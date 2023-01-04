Performans arayanlar için işte yeni Acer Predator oyuncu dizüstü bilgisayarları ve monitörleri

- Acer Predator Helios 16 ve Predator Helios 18 özellikleri
- Acer Predator Helios 16 ve Predator Helios 18 fiyatı
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- Predator X45 ve Predator X27U fiyatı
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Acer Predator Helios 16 ve Predator Helios 18 özellikleri
Fuarda duyurulan yeni Nitro serisi orta seviye oyuncu dizüstü bilgisayarlarını kapsarken yeni Predator modelleri firmanın en güçlü oyun odaklı çözümü olarak karşımıza çıkmakta. Marka, yeni bir tasarıma sahip iki yeni Predator Helios modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bu modellerin daha serin çalışması için soğutma tasarımı da elden geçirildi.
Predator Helios 18 tarafındaysa 18 inçlik ekranlara sahibiz. 165 Hz'de WUXGA (1920×1200), 165 Hz veya 240 Hz'de WQXGA (2560×1600) veya AUO 250 Hz Mini LED ekranlar konfigürasyona bağlı olarak cihazdaki yerini alıyorlar. Her iki dizüstü bilgisayarda da 1,8 mm tuş mesafesi ve gölgelenme önleyici N-Key rollover özellikli mini LED arkadan aydınlatmalı klavye yer alırken tamamen özelleştirilebilir RGB tuş aydınlatması da bulunuyor.
Acer Predator Helios 16 ve Predator Helios 18 fiyatı
Predator Helios 16 (PH16-71) Mart 2023'te Kuzey Amerika, EMEA ve Çin'de sırasıyla 1.650 dolar, 2.399 euro ve 17.999 yuan'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Predator Helios 18 (PH18-71), kardeşinden bir ay sonra Nisan 2023'te piyasaya sürülecek ve Kuzey Amerika'da 1.699 Dolar, EMEA bölgelerinde 2.499 euro ve Çin'de 20.999 yuan fiyata sahip olacak.
Acer Predator X45 ve Predator X27U özellikleri
Predator X45, dar çerçeveler ve 98,5 DCI P3 renk gamı ile ultra geniş bir görüntü deneyimi sunan 800R kavisli panelinde UWQHD çözünürlük sunuyor. DisplayPort 1.4, iki HDMI 2.0 bağlantı noktası ve TÜV Rheinland EyeSafe sertifikasına sahip olan Predator X45, HDR10 desteğine de sahip. Bu monitör ayrıca 1000 nit maksimum parlaklık veren bir OLED ekran ile geliyor.
Predator X27U ise yüzde 98,5 DCI P3 renk gamına sahip düz bir WQHD panele sahip. Daha pahalı olan kardeşine benzer şekilde, HDR10 standardını desteklerken TÜV Rheinland EyeSafe sertifikası ve 1000 nit tepe parlaklık değerlerini de koruyor.
Hem Predator X45 hem de X27U, sorunsuz bir oyun deneyimi için 240 Hz yenileme hızına ve 0,01 ms piksel yanıt süresine sahip durumda.
Predator X45 ve Predator X27U fiyatı
Son olarak Acer Predator X27U, 2. çeyrekte Kuzey Amerika ve EMEA pazarlarında sırasıyla 1.099 dolar ve 1.099 euro karşılığında satışa sunulacak. Bununla birlikte, Çin’e çıkışı 2023'ün ilk çeyreğinde 7.999 yuan fiyat etiketiyle olacak.Kaynakça https://www.acer.com/tr-tr/predator/laptops/helios/helios-18#filterHeader https://www.gizmochina.com/2023/01/04/acer-predator-laptop-monitor-ces/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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