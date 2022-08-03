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Türkiye’nin Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi’nde petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için satın aldığı Abdülhamid Han sondaj gemisinin yaklaşık iki buçuk ay süren sondaja hazırlık çalışmaları tamamlandı.

9 Ağustos'ta ilk görevi için sefere çıkacak

Güney Koreli Daewoo şirketinden sıfır olarak satın alınan Abdülhamid Han sondaj gemisi, 19 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye’ye gelmişti. Geminin sondaja hazırlık için fiziksel ve teknik hazırlıkları yapıldı. Geminin dışına ay yıldızı motifi işlendi. Abdülhamid Han gemisi için özel olarak logo tasarlandı ve bu logo geminin içerisindeki farklı bölgelerine yerleştirildi. Abdülhamid Han, 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle göreve başlayacak.

Yedinci nesil teknolojiye sahip

Abdülhamid Han gemisi, günümüzün en teknolojik sınıfı olan yedinci nesil özelliklere sahip. Dünyada bu sınıfta 5 gemi mevcut. TPAO filosundaki diğer sondaj gemileri ikinci el olarak satın alınmıştı. Bu gemi ise Daewoo şirketinden sıfır olarak satın alındı.

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Gemi; 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 68 bin groston ağırlığa sahip. Maksimum 12 bin 200 metre derinlikte sondaj, 3 bin 600 metre derinlikte operasyon yapabiliyor. Kule yüksekliği 104 metre, mürettebat kapasitesi ise 200 kişi olarak açıklandı. Gemide diğer gemilerde olduğu gibi aktif konumlandırma sistemi mevcut. Çift kulesi ve 2 adet ekstra güvenli 7 ram BOP sistemi bulunuyor. MPD sistemi ve iki kulede dalga sönümleme sistemi (CMC) yer alıyor.

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Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır! İlk görev ne zaman?