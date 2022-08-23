Telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkı kaldırıldı

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Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde düzenlemeler yapıldı. Online alışverişlerdeki iade işlemlerine çeşitli kısıtlamalar getiren düzenleme 1 Ekim 2022’de yürürlüğe girecek.

Telefon ve bilgisayarlarda cayma hakkı kaldırıldı

Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi olarak online alışverişler başta olmak üzere mesafeli satışlarda telefon, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda cayma hakkı kaldırıldı. Müşteriler, satın aldıkları ürüne hiçbir zarar vermese veya ürününün kutusunu açmasa dahi iade edemeyecek. İade için satıcının inisiyatifine bakılacak. Üründe kusur bulunması veya yanlış ürün gelmesi gibi keyfi olmayan durumlar cayma hakkı dışında değerlendirildiği için satıcı bu durumlarda iade almak zorunda olacak.

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Buna ek olarak tescil zorunluluğu bulunan dronelarda, Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunluluğu olan araçlarda ve kurulumu servis tarafından yapılması zorunlu olup kurulumu yapılmış ürünlerde cayma hakkı kaldırılıyor. Bu ürünler keyfi olarak iade edilemeyecek.

Edinilen bilgilere göre bu düzenlemeyle alışveriş kararı öncesi tüketicilerin gerekli ve yeterli araştırmayı yaparak söz konusu hakkın gereksiz ve keyfi kullanımının neden olduğu kaynak israfının önlenmesi, çoğunluğu ithal olan bu malların neden olduğu ithalat giderlerinin azaltılması, çevreye verilen zararın engellenmesi, sürdürülebilir tüketim ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması amaçlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile mesafeli satış sözleşmesinin 15. maddesindeki, “Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:” ifadesine şu bentler eklendi:

"ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.

j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.

k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.”

Cayma hakkında ücretsiz kargo zorunluluğu kalkıyor

Mesafeli satış sözleşmelerinde, cayma hakkının kullanılması durumunda müşteri ücretsiz kargo ile ürünü satıcıya gönderebiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte ücretsiz kargo zorunluluğu kalkıyor. Cayma hakkının kullanılması durumunda kargo ücretini müşterinin ödemesi kararlaştırılabilecek.

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Buna ek olarak iade veya değişim gibi durumlarda müşterinin ürünü satıcıya gönderme süresi 14 güne çıkarıldı. Talep oluşturduktan sonra 14 gün içerisinde ürünü satıcıya teslim edebilirsiniz.

Kart limiti korunacak

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde yasal olarak azami 14 gün içinde satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcı tarafından tüketiciye yapılması zorunlu bedel iadelerine ilişkin olarak kart çıkaran kuruluşlara aktarılan tutarın kart çıkaran kuruluşa ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi sağlanacak. Bu hükmün 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi öngörülürken, bu düzenlemeyle tüketicilerin kredi limitlerinin haksız yere azalmasından dolayı finansmana ulaşmalarının önündeki engel kaldırılmış oldu. Yönetmelikteki diğer düzenlemeler ise 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girecek.

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