Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telefon, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkı kaldırıldı

    1 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte artık cep telefonu, bilgisayar, tablet ve akıllı saatlerde cayma hakkı kullanılamayacak. Keyfi iade yapılamayacak.
    18

    Telefon, bilgisayar ve tabletlerde cayma hakkı kalktı
    Tam Boyutta Gör

    Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde düzenlemeler yapıldı. Online alışverişlerdeki iade işlemlerine çeşitli kısıtlamalar getiren düzenleme 1 Ekim 2022’de yürürlüğe girecek.

    Telefon ve bilgisayarlarda cayma hakkı kaldırıldı

    Düzenlemenin en dikkat çekici maddesi olarak online alışverişler başta olmak üzere mesafeli satışlarda telefon, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda cayma hakkı kaldırıldı. Müşteriler, satın aldıkları ürüne hiçbir zarar vermese veya ürününün kutusunu açmasa dahi iade edemeyecek. İade için satıcının inisiyatifine bakılacak. Üründe kusur bulunması veya yanlış ürün gelmesi gibi keyfi olmayan durumlar cayma hakkı dışında değerlendirildiği için satıcı bu durumlarda iade almak zorunda olacak.

    Telefon, bilgisayar ve tabletlerde cayma hakkı kalktı
    Tam Boyutta Gör

    Buna ek olarak tescil zorunluluğu bulunan dronelarda, Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunluluğu olan araçlarda ve kurulumu servis tarafından yapılması zorunlu olup kurulumu yapılmış ürünlerde cayma hakkı kaldırılıyor. Bu ürünler keyfi olarak iade edilemeyecek.

    Edinilen bilgilere göre bu düzenlemeyle alışveriş kararı öncesi tüketicilerin gerekli ve yeterli araştırmayı yaparak söz konusu hakkın gereksiz ve keyfi kullanımının neden olduğu kaynak israfının önlenmesi, çoğunluğu ithal olan bu malların neden olduğu ithalat giderlerinin azaltılması, çevreye verilen zararın engellenmesi, sürdürülebilir tüketim ve yeşil dönüşüme katkı sağlanması amaçlandı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile mesafeli satış sözleşmesinin 15. maddesindeki, “Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:” ifadesine şu bentler eklendi:

    "ı) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler.

    i) Tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler.

    j) Canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler.

    k) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler.”

    Cayma hakkında ücretsiz kargo zorunluluğu kalkıyor

    Mesafeli satış sözleşmelerinde, cayma hakkının kullanılması durumunda müşteri ücretsiz kargo ile ürünü satıcıya gönderebiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte ücretsiz kargo zorunluluğu kalkıyor. Cayma hakkının kullanılması durumunda kargo ücretini müşterinin ödemesi kararlaştırılabilecek.

    Buna ek olarak iade veya değişim gibi durumlarda müşterinin ürünü satıcıya gönderme süresi 14 güne çıkarıldı. Talep oluşturduktan sonra 14 gün içerisinde ürünü satıcıya teslim edebilirsiniz.

    Kart limiti korunacak

    Kredi kartı ile yapılan ödemelerde cayma hakkının kullanılması halinde yasal olarak azami 14 gün içinde satıcı veya sağlayıcı ile aracı hizmet sağlayıcı tarafından tüketiciye yapılması zorunlu bedel iadelerine ilişkin olarak kart çıkaran kuruluşlara aktarılan tutarın kart çıkaran kuruluşa ulaşmasını takiben kartın kullanılabilir limitine tek seferde ilave edilmesi sağlanacak. Bu hükmün 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi öngörülürken, bu düzenlemeyle tüketicilerin kredi limitlerinin haksız yere azalmasından dolayı finansmana ulaşmalarının önündeki engel kaldırılmış oldu. Yönetmelikteki diğer düzenlemeler ise 1 Ekim 2022'de yürürlüğe girecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'ya rakip: Xiaomi Pilot

    A
    atomkarınca74 2 gün önce

    batarya nasıl anlaşılır

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Periah +143 zayim334 +53 Grkwnxs +43 Bloodin +34 investing +34 woltmer +33 nuksws_99 +29 Matt_Murdock +29 mert1907 +27 Lord Melkor +26
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    233 Kişi Okuyor (69 Üye, 164 Misafir) 42 Masaüstü 191 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3361 kez okundu.
    56 kişi, toplam 76 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ticaret bakanlığı, Teknoloji Haberleri ve
    6 etiket daha Mobil Teknolojiler Ekonomi Yaşam Dizüstü Bilgisayarlar Tablet Giyilebilir Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili110,2b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız