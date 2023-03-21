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    Acer’dan sürpriz: Elektrikli bisiklet

    Acer ebii adıyla tanıtılan elektrikli bisiklet modeli 113Km civarına çıkan menzili ile uzun süreler şarj etmeden şehir içerisinde kullanabilmenizi sağlayacak.   
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    Acer ebii özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde elektrikli araçlara olan yoğun ilgiye elektronik devleri kayıtsız kalamıyor. Bilgisayar dünyasının devlerinden Acer, yapay zekâ ile desteklediği elektrikli bisikletini duyurdu.

    Acer ebii özellikleri ve fiyatı

    Acer ebii şehir içi kullanıma yönelik olarak oldukça hafif bir şekilde tasarlanmış. 15Kg civarında olan bisiklet 32Km/s hıza çıkabiliyor ve 113 Km civarında da menzili var. 2.5 saatte tam şarj olabilen bisikletin şarj ünitesi ile dizüstünüzü de şarj edebiliyorsunuz.

    Bisikletin ebiiGO uygulaması, kullanıcının kişisel tercihlerini öğrenebilirken optimal bir sürüş için farklı yollarda vitesi ayarlayabiliyor. Ayrıca bisikletin istatistiklerini kullanıcıya sunarken kullanıcı uzaklaştığında otomatik olarak bisikleti de kilitleyebiliyor.

    Bisiklette çarpışma algılama sistemi, tüm yönlere aydınlatma, havasız lastik gibi farklı özellikler yer alıyor. Acer ebii elektrikli bisiklet yaz aylarına doğru piyasada olacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 21 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 2 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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