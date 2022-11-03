ABD yaptırımları Çin’in en büyük GPU firmasını vurdu: Dev işten çıkarmalar başlıyor

Tam Boyutta Gör Çinli grafik işlem birimi üreticisi Biren Technology, ABD’nin Çin’e yönelik uyguladığı bilişim sektörü yaptırımları sonrasında zorlu bir sürece girmiş bulunuyor. Yaptırım kapsamı sonucunda TSMC ile olan çalışmalarına devam edemeyen Biren, çalışanlarının önemli bir kısmını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

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Çin'in en büyük GPU üreticisine ABD engeli

Biren’in yongalarının yakın zamanda TSMC’den alıp alamayacağı belirsiz olduğundan, şirketin personelinin üçte birini işten çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Hem TSMC’ye ulaşımın kesilmesi hem de çalışan sayısının azaltılması Biren’in gelecekteki çip ve yazılım geliştirme yeteneklerine ciddi bir darbe indirecektir. Dolayısıyla AMD ve Nvidia’ya karşı olan rekabetin önemli ölçüde zayıflayacağını söyleyebiliriz.

Biren, Nvidia ile rekabet edebiliyor

Tam Boyutta Gör Biren Technology özellikler yapay zeka ve HPC GPU sınıfında oldukça başarılı bir firma. BR100 ürünü sayesinde Nvidia'nın A100 ve H100 GPU’larına karşı ciddi rekabet edebildiğini görmüştük.Ancak Biren’in üretiminin çok büyük kısmı TSMC bantlarından geçiyor. Ekim ayının başından itibaren uygulanan yaptırımlar, bu tür çiplerin eğer ABD teknolojilerini kullanıyorsa Çin’e ithalini yasaklıyor.

ABD'nin Çin’in yapay zeka ve süper bilgisayar endüstrilerine yönelik yaptırımları oldukça katı durumda fakat belirsiz noktaları da var. Spesifik olarak, Çin'e gönderilen AI ve HPC yongaları, 100 FP64 PetaFLOPS veya 200 FP32 PetaFLOP'un üzerinde performansa sahip olamaz. Biren BR100 OAM modülünün bu sınırlamalara takılıp takılmadığı kesin değil ancak TSMC herhangi bir risk almak istemiyor. Sonuç olarak ana hedef pazarı Çin olan Biren için gelecek oldukça karanlık görünüyor.

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ABD yaptırımları Çin’in en büyük GPU firmasını vurdu