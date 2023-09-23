Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor: 190TL değerinde

- Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Out of Line ve The Forest Quartet
- Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
- 21 Eylül - 28 Eylül
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Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Out of Line ve The Forest Quartet
Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Out of Line ve The Forest Quartet olacak. Bunlar arasından Nerd Monkeys tarafından geliştirilen Out of Line için kısaca platform ve bulmaca oyunu diyebiliriz. Mads & Friends imzalı The Forest Quarlet ise, daha çok macera, müzik ve bulmaca türüyle karşımıza çıkıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 190 TL.
Her iki yapım, 28 Eylül 2023 tarihine kadar Epic Games Store'da ücretsiz olarak olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.
Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:
21 Eylül - 28 EylülBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.