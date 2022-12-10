Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması tehlikede: FTC karşı dava açıyor!

Microsoft FTC'ye karşı mücadele edecek
Bilindiği üzere Sony, yeni satın alımın Call of Duty'nin Playstation varlığı konusunda büyük tehlikeler oluşturduğunu dile getirmişti. FTC'nin açıklamaları ise Sony'nin anlaşma ile ilgili itirazlarını yansıtıyor diyebiliriz. Ayrıca FTC Rekabet Bürosu direktörü Holly Vedova, bu endişelere kanıt olarak Microsoft'un yakın zamanda Bethesda'yı satın almasını örnek gösterdi. Bilindiği üzere Starfield ve Redfall gibi yaklaşan Bethesda oyunlarının PlayStation sürümleri olmayacak.
FTC'nin dava kararına yanıt veren Activision CEO'su Bobby Kotick ise, komisyonun "teknoloji endüstrisi hakkındaki ideoloji ve yanlış kanılara odaklandığını'' ve bu sebeple Microsoft'un olumlu sonuçlar alacağını düşünüyor. Activision Blizzard anlaşması şimdiye kadar sadece Brezilya, Suudi Arabistan ve Sırbistan tarafından kabul etti. İngiltere ve AB, Sony ve FTC'nin endişeleri nedeniyle anlaşmayı yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Hatırlamak gerekirse, bu haftanın başlarında Microsoft başkanı ve başkan yardımcısı Brad Smith, Call of Duty'yi kaldırmanın Playstation'da yer alan oyuncu sayısı nedeniyle "ekonomik olarak mantıksız" olacağını vurgulamıştı. Yetkili isim ayrıca, Call of Duty'nin 10 yıl Playstation'da kalması için Sony'e uygulanabilir bir anlaşma önerildiğini de doğruladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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