Acer’dan ultra ince OLED dizüstü bilgisayar

Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden Acer, portföyündeki premium ürünlerin sayısını giderek arttırıyor. Yeni tanıtılan ultra ince OLED dizüstü bilgisayar profesyonelleri hedefliyor.

Acer SFA16-41-A76Z özellikleri ve fiyatı

Acer SFA16-41-A76Z model numarasıyla satılacak olan dizüstü bilgisayarı 16 inçlik 4K OLED ekrana sahip. Ekran DCI-P3 renk gamının tamamını kapsarken yüksek renk kalitesinde ve mavi ışık filtresinde TUV RHEINLAND sertifikasına sahip.

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AMD Ryzen 7 PRO 6850U mobil işlemci 12 kümeli Radeon 680M grafikleri ile oldukça iyi bir iş çıkarıyor. 16GB LPDDR5-6400 RAM ve 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD ile sistemin akıcılığına katkı yapılmış.

USB 4, USB 3.2, HDMI, Wi-Fi 6 ve gelecekte 6E desteği, Bluetooth 5.2 şeklinde bağlantılar mevcut. Batarya 7.5 saat kullanım süresi sunuyor. 1.17Kg ağırlığı olan kasanın en ince yeri 12.95mm kalınlığında. Modelin fiyatı 1200 Avro olarak açıklandı.

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Acer OLED dizüstü tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı