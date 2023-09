Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta erişime açılan oyunlar arasında 911 Operator yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Out of Line ve The Forest Quartet

Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Out of Line ve The Forest Quartet olacak. Bunlar arasından Nerd Monkeys tarafından geliştirilen Out of Line için kısaca platform ve bulmaca oyunu diyebiliriz. Mads & Friends imzalı The Forest Quarlet ise, daha çok macera, müzik ve bulmaca türüyle karşımıza çıkıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 190 TL.

Her iki yapım, 28 Eylül 2023 tarihine kadar Epic Games Store'da ücretsiz olarak olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

21 Eylül - 28 Eylül

Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! 190TL değerinde