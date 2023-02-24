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    Samsung Galaxy Tab S9 suya dayanıklı bir gövde sunabilir

    İddialara göre Samsung Galaxy Tab S9 amiral gemisi tablet serisinde Samsung suya dayanıklılık sertifikasına yer verebilir. Böylece hedef kitlesini genişletebilir.
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    Samsung Galaxy Tab S9 Tam Boyutta Gör
    Android dünyasının amiral gemisi tablet serisi olma unvanını koruyan Galaxy Tab S serisi bu yıl dokuzuncu kez tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yine rakipsiz performans yanında önemli bir yenilik de sunacak.

    Galaxy Tab S9 neler sunacak?

    Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile gelmesine kesin gözüyle bakılan Galaxy Tab S9 tablet serisinde IP67 dayanıklılık sertifikasının olması bekleniyor. Su altında 1.5 metreye kadar 30 dakika dayanma imkânı sunan bu sertifika bugüne kadar Galaxy Tab Active serisine özgü kalmıştı.

    Özellikle dış mekân kullanımına da uygun hale gelecek Galaxy Tab S9 serisi için yine 11 inç, 12.4 inç ve 14 inç ekran beklentisi mevcut. Ultra modeli ise hem seride hem de Android dünyasında en gelişmiş model olacak. Diğer taraftan Snapdragon yonga setinin Galaxy S23 serisinde olduğu gibi hız aşırtılmış bir şekilde gelip gelmeyeceği merak konusu.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 2 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 3 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 3 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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