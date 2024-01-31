Microsoft’un oyun gelirleri Windows’u geride bıraktı

Tam Boyutta Gör Microsoft 2024 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yazılım devi 2. çeyrekte 62 milyar dolar gelir ve 21,9 milyar dolar net gelir elde etti. Gelir yüzde 18, net gelir ise yüzde 33 oranında arttı.

Bu, Microsoft'un 3 trilyon dolarlık bir şirket olarak kazançlarını raporladığı ilk çeyrek ve ayrıca şirket Activision Blizzard’ı satın aldıktan sonra ilk defa raporlarına dahil ediyor. Activision Blizzard etkisi sayesinde ise oyun birimi Microsoft'un bu çeyrekte Windows'tan sonraki en büyük üçüncü işi haline geldi.

Activision Blizzard etkisi yüzleri güldürdü

Office ve bulut gelirleri, Microsoft'un toplam gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına katkıda bulunarak hala üstünlüğünü koruyor. Windows OEM gelirleri toparlanırken, Surface satışlarından elde edilen cihaz gelirleri bu çeyrekte de düşmeye devam etti. Firmanın cihaz gelirleri yüzde 9 oranında azaldı. Microsoft, üçüncü çeyrekte de çift haneli düşüş bekliyor.

Cihaz tarafı bir yana Windows ise oldukça iyi durumda. PC üreticilerinin Windows'u dizüstü bilgisayarlara ve PC'lere yerleştirmek için Microsoft'a ödediği ücret olan OEM geliri bu çeyrekte yüzde 11 arttı. OEM gelirleri uzunca bir süredir düşüşteydi ancak son iki çeyrektir büyümeye geri dönüldü.

Tam Boyutta Gör Oyun tarafında ise Xbox Game Pass'i de içeren Xbox içerik ve hizmet gelirleri yüzde 61 gibi büyük bir oranda arttı. Bu büyük ölçüde Activision Blizzard gelirlerinden kaynaklanıyor, bu nedenle Xbox'ın bu dev ekleme olmadan nasıl bir performans gösterdiğini anlamak zor.

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Microsoft, Activision Blizzard'ın satın alınmasının net etkisinin 2 milyar doların biraz üzerinde olduğunu, ancak entegrasyon maliyeti, işlem maliyetleri ve diğer gelir maliyetlerinin toplamının 930 milyon dolar olduğunu söylüyor. Diğer işletme giderleriyle birlikte (1,59 milyar dolar) 440 milyon dolarlık bir işletme zararı ortaya çıkıyor. Xbox donanım gelirleri de yine tatil döneminin etkisiyle yüzde 3 oranında arttı. Genel olarak Microsoft'un oyun gelirleri, beklenenden daha iyi ve Activision Blizzard gelirleri sayesinde yüzde 49 arttı.

Microsoft’un oyun geliri ise bu çeyrekte 7,11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı çeyrekte Windows’tan elde edilen gelir ise 5,26 dolar oldu. Office ve bulut hizmetlerinden elde edilen 13,47 milyar dolar ve sunucu ürünleri ve bulut hizmetlerinden elde edilen gelir ise 23,95 milyar dolar oldu. Microsoft bir kez daha Xbox Game Pass abone sayılarını paylaşmadı. Microsoft, Xbox Game Pass'in Ocak 2022'de 25 milyon aboneye ulaştığını söylemişti ancak iki yıldır herhangi bir güncelleme yapılmadı.

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Microsoft’un oyun gelirleri Windows’u geride bıraktı