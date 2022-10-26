Bu yıl bitmeden yayımlanacak olan yeni 5 iOS 16 özelliği duyuruldu

Tam Boyutta Gör iOS 16 ve iPadOS 16 güncellemesi yayımlandı. Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek elde edebileceğiniz bu güncellemelerin iPhone ve iPad kullanıcıları için sağlayacağı yeni özellikler peyderpey gelecek.

iOS 16 ve iPadOS 16 güncellemesi için 5 yeni özellik

İlk olarak iPadOS 16 ile harici ekran desteği sağlanacak. Bu destek iPad modellerine eklenecek. Ne yazık ki sadece bazı iPad cihazları Stage Manager'dan yararlanabilecek. Bu araç birden çok görev penceresinin yönetilebilmesini sağlayacak.

Harici ekran desteğinin iPadOS 16.2 geleceği duyuruldu. iPadOS 16.1'deki Stage Manager bu özelliğe sahip değil. 6K çözünürlük ile uyumlu bir şekilde çalışabilen bu sürüm kullanıcıların çalışma alanlarını ideal bir şekilde düzenlemesini sağlayacak. iPad'in her birinde ve bir harici monitörde aynı anda 4 uygulama birden çalıştırabileceksiniz.

SharePlay

Tam Boyutta Gör SharePlay sayesinde iPhone ve iPad kullanıcılarının FaceTime aracılığı ile birlikte oyun oynaması sağlanacak. Game Center entegrasyonu mevcut olacak ve çok oyunculu oyunlar da bu sistemden yararlanabilecek.

Apple, bu özelliğin iOS 16 ve iPadOS 16'da ​​​​​​iMessage gibi uygulamalarla uyumlu bir şekilde çalışacağını söyledi.

Boundless Note Freeform

Tam Boyutta Gör Bu uygulama kullanıcıların hem yazmasına hem de çizim yapmasına olanak tanıyacak. Dosyalar, bağlantı adresleri, çizimler, belgeler, fotoğraflar, videolar ve notlar tek bir yerde toplanabilecek.

SOS via Satellite (Uydu Aracılığıyla Yardım Çağrısı)

Tam Boyutta Gör iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modelleri için tasarlanan bu özellik 1 ay sonra aktif edilecek. Kullanıcılar bu sayede iPhone'da uydu iletişimi yoluyla acil durumlarda yardım talep edebilecek. Emergency SOS şimdilik yalnızca ABD ve Kanada'da kullanılabilecek.

İlk iki yıl ücretsiz bir şekilde kullanılabileceği duyurulan bu sistemin daha sonra Apple tarafından ücretli bir hâle getirileceği belirtildi. Apple'ın bu konuda nasıl bir fiyatlandırma politikası izleyeceği henüz belirsiz.

Apple Music Classical

Tam Boyutta Gör Apple, klasik müzik yayınları ile ön plana çıkan Primephonic'i geçen yılın ağustos ayında bünyesine katmıştı. Klasik müziği seven kişiler artık Apple Music Classical ile eğlenceli vakitler geçirebilecek.

iOS 16 güncellemesi neler sunuyor (Özet)?

Bu yazılım iPhone kullanıcılarına hangi yenilikleri sağlıyor öğrenmek istiyorsanız aşağıda bulunan ve bu konu hakkında hazırlanmış olan ilgili listeden bilgiler edinebilirsiniz:

Bir önceki iOS sürümlerinde rastlanılan yazılımsal hatalar giderildi.

Canlı Etkinlikler Desteği

iPhone 14 Pro modelleri için özel Kilit Ekranı, Dinamik Ada (Dynamic Island) ve Canlı Etkinlikler

iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı: Fotoğrafları ve videoları en fazla beş farklı kişiyle paylaşma imkânı sunuyor. Çektiğiniz fotoğrafları Bluetooth yardımı ile diğer insanlara gönderebiliyorsunuz. Tarihe veya fotoğraftaki kişilere göre eski fotoğrafları kullanabilme olanağı da tanıyan bu fotoğraf kitaplığı arşivleri çok hızlı bir şekilde inceleyebilmenizi sağlıyor. İzin verdiğiniz herkes fotoğraf ekleyebiliyor, fotoğrafları favori görsel şeklinde nitelendirebiliyor ve görsellere yazı eklenmesinde veya o yazıların silinmesinde katkı sağlayabiliyor.

Cüzdan uygulamasında WhatsApp ve Mesajlar sayesinde Anahtar paylaşımı (otel odası, otomobil, kapı gibi) yapabiliyorsunuz.

Akıllı ev eşyaları ile uyumlu bir şekilde çalışan Matter sistemi

Okuyucu denetimlerinin otomatik bir şekilde gizlenmesi

Bu özellikler her yerde geçerli değil.

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Apple'dan iOS 16 ve iPadOS 16 güncellemesi için 5 yeni özellik