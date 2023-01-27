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    Acer’dan ultra ince OLED dizüstü bilgisayar

    Acer SFA16-41-A76Z model OLED dizüstü bilgisayar oldukça ince yapısına karşın en üst seviye dahili grafik birimi ile oyuncuların gönlünü de kazanmayı başarıyor. 
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    Acer
    Bilgisayar dünyasının önemli isimlerinden Acer, portföyündeki premium ürünlerin sayısını giderek arttırıyor. Yeni tanıtılan ultra ince OLED dizüstü bilgisayar profesyonelleri hedefliyor.

    Acer SFA16-41-A76Z özellikleri ve fiyatı

    Acer SFA16-41-A76Z model numarasıyla satılacak olan dizüstü bilgisayarı 16 inçlik 4K OLED ekrana sahip. Ekran DCI-P3 renk gamının tamamını kapsarken yüksek renk kalitesinde ve mavi ışık filtresinde TUV RHEINLAND sertifikasına sahip.

    AMD Ryzen 7 PRO 6850U mobil işlemci 12 kümeli Radeon 680M grafikleri ile oldukça iyi bir iş çıkarıyor. 16GB LPDDR5-6400 RAM ve 1TB NVMe PCIe 4.0 SSD ile sistemin akıcılığına katkı yapılmış.

    USB 4, USB 3.2, HDMI, Wi-Fi 6 ve gelecekte 6E desteği, Bluetooth 5.2 şeklinde bağlantılar mevcut. Batarya 7.5 saat kullanım süresi sunuyor. 1.17Kg ağırlığı olan kasanın en ince yeri 12.95mm kalınlığında. Modelin fiyatı 1200 Avro olarak açıklandı.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    alex59 10 saat önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 2 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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