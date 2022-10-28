Apple, önemli güvenlik açıklarını gideren iOS 15.7.1 ve iPadOS 15.7.1'i yayınladı

Apple, iOS 16 sürümünü geçtiğimiz ay yayınlamıştı ve ardından iPadOS 16 ile de iPad kullanıcılarına bazı eklemelerle birlikte bu sürümü kullanıma sunmuştu. iOS 15.7.1 ise henüz beta aşamasındayken bazı kullanıcılarda Face ID’yi bozduğu raporlanmış ve sürüm ertelenmişti. Şimdi ise bu sorunlar giderildi ve kararlı sürüm yayınlandı.
iOS 15.7.1 ve iPadOS 15.7.1 için uyumlu cihazlar
iPhone 6s ve üstü, iPad Pro (tüm modeller), iPad Air 2 ve üstü, iPad 5. nesil ve üstü, iPad mini 4 ve üstü ve iPod touch (7. nesil)
iOS 15.7.1 güncellemesi nasıl yüklenir?
iOS 15.7.1 ve iPadOS 15.7.1 güncellemesi uyumlu cihaza sahip olan iPhone ve iPad kullanıcıları için indirilebilir durumda. Yeni sürümü iPhone’unuza yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına giderek güncellemeye ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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