Acer’dan ultra ince OLED dizüstü bilgisayar

Acer SFA16-41-A76Z özellikleri ve fiyatı
Acer SFA16-41-A76Z model numarasıyla satılacak olan dizüstü bilgisayarı 16 inçlik 4K OLED ekrana sahip. Ekran DCI-P3 renk gamının tamamını kapsarken yüksek renk kalitesinde ve mavi ışık filtresinde TUV RHEINLAND sertifikasına sahip.
AMD Ryzen 7 PRO 6850U mobil işlemci 12 kümeli Radeon 680M grafikleri ile oldukça iyi bir iş çıkarıyor. 16GB LPDDR5-6400 RAM ve 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD ile sistemin akıcılığına katkı yapılmış.
USB 4, USB 3.2, HDMI, Wi-Fi 6 ve gelecekte 6E desteği, Bluetooth 5.2 şeklinde bağlantılar mevcut. Batarya 7.5 saat kullanım süresi sunuyor. 1.17Kg ağırlığı olan kasanın en ince yeri 12.95mm kalınlığında. Modelin fiyatı 1200 Avro olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?