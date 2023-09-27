ABD yaptırımlarını delen Huawei Kirin 9000s’in kalıp görüntüsü ortaya çıktı

Huawei'nin Kirin 9000s işlemcisi ilk olarak firmanın yeni Mate 60 Pro akıllı telefonuna güç verdi. Yonga, Çin merkezli SMIC tarafından 2. nesil 7nm üretim litografisinde ve 3D istifleme kullanılarak üretildi. Kirin 9000s, SMIC tarafından üretildikten sonra ABD yaptırımlarını ihlal ederek Huawei'ye tedarik edildi.
Kirin 9000s, tüm çıplaklığıyla karşınızda
Huawei'nin HiSilicon Kirin 9000s yongası dört yüksek performanslı Taishan V120 çekirdeği ve iki Arm Cortex A510 enerji tasarruflu çekirdeği ile oldukça karmaşık bir yapı sunuyor. Kirin 9000s’in arkasındaki beyin ekibi, açık bir şekilde Apple'dan farklı bir yaklaşım benimsemeye karar vererek daha fazla yüksek performanslı çekirdek ve daha az enerji tasarruflu çekirdek kullanımını tercih etmiş. Buna karşılık, Apple'ın A17 Pro'su iki performans ve dört verimli çekirdeğe sahip.
Bir zamanlar Huawei'nin HiSilicon kolu, Apple, Qualcomm ve Samsung'un uygulama işlemcilerine meydan okuyan önde gelen tasarımcı olarak biliniyordu. ABD'nin Huawei'ye yönelik yaptırımları nedeniyle HiSilicon, TSMC'deki öncü üretime erişimini kaybetti. HiSilicon’un elinde sadece Çin merkezli SMIC kalmıştı ancak SMIC de TSMC ile rekabet edebilecek seviyede değildi, halen değil. Ancak görünüşe göre makas daralmış.
Sonuç olarak firma, daha yüksek performanslı çekirdekleri ve daha az enerji tasarruflu çekirdekleri entegre etmek için yeni bir yaklaşımla oldukça ilginç bir SoC piyasaya sürmekle kalmadı, aynı zamanda verimi artırmak için ayrı olarak yapılabilecek bir çip olan 5G modemi de paketin içine dahil etmeyi başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.