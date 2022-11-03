ABD yaptırımları Çin’in en büyük GPU firmasını vurdu: Dev işten çıkarmalar başlıyor

Çin'in en büyük GPU üreticisine ABD engeli
Biren’in yongalarının yakın zamanda TSMC’den alıp alamayacağı belirsiz olduğundan, şirketin personelinin üçte birini işten çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Hem TSMC’ye ulaşımın kesilmesi hem de çalışan sayısının azaltılması Biren’in gelecekteki çip ve yazılım geliştirme yeteneklerine ciddi bir darbe indirecektir. Dolayısıyla AMD ve Nvidia’ya karşı olan rekabetin önemli ölçüde zayıflayacağını söyleyebiliriz.
Biren, Nvidia ile rekabet edebiliyor
ABD'nin Çin’in yapay zeka ve süper bilgisayar endüstrilerine yönelik yaptırımları oldukça katı durumda fakat belirsiz noktaları da var. Spesifik olarak, Çin'e gönderilen AI ve HPC yongaları, 100 FP64 PetaFLOPS veya 200 FP32 PetaFLOP'un üzerinde performansa sahip olamaz. Biren BR100 OAM modülünün bu sınırlamalara takılıp takılmadığı kesin değil ancak TSMC herhangi bir risk almak istemiyor. Sonuç olarak ana hedef pazarı Çin olan Biren için gelecek oldukça karanlık görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence