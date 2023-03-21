Acer’dan sürpriz: Elektrikli bisiklet

Acer ebii özellikleri ve fiyatı
Acer ebii şehir içi kullanıma yönelik olarak oldukça hafif bir şekilde tasarlanmış. 15Kg civarında olan bisiklet 32Km/s hıza çıkabiliyor ve 113 Km civarında da menzili var. 2.5 saatte tam şarj olabilen bisikletin şarj ünitesi ile dizüstünüzü de şarj edebiliyorsunuz.
Bisikletin ebiiGO uygulaması, kullanıcının kişisel tercihlerini öğrenebilirken optimal bir sürüş için farklı yollarda vitesi ayarlayabiliyor. Ayrıca bisikletin istatistiklerini kullanıcıya sunarken kullanıcı uzaklaştığında otomatik olarak bisikleti de kilitleyebiliyor.
Bisiklette çarpışma algılama sistemi, tüm yönlere aydınlatma, havasız lastik gibi farklı özellikler yer alıyor. Acer ebii elektrikli bisiklet yaz aylarına doğru piyasada olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)