AC: Valhalla ve Watch Dogs Legion yeni nesil konsollarda 4K çalışmıyor

Tam Boyutta Gör

Ubisoft'un yeni oyunları Watch Dogs Legion ve Assassin's Creed Valhalla yeni nesil konsollarda beklenen performansı sunmayacak gibi görünüyor. Yapılan açıklamalara göre her iki oyun da PS5 ve Xbox Series X'te 1440p'ye kadar düşen dinamik çözünürlüklerde çalışacak. Ubisoft'un bir süredir yaptığı 4K/60FPS ve 4K/30FPS reklamlarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkmış oldu.

İlginizi Çekebilir

Godfall'dan RTX 3080 sahiplerine kötü haber: 4K/Ultra için 12GB VRAM gerekiyor

Watch Dogs: Legion'ın 30FPS'ye kilitli olacağı zaten açıklanmıştı. Ancak Ubisoft 4K çözünürlük reklamı yaptığı için oyunun doğal 4K'da çalışacağını sanıyorduk. Yapılan ölçümlerde ise çözünürlüğün 1440p'ye kadar düştüğü ortaya çıkmış.

Assassin's Creed Valhalla için de Ubisoft tarafından resmi bir açıklama geldi. Ubisoft oyunun PS5'te yükseltilmiş(upscale edilmiş) 4K olarak çalışacağını doğruladı. Doğal çözünürlük konusunda ise bilgi verilmedi. Valhalla bildiğiniz gibi her iki konsolda da 60FPS'de çalışıyor olacak.

Ayrıca Bkz. "Watch Dogs: Legion’ın RTX 3090’ı dize getirdiği test sonuçları yayınlandı"

Watch Dogs Legion, RTX 3090'ı bile dize getirmişti

Bugün ortaya çıkan bilgiler aslında pek de sürpriz değil. Özellikle de Watch Dogs Legion hem açık dünyası hem de güçlü ray tracing uyarlamasıyla RTX 3090'ı bile dize getirmeyi başarmıştı. Böyle bir oyunun konsollarda doğal 4K çözünürlükte çalışmasını beklemek elbette biraz abartı olur.

https://www.dsogaming.com/news/assassins-creed-valhalla-watch-dogs-legion-in-native-4k-only-on-pc-not-on-next-gen-consoles/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.