Bu yıl bitmeden yayımlanacak olan yeni 5 iOS 16 özelliği duyuruldu

- iOS 16 ve iPadOS 16 güncellemesi için 5 yeni özellik
- SharePlay
- Boundless Note Freeform
- SOS via Satellite (Uydu Aracılığıyla Yardım Çağrısı)
- Apple Music Classical
- iOS 16 güncellemesi neler sunuyor (Özet)?
- Yorumlar
iOS 16 ve iPadOS 16 güncellemesi için 5 yeni özellik
İlk olarak iPadOS 16 ile harici ekran desteği sağlanacak. Bu destek iPad modellerine eklenecek. Ne yazık ki sadece bazı iPad cihazları Stage Manager'dan yararlanabilecek. Bu araç birden çok görev penceresinin yönetilebilmesini sağlayacak.
Harici ekran desteğinin iPadOS 16.2 geleceği duyuruldu. iPadOS 16.1'deki Stage Manager bu özelliğe sahip değil. 6K çözünürlük ile uyumlu bir şekilde çalışabilen bu sürüm kullanıcıların çalışma alanlarını ideal bir şekilde düzenlemesini sağlayacak. iPad'in her birinde ve bir harici monitörde aynı anda 4 uygulama birden çalıştırabileceksiniz.
SharePlay
Apple, bu özelliğin iOS 16 ve iPadOS 16'da iMessage gibi uygulamalarla uyumlu bir şekilde çalışacağını söyledi.
Boundless Note Freeform
SOS via Satellite (Uydu Aracılığıyla Yardım Çağrısı)
İlk iki yıl ücretsiz bir şekilde kullanılabileceği duyurulan bu sistemin daha sonra Apple tarafından ücretli bir hâle getirileceği belirtildi. Apple'ın bu konuda nasıl bir fiyatlandırma politikası izleyeceği henüz belirsiz.
Apple Music Classical
iOS 16 güncellemesi neler sunuyor (Özet)?
Bu yazılım iPhone kullanıcılarına hangi yenilikleri sağlıyor öğrenmek istiyorsanız aşağıda bulunan ve bu konu hakkında hazırlanmış olan ilgili listeden bilgiler edinebilirsiniz:
- Bir önceki iOS sürümlerinde rastlanılan yazılımsal hatalar giderildi.
- Canlı Etkinlikler Desteği
- iPhone 14 Pro modelleri için özel Kilit Ekranı, Dinamik Ada (Dynamic Island) ve Canlı Etkinlikler
- iCloud Paylaşılan Fotoğraf Kitaplığı: Fotoğrafları ve videoları en fazla beş farklı kişiyle paylaşma imkânı sunuyor. Çektiğiniz fotoğrafları Bluetooth yardımı ile diğer insanlara gönderebiliyorsunuz. Tarihe veya fotoğraftaki kişilere göre eski fotoğrafları kullanabilme olanağı da tanıyan bu fotoğraf kitaplığı arşivleri çok hızlı bir şekilde inceleyebilmenizi sağlıyor. İzin verdiğiniz herkes fotoğraf ekleyebiliyor, fotoğrafları favori görsel şeklinde nitelendirebiliyor ve görsellere yazı eklenmesinde veya o yazıların silinmesinde katkı sağlayabiliyor.
- Cüzdan uygulamasında WhatsApp ve Mesajlar sayesinde Anahtar paylaşımı (otel odası, otomobil, kapı gibi) yapabiliyorsunuz.
- Akıllı ev eşyaları ile uyumlu bir şekilde çalışan Matter sistemi
- Okuyucu denetimlerinin otomatik bir şekilde gizlenmesi
Bu özellikler her yerde geçerli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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