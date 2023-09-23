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    Anlık Bildirim

    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor: 190TL değerinde

    Epic Games’in bu hafta vereceği ücretsiz oyunlar belli oldu. Out of Line ve The Forest Quartet, an itibarıyla Epic Games Store'da erişime açıldı. İşte detaylar...
    Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! 190TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta erişime açılan oyunlar arasında 911 Operator yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da belli oldu.

    Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Out of Line ve The Forest Quartet

    Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Out of Line ve The Forest Quartet olacak. Bunlar arasından Nerd Monkeys tarafından geliştirilen Out of Line için kısaca platform ve bulmaca oyunu diyebiliriz. Mads & Friends imzalı The Forest Quarlet ise, daha çok macera, müzik ve bulmaca türüyle karşımıza çıkıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 190 TL.

    Her iki yapım, 28 Eylül 2023 tarihine kadar Epic Games Store'da ücretsiz olarak olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

    21 Eylül - 28 Eylül

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 2 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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