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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AC: Valhalla ve Watch Dogs Legion yeni nesil konsollarda 4K çalışmıyor

    Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs Legion yeni nesil konsollarda 1440p'ye kadar inen dinamik çözünürlüklerde çalışıyor. Ubisoft'un 4K ifadelerinin pek de gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    4,1b
    1
    17
    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    AC: Valhalla ve Watch Dogs Legion yeni nesil konsollarda 4K çalışmıyor
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    Ubisoft'un yeni oyunları Watch Dogs Legion ve Assassin's Creed Valhalla yeni nesil konsollarda beklenen performansı sunmayacak gibi görünüyor. Yapılan açıklamalara göre her iki oyun da PS5 ve Xbox Series X'te 1440p'ye kadar düşen dinamik çözünürlüklerde çalışacak. Ubisoft'un bir süredir yaptığı 4K/60FPS ve 4K/30FPS reklamlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış oldu.

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    Watch Dogs: Legion'ın 30FPS'ye kilitli olacağı zaten açıklanmıştı. Ancak Ubisoft 4K çözünürlük reklamı yaptığı için oyunun doğal 4K'da çalışacağını sanıyorduk. Yapılan ölçümlerde ise çözünürlüğün 1440p'ye kadar düştüğü ortaya çıkmış. 

    Assassin's Creed Valhalla için de Ubisoft tarafından resmi bir açıklama geldi. Ubisoft oyunun PS5'te yükseltilmiş(upscale edilmiş) 4K olarak çalışacağını doğruladı. Doğal çözünürlük konusunda ise bilgi verilmedi. Valhalla bildiğiniz gibi her iki konsolda da 60FPS'de çalışıyor olacak. 

    Ayrıca Bkz. "Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı"

    Watch Dogs Legion, RTX 3090'ı bile dize getirmişti

    Bugün ortaya çıkan bilgiler aslında pek de sürpriz değil. Özellikle de Watch Dogs Legion hem açık dünyası hem de güçlü ray tracing uyarlamasıyla RTX 3090'ı bile dize getirmeyi başarmıştı. Böyle bir oyunun konsollarda doğal 4K çözünürlükte çalışmasını beklemek elbette biraz abartı olur.



    https://www.dsogaming.com/news/assassins-creed-valhalla-watch-dogs-legion-in-native-4k-only-on-pc-not-on-next-gen-consoles/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    31 dakika önce
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    48 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mütercim Bey (F. Öz) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Watchdogs RTX 3090'ı dize getirmişmiş, herhangi bir optimizasyon olmadığındandır o. Crysis Remastered gibi algı oyunu. 3090'ı bile zorluyorsa demek ki mükemmel grafikleri var algısı yaratma amaçlı bilerek optimizasyon yapılmıyor diye düşünmeye başladım artık.
    Watchdogs RTX 3090'ı dize getirmişmiş, herhangi bir optimizasyon olmadığındandır o. Crysis Remastered gibi algı oyunu. 3090'ı bile zorluyorsa demek ki mükemmel ...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadıgım bu oyun grafikleri çok iyi değil nasıl böyle sorunlar çıkarıyor, araba yoldaki suya girdiğinde bile en ufak suda dalgalanma sıçrama yok nasıl oluyor bu iş..
    Benim anlamadıgım bu oyun grafikleri çok iyi değil nasıl böyle sorunlar çıkarıyor, araba yoldaki suya girdiğinde bile en ufak suda dalgalanma sıçrama yok nasıl ...
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    Yanıtla +14
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    4K Ultra 144Hz yeterlidir, High olsa da olur. Yok RT mis yok VR mis falan alayi 3D gibi anlik heves satarak soygun amacindan ibaret. Sanki RT olmadan oynayamiyorsunuz, sanki 2018’den once oyunlari oynamayarak protesto ediyordunuz.
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu yapsınlar düzgün varsın 1.5k ile çalışsın.
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    Krone 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Optimizasyon özürlüsü bir şirketin elinden çıktığı için öyledir. Crytek 1 Ubi 2.
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    Rachsuchtig 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Evinde 1080p 60 Hz monitöru olanlar bik bik ötüyor
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    Adoring 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ps5 te Bitti sıra ps6 beklemeye:D
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    tunc4y (Tuncay ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ubisoft oyunlarının hepsinde bi optimizasyon sorunu var zaten. İşlemci kullanımı saçma sapan oluyor en basitinden.
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    fitamino (Olgun Portakal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadas nereden basimiza bela ettiler şu rtx olayini. Allah belasini versin bu neslinde 30fps sebebi bu boktan ozellik olacak.
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    Berringer (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyunları istediğiniz kadar yeni çıkacak olan konsollara optimize edin. Sonuçta bir donanım sınırı var keza 3080 yada 3090 gibi çok güçlü ekran kartlarında RT açık 4k çözünürlükte oynanır seviyelerde ki bu kartlar konsolda ki ekran kartlarının 2 yada 3 katı güçlü sonuçta hesap ortada. Dinamik çözünürlüklü oyunları daha çok görürüz en azından ortak oyunların böyle olacağı aşikar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Boş yapma beni dinle 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Berringer
    yok 10 katı güçlü.
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadıgım bu oyun grafikleri çok iyi değil nasıl böyle sorunlar çıkarıyor, araba yoldaki suya girdiğinde bile en ufak suda dalgalanma sıçrama yok nasıl oluyor bu iş..
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu rt denilen olayı kaldirabilen kart yok zaten 4k 60 dan bahsediyorum kaldı ki konsollarin bunu vermemesi gayet normal.
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    4146 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    assassin's creed valhalla, watch dogs: legion ve
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