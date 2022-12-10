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    Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması tehlikede: FTC karşı dava açıyor!

    Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması İngiliz ve Avrupa Birliği düzenleyicilerinden gelen itirazlarla karşı karşıya. FTC, satın alımı engellemek için dava açıyor.
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    Activision Blizzard anlaşması tehlikede: FTC karşı dava açıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Perşembe günü yapılan açıklamada ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Microsoft'un Activision'ı satın alımını engellemek için dava açacağını duyurdu. Belirtilenlere göre FTC, Microsoft'un Call of Duty, World of Warcraft veya Overwatch gibi Activision yapımlarına olan erişimi kısıtlamasından ve bunu Sony gibi rakiplerine zarar vermek için kullanabileceğinden korkuyor.

    Microsoft FTC'ye karşı mücadele edecek

    Bilindiği üzere Sony, yeni satın alımın Call of Duty'nin Playstation varlığı konusunda büyük tehlikeler oluşturduğunu dile getirmişti. FTC'nin açıklamaları ise Sony'nin anlaşma ile ilgili itirazlarını yansıtıyor diyebiliriz. Ayrıca FTC Rekabet Bürosu direktörü Holly Vedova, bu endişelere kanıt olarak Microsoft'un yakın zamanda Bethesda'yı satın almasını örnek gösterdi. Bilindiği üzere Starfield ve Redfall gibi yaklaşan Bethesda oyunlarının PlayStation sürümleri olmayacak.

    FTC'nin dava kararına yanıt veren Activision CEO'su Bobby Kotick ise, komisyonun "teknoloji endüstrisi hakkındaki ideoloji ve yanlış kanılara odaklandığını'' ve bu sebeple Microsoft'un olumlu sonuçlar alacağını düşünüyor. Activision Blizzard anlaşması şimdiye kadar sadece Brezilya, Suudi Arabistan ve Sırbistan tarafından kabul etti. İngiltere ve AB, Sony ve FTC'nin endişeleri nedeniyle anlaşmayı yakından takip etmeyi sürdürüyor.

    Hatırlamak gerekirse, bu haftanın başlarında Microsoft başkanı ve başkan yardımcısı Brad Smith, Call of Duty'yi kaldırmanın Playstation'da yer alan oyuncu sayısı nedeniyle "ekonomik olarak mantıksız" olacağını vurgulamıştı. Yetkili isim ayrıca, Call of Duty'nin 10 yıl Playstation'da kalması için Sony'e uygulanabilir bir anlaşma önerildiğini de doğruladı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, activision blizzard ve
    3 etiket daha Activision Blizzard anlaşması Teknoloji Haberleri Yazılım
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