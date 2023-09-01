Lenovo'nun yeni Legion 9i modeli sıvı soğutma, Mini LED ve dahasıyla geliyor

Legion 9i, Intel Core i9-13980HX ve maksimum 230W TDP'ye sahip bir RTX 4090Laptop ekran kartıyla birlikte geliyor. Öte yanda Cooler Master ile birlikte tasarlanan sıvı soğutma sistemi tüm bu parçaları kapsamıyor; Spesifik olark GPU'nun VRAM'i üzerinde çalışıyor. Ek olarak bu şekilde bile sürekli çalışmıyor, sadece GPU 84 santigrat dereceye ulaştığında çalışıyor.
Lenovo Legion 9i özellikleri
İşlemci: Intel Core i9-13980HX
Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 4090’a kadar GPU yapılandırması (16GB GDD67, 150W + 25W boost, 2,370 MHz boost saat hızı)
Bellek: 64GB DDR5-5600 veya 32GB DDR5-6400'e kadar bellek
Depolama: 2 TB'a kadar PCIe 4.0 NVMe SSD
Ekran: 16 inç, 3200 x 2000'e kadar Mini LED, 16:10, 165 Hz, Dolby Vision, G-Sync
Ağ iletişimi: Wi-Fi 7, Bluetooth
Bağlantı noktaları: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.