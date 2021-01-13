Açık dünya Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy, 2022 yılında ertelendi

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Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'i bekleyen oyuncular ne yazık ki olumsuz bir gelişme oldu.

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Daha önce birçok kez sızıntısı olan ancak Eylül 2020 tarihinde duyurulan Hogwarts Legacy'nin 2021 yılında çıkması bekleniyordu. Ancak ne yazık ki oyun önümüdeki yıla, yani 2022 yılına ertelendi. Ayrıca Portkey Games oyunun gecikmesinden dolayı bir de mesaj paylaştı:

"Dünyanın dört bir yanından hayranımıza, yeni oyunumuz Hogwarts Legacy'e verdikleri güzel tepki için teşekkür ederiz. Oyunu bekleyen herkese mümkün olan en iyi deneyimi yaşatmak bizim için çok önemli. Bu yüzden oyunun geliştirilmesi için biraz daha zamana ihtiyacımız var."

Hogwarts Legacy, açık dünya aksiyon türünde bir oalcak ve 2022 yılında PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak.

https://www.gematsu.com/2021/01/hogwarts-legacy-delayed-to-2022

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