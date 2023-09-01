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    Lenovo'nun yeni Legion 9i modeli sıvı soğutma, Mini LED ve dahasıyla geliyor

    Lenovo, yeni Legion 9i modelinin üstündeki perdeyi kaldırdı. Perdenin altından ise sıvı soğutma, Mini LED, RGB cümbüşü, güçlü donanım bileşenleri ve çok daha fazlası çıkıyor.
    Yeni Lenovo Legion 9i, sıvı soğutma ve üstün performansla geliyor Tam Boyutta Gör
    Lenovo'nun yeni amiral gemisi oyuncu dizüstü bilgisayarı Legion 9i, kasanın içinde sıvı soğutmayla birlikte geliyor. Dizüstünde sıvı soğutmayı harici olarak birkaç kez görmüştük ancak dahili olarak sıvı soğutmayı ilk defa görüyoruz. Lenovo Legion 9i dahili sıvı soğutmayı ilk kullanan model olarak öne çıkmıyor, bu soğutma içerideki yüksek beygir gücünün dizginlenmesi için kullanılıyor.

    Dünyanın ilk sıvı soğutmalı dizüstü bilgisayarı

    Yeni Lenovo Legion 9i, sıvı soğutma ve üstün performansla geliyor Tam Boyutta Gör
    Lenovo Legion 9i, doğal olarak sıvı soğutmasıyla ön plana çıkıyor ve bu, firma tarafından vurgulanıyor. 16 inçlik formfaktörüne sahip Legion 9i, güçlü yapılandırmalarına rağmen yine de ince bir profile sahip. Sistem sadece 22,7 mm kalınlığında ve 2,56 kg ağırlığında.

    Legion 9i, Intel Core i9-13980HX ve maksimum 230W TDP'ye sahip bir RTX 4090 Laptop ekran kartıyla birlikte geliyor. Öte yanda Cooler Master ile birlikte tasarlanan sıvı soğutma sistemi tüm bu parçaları kapsamıyor; Spesifik olark GPU'nun VRAM'i üzerinde çalışıyor. Ek olarak bu şekilde bile sürekli çalışmıyor, sadece GPU 84 santigrat dereceye ulaştığında çalışıyor.

    Yeni Lenovo Legion 9i, sıvı soğutma ve üstün performansla geliyor Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlar, daha önce gördüğümüz, dizüstü bilgisayara harici bir tank takmayı içeren diğer sıvı soğutma çözümlerinden oldukça farklı çalışıyor. Lenovo'nun soğutması ayrıca en çok ısı üreten parçaların üzerinde üç fan içeriyor. Lenovo ayrıca daha fazla hava akışı sağlamak için anakartın ters çevrildiğini söylüyor. Bu da, büyük ızgaraların, klavye ve dokunmatik yüzeyin neden daha aşağıda göründüğünü açıklıyor.

    Yeni Lenovo Legion 9i, sıvı soğutma ve üstün performansla geliyor Tam Boyutta Gör
    Aydınlatma tarafında ise klavyeye ek olarak ürünün tabanının tamamında RGB halkası bulunuyor. Buna rağmen aslında en çok dikkat çeken şey ise kapak olabilir. Lenovo burada "dövme karbon" kullandığını söylüyor, muhtemelen ürünü hafifletmek için. Lenovo’ya göre dövme karbon kağaın yapılış şekli nedeniyle Legion 9i’ler asında tamamen aynı görünmeyecek. Oyuncular benzersiz bir sitile sahip olacak diyebiliriz.
    Yeni Lenovo Legion 9i, sıvı soğutma ve üstün performansla geliyor Tam Boyutta Gör
    Lenovo Legion 9i’nin bir diğer önemli detayı ise 16 inç boyutunda 165 Hz değişken yenileme hızına sahip 3.200 x 2.000 Mini LED ekranı. Lenovo ekranın G-Sync “onaylı” olduğunu da söylüyor. Buna ek olarak cihazda 64GB'a kadar bellek ve 2TB depolama alanı sunuluyor. Tüm bu bileşenler karşılığında ise Lenovo, 4.399 dolar talep ediyor. Lenovo Legion 9i, ekim ayında raflardaki yerini alacak.

    Lenovo Legion 9i özellikleri

    • İşlemci: Intel Core i9-13980HX
    • Ekran kartı: Nvidia GeForce RTX 4090’a kadar GPU yapılandırması (16GB GDD67, 150W + 25W boost, 2,370 MHz boost saat hızı)
    • Bellek: 64GB DDR5-5600 veya 32GB DDR5-6400'e kadar bellek
    • Depolama: 2 TB'a kadar PCIe 4.0 NVMe SSD
    • Ekran: 16 inç, 3200 x 2000'e kadar Mini LED, 16:10, 165 Hz, Dolby Vision, G-Sync
    • Ağ iletişimi: Wi-Fi 7, Bluetooth
    • Bağlantı noktaları: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Ethernet
    • Web kamerası: 1080p, E-Deklanşör
    • Pil: 99,99 WHr
    • Çıkış tarihi: Ekim 2023
    • Fiyat: 4.399’dan başlayan fiyatlar
    Kaynakça https://news.lenovo.com/pressroom/press-releases/king-of-cool-legion-9i-worlds-first-ai-tuned-gaming-laptop/ https://www.theverge.com/2023/9/1/23853318/lenovo-legion-9i-gaming-laptop-price-release-date-specs-features-intel
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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