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    Anlık Bildirim

    Acer One 10 (2023) tablet sertifikalarda görüldü

    Acer One 10 (2023) adındaki yeni tablet modeli yavaş yavaş sertifika onaylarına girmeye başladı. Başvurularda tabletin pek çok donanım özellikleri de ortaya çıktı. 
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    Acer One 10 (2023) Tam Boyutta Gör
    Daha çok Nitro ve Swift dizüstü bilgisayar serileri ile tanıdığımız Acer markasının kendi çapında bir payı olan Acer One 10 tablet serisi de bulunuyor. Bu yıl Acer One 10 (2023) için hazırlıklar devam ediyor.

    Acer One 10 (2023) neler sunacak?

    Sertifika onaylarında görünmeye başlayan Acer One 10 (2023) tablet modeli 8 adet Cortex-A53 çekirdekli MediaTek MT8768 yonga setine terfi etmiş. Böylece performans tarafında bir iyileşme söz konusu.

    4GB RAM ve 64GB depolama ile daha geniş bir bellek alanı sunulurken 10.1 inçlik ekranda 1920x1200 piksel çözünürlüğe yer veriliyor. Arka tarafta çift kamera, ön tarafta 5MP ön kamera yer alıyor.

    Kasa 7.6mm kalınlığa sahipken 450 gram ağırlığında. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 bağlantıları yanında 3.5mm jak girişi ve USB Tip-C girişi mevcut. 5000mAh batarya ise 7 saate kadar kullanım sunuyor. LTE versiyonun belirli pazarlarda daha uygun fiyata sunulacağı belirtilen Acer One 10 (2023) için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 3 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 4 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 4 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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