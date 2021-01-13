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    PlayStation özel oyunu Ghost of Tsushima'nın devamı için çalışmalar başlamış gibi duruyor

    2020 yılının en önemli oyunlarından biri olan PlayStaiton özel oyunu Ghost of Tsushima'nın geliştiricisi Sucker Punch'ın resmi sitesindeki iş ilanı devam oyununu müjdeliyor olabilir.
    1 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    PlayStation özel oyunu Ghost of Tsushima'nın devamı için çalışmalar başlamış gibi duruyor
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Sucker Punch Productions'ın bu yılın önemli oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima'nın devamı geliyor olabilir.

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    Ayrıca Bkz. "Ubisoft, açık dünya Star Wars oyunu duyurdu"

    Oyunun geliştiricisi Sucker Punch'ın resmi web sayfasında bir iş ilanı açıldı. İlanda oyunu deneyimleyen ve temel savaş mekaniklerini anlayan bir savaş tasarımcısı (combat designer) arandığı yazıyor. Bu ilanın da Ghost of Tsushima'nın devam oyunu için olduğunu düşünebiliriz. Ancak resmi bir duyuru yok elbette. 

    Ayrıca sadece bu ilan değil, geçtiğimiz yılın Ekim ayında da "feodal Japonya döneminde geçen" hikayeler yazacak bir yazar aranıyordu. 

    Ghost of Tsuhima'nın devam oyunu gelmesi aslında çok da sürpriz olmaz. Özellikle dövüş mekaniği ve tasarımları ile dikkat çeken oyun, birçok oyuncunun gönlünü kazanmıştı. Birkaç ay önce de 5 milyon satış yaptığı açıklanmıştı. bahsi geçen iş ilanına buradan bakabilirsiniz.



    https://www.gamesradar.com/ghost-of-tsushima-sequel-further-hinted-at-in-a-new-job-listing/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
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