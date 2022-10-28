Apple, önemli güvenlik açıklarını gideren iOS 15.7.1 ve iPadOS 15.7.1'i yayınladı

Tam Boyutta Gör Apple, önemli güvenlik açıklarını gideren iOS 15.7.1 ve iPadOS 15.7.1'i genel kullanıma sundu. An itibarıyla uyumlu iPhone ve iPad modellerinize yazılım güncellemesini yükleyebilirsiniz. Bu güncellemenin iOS 16 ve iPadOS 16 ile uyumlu olmayan eski iPhone ve iPad modelleri için olduğunu aynı zamanda iOS 16‌'ya güncelleme yapmamayı tercih edenler için yayınlandığını belirtelim.

Apple'dan iOS 16 ve iPadOS 16 güncellemesi için 5 yeni özellik 1 gün önce eklendi

Apple, iOS 16 sürümünü geçtiğimiz ay yayınlamıştı ve ardından iPadOS 16 ile de iPad kullanıcılarına bazı eklemelerle birlikte bu sürümü kullanıma sunmuştu. iOS 15.7.1 ise henüz beta aşamasındayken bazı kullanıcılarda Face ID’yi bozduğu raporlanmış ve sürüm ertelenmişti. Şimdi ise bu sorunlar giderildi ve kararlı sürüm yayınlandı.

iOS 15.7.1 ve iPadOS 15.7.1 ile herhangi bir yeni özellik gelmiyor. Bunun yerine aktif olarak kullanımda olan çekirdek düzeyinde güvenlik açıkları ortadan kaldırılıyor. Ek olarak bu yeni sürümler iOS 16.1 ile yayınlanan diğer güvenlik güncellemelerini de içermekte. Dolayısıyla bu güncellemenin en kısa sürede yüklenmesi tavsiye ediliyor.

iOS 15.7.1 ve iPadOS 15.7.1 için uyumlu cihazlar

iPhone 6s ve üstü, iPad Pro (tüm modeller), iPad Air 2 ve üstü, iPad 5. nesil ve üstü, iPad mini 4 ve üstü ve iPod touch (7. nesil)

iOS 15.7.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

iOS 15.7.1 ve iPadOS 15.7.1 güncellemesi uyumlu cihaza sahip olan iPhone ve iPad kullanıcıları için indirilebilir durumda. Yeni sürümü iPhone’unuza yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına giderek güncellemeye ulaşabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Acil yüklenmesi tavsiye edilen iOS 15.7.1 ve iPadOS 15.7.1 çıktı