Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Açık dünya Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy, 2022 yılında ertelendi

    Dünyanın en popüler markalarından biri olan Harry Potter'ın evreninde geçen açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy, 2022 yılına ertelendi.
    10 dk.
    14
    68
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Açık dünya Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy, 2022 yılında ertelendi
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'i bekleyen oyuncular ne yazık ki olumsuz bir gelişme oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077 tekrar ertelenecek söylentisi yalanlandı

    Ayrıca Bkz. "PlayStation özel oyunu Ghost of Tsushima'nın devamı için çalışmalar başlamış gibi duruyor"

    Daha önce birçok kez sızıntısı olan ancak Eylül 2020 tarihinde duyurulan Hogwarts Legacy'nin 2021 yılında çıkması bekleniyordu. Ancak ne yazık ki oyun önümüdeki yıla, yani 2022 yılına ertelendi. Ayrıca Portkey Games oyunun gecikmesinden dolayı bir de mesaj paylaştı:

    "Dünyanın dört bir yanından hayranımıza, yeni oyunumuz Hogwarts Legacy'e verdikleri güzel tepki için teşekkür ederiz. Oyunu bekleyen herkese mümkün olan en iyi deneyimi yaşatmak bizim için çok önemli. Bu yüzden oyunun geliştirilmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var."

    Hogwarts Legacy, açık dünya aksiyon türünde bir oalcak ve 2022 yılında PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.



    https://www.gematsu.com/2021/01/hogwarts-legacy-delayed-to-2022 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava yastıklı bisiklet kaskı

    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 10 dk. GÖRÜNTÜLENEN Açık dünya Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy, 2022 yılında ertelendi Sonraki Viewsonic, giriş seviyesi ve bütçe dostu sayılabilecek 4K projeksiyon cihazını duyurdu 46 dk. Intel işlemci üretimini TSMC’ye kaydırıyor: 5 nm Core i3'ler bu yıl üretilecek 1 sa. PlayStation patronu: "Uncharted filmi ve The Last of Us dizisi sadece başlangıç" 1 sa. Intel’in CEO’su değişiyor 1 sa. Koronavirüs aşı randevu sistemi randevu başvurularına başladı 1 sa. Logitech M190 Kablosuz Fare - İnceleme 1 sa. PlayStation özel oyunu Ghost of Tsushima'nın devamı için çalışmalar başlamış gibi duruyor 2 sa. Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri koronavirüs aşısı oldu 2 sa. Asus ROG Claymore II modüler oyuncu klavyesi duyuruldu 2 sa. Asus ROG Gladius III çift bağlantı seçeneği ile geliyor 3 sa. Dünyanın ilk Snapdragon 480'li cihazı Oppo A93 5G'nin tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı 3 sa. Yeni Intel işlemciler mi geliyor? CES 2021 Türkçe canlı yayını! 3 sa. Amazon’da Oppo Realme telefonlarda indirim ve hediye bileklik kampanyası 3 sa. Nvidia, ışın izleme ve DLSS destekleyecek yeni oyunları açıkladı; oyunlardan yeni videolar paylaşıldı 4 sa. Müjde! Türkiye, Çinli koronavirüs aşısı CoronaVac'a 'acil kullanım onayı' verdi 4 sa. Yeni James Bond filmi No Time to Die tekrar ertelenebilir 4 sa. AKINCI TİHA'nın üçüncü prototipinin test videosu paylaşıldı 4 sa. Oppo Find X3 Pro'nun render görüntüleri, kavisli ekranı ve kamera çıkıntısını ortaya koyuyor 5 sa. Huawei kalabalık içerisinde Uygur Türklerini tespit edebilecek teknoloji geliştiriyor 5 sa. Türkiye'deki elektrikli ve hibrit otomobil satışları 2020'de 23 bini aştı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız