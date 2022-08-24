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    Acer, Vero serisi ilk çevre dostu Chromebook bilgisayarını duyurdu

    Acer, çevre dostu ürünlerini Vero markası altında bir süredir sergiliyor. Firma şimdi, Chromebook Vero 514 ile birlikte ilk çevre dostu Chrome OS ürününü tanıttı.
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    Acer Chromebook Vero 514 tanıtıldı İşte özellikleri ve fiyatı
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    Acer, bir süredir Vero markası altında çevre dostu sürdürülebilir ürünleri kullanıma sunuyor. Dizüstü bilgisayar, mini pc, monitör ve çevre birimleri dahil olmak üzere pek çok alanda Vero markasını genişleten firma, son olarak Chromebook Vero 514 ile birlikte makul donanımı geri dönüştürülmüş kaynaklarla birleştiriyor.

    Acer’ın aktardığına göre Chromebook Vero 514 geri dönüştürülmüş malzemelerden şekillendirildi. Dizüstünün kasası yüzde 99 oranında geri dönüştürülmüş plastik malzemeden imal edilirken aynı şekilde cihazın ambalajı da yüzde 90 geri dönüştürülmüş kağıttan yapıldı. Hatta Acer, bu ambalajın bir kısmının bilgisayar standı olarak da kullanılabileceğini belirtiyor. Bunlarla birlikte cihazın pek çok parçasında geir dönüştürülmüş malzemeler kullanılmış durumda.

    Acer Chromebook Vero 514 özellikleri

    Çevreyi korumak adına geri dönüştürülmüş malzemeleri kullanmak önemli olsa da ürünün teknik özelliklerinin de önem derecesi yüksek. Chromebook Vero 514, dayanıklılığı Gorilla Glass ile güçlendirilen, yansıma önleyici kaplamaya sahip olan 300nit parlaklık değeri sunan 14 inç Full HD IPS ekran ile geliyor. Windows muadiline kıyasla daha parlak olan ekran aynı zamanda sRGB gamının yüzde 100’ünü kapsıyor.

    Acer Chromebook Vero 514 özellikleri
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    Acer Chromebook Vero 514, 12. nesil Intel Core i7 işlemcilere kadar farklı çözümler sunuyor. Bunlar arasında Core i3-1215U, Core i5-1235U ve Core i7-1255U gibi makul işlemciler ve Pentium Gold 8505 gibi daha zayıf çözümler yer alıyor. Bunlarla birlikte cihazın içerisinde, 16 GB LPDDR4X RAM ve 256 GB’a kadar NVMe SSD seçenekleri sunuluyor. Parmak izi tarayıcı ile gelen Chromebook, iki adet USB Type C, bir adet USB 3.2 Type A ve bir adet HDMI portuna sahip. Aynı zamanda 30 dakikada yüzde 50 seviyesine çıkabilen hızlı şarj destekli model, 10 saatlik pil ömrüyle geliyor.

    Acer Chromebook Vero 514 fiyatı ve çıkış tarihi

    Acer’ın çevre dostu Chromebook Vero 514 modeli Ekim ayında BestBuy’da satışa çıkacak. İlk olarak Core i3-1215U işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB SSD içeren konfigürasyon 500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Kasım ayında ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika dahil olmak üzere küresel satışlar başlayacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Seto-Kaiba 14 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 16 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 16 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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