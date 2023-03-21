Acer’dan sürpriz: Elektrikli bisiklet

Tam Boyutta Gör Son dönemde elektrikli araçlara olan yoğun ilgiye elektronik devleri kayıtsız kalamıyor. Bilgisayar dünyasının devlerinden Acer, yapay zekâ ile desteklediği elektrikli bisikletini duyurdu.

Acer ebii özellikleri ve fiyatı

Acer ebii şehir içi kullanıma yönelik olarak oldukça hafif bir şekilde tasarlanmış. 15Kg civarında olan bisiklet 32Km/s hıza çıkabiliyor ve 113 Km civarında da menzili var. 2.5 saatte tam şarj olabilen bisikletin şarj ünitesi ile dizüstünüzü de şarj edebiliyorsunuz.

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Bisikletin ebiiGO uygulaması, kullanıcının kişisel tercihlerini öğrenebilirken optimal bir sürüş için farklı yollarda vitesi ayarlayabiliyor. Ayrıca bisikletin istatistiklerini kullanıcıya sunarken kullanıcı uzaklaştığında otomatik olarak bisikleti de kilitleyebiliyor.

Bisiklette çarpışma algılama sistemi, tüm yönlere aydınlatma, havasız lastik gibi farklı özellikler yer alıyor. Acer ebii elektrikli bisiklet yaz aylarına doğru piyasada olacak.

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