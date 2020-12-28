Açık dünya hayatta kalma oyunu Stranded Deep, Epic Games'te ücretsiz

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Epic Games'in geçtiğimiz hafta başlattığı her gün bir ücretsiz oyun kampanyası on ikinci günüyle devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda da günün ücretsiz oyunu erişime açıldı.

Ayrıca Bkz. "Epic Games'in ücretsiz oyun listesi belli oldu"

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Epic Games'in her gün bir oyun ücretsiz oyun kampanyasında bugün hediye ettiği oyun açık dünyada hayatta kalmaya çalıştığınız, 2015't eerken erişime açılan Stranded Deep. Oyunun fiyatı 24,00 TL. Oyunu, 29 Aralık 19.00'a kadar Epic Games hesabınıza eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak.

Buraya tıklayarak oyunun ücretsiz verildiği sayfaya bakabilirsiniz.

Epic Games'in yarın vereceği ücretsiz oyun ise resmi olarak belli değil. Ancak sızdırılan listeye göre yarınki oyun Solitairica. Listeye göre geriye kalan günlerde verielcek olan ücretsiz oyunları da aşağıdaki galeri bölümünde görebilirsiniz.

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