Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır

    Yedinci nesil özelliklere sahip dünyadaki 5 sondaj gemisinden biri olan Abdülhamid Han sondaj gemisinin hazırlık çalışmaları tamamlandı. İlk görevine 9 Ağustos'ta başlayacak.
    1

    Abdülhamid Han sondaj gemisi göreve hazır! İlk görev ne zaman?
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi’nde petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için satın aldığı Abdülhamid Han sondaj gemisinin yaklaşık iki buçuk ay süren sondaja hazırlık çalışmaları tamamlandı.

    9 Ağustos'ta ilk görevi için sefere çıkacak

    Güney Koreli Daewoo şirketinden sıfır olarak satın alınan Abdülhamid Han sondaj gemisi, 19 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye’ye gelmişti. Geminin sondaja hazırlık için fiziksel ve teknik hazırlıkları yapıldı. Geminin dışına ay yıldızı motifi işlendi. Abdülhamid Han gemisi için özel olarak logo tasarlandı ve bu logo geminin içerisindeki farklı bölgelerine yerleştirildi. Abdülhamid Han, 9 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan törenle göreve başlayacak.

    Yedinci nesil teknolojiye sahip

    Abdülhamid Han gemisi, günümüzün en teknolojik sınıfı olan yedinci nesil özelliklere sahip. Dünyada bu sınıfta 5 gemi mevcut. TPAO filosundaki diğer sondaj gemileri ikinci el olarak satın alınmıştı. Bu gemi ise Daewoo şirketinden sıfır olarak satın alındı.

    Gemi; 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 68 bin groston ağırlığa sahip. Maksimum 12 bin 200 metre derinlikte sondaj, 3 bin 600 metre derinlikte operasyon yapabiliyor. Kule yüksekliği 104 metre, mürettebat kapasitesi ise 200 kişi olarak açıklandı.  Gemide diğer gemilerde olduğu gibi aktif konumlandırma sistemi mevcut. Çift kulesi ve 2 adet ekstra güvenli 7 ram BOP sistemi bulunuyor. MPD sistemi ve iki kulede dalga sönümleme sistemi (CMC) yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    Profil resmi
    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H GREEN
    TCL L7 5002H GREEN
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız