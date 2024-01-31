Microsoft’un oyun gelirleri Windows’u geride bıraktı

Bu, Microsoft'un 3 trilyon dolarlık bir şirket olarak kazançlarını raporladığı ilk çeyrek ve ayrıca şirket Activision Blizzard’ı satın aldıktan sonra ilk defa raporlarına dahil ediyor. Activision Blizzard etkisi sayesinde ise oyun birimi Microsoft'un bu çeyrekte Windows'tan sonraki en büyük üçüncü işi haline geldi.
Activision Blizzard etkisi yüzleri güldürdü
Office ve bulut gelirleri, Microsoft'un toplam gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına katkıda bulunarak hala üstünlüğünü koruyor. Windows OEM gelirleri toparlanırken, Surface satışlarından elde edilen cihaz gelirleri bu çeyrekte de düşmeye devam etti. Firmanın cihaz gelirleri yüzde 9 oranında azaldı. Microsoft, üçüncü çeyrekte de çift haneli düşüş bekliyor.
Cihaz tarafı bir yana Windows ise oldukça iyi durumda. PC üreticilerinin Windows'u dizüstü bilgisayarlara ve PC'lere yerleştirmek için Microsoft'a ödediği ücret olan OEM geliri bu çeyrekte yüzde 11 arttı. OEM gelirleri uzunca bir süredir düşüşteydi ancak son iki çeyrektir büyümeye geri dönüldü.
Microsoft, Activision Blizzard'ın satın alınmasının net etkisinin 2 milyar doların biraz üzerinde olduğunu, ancak entegrasyon maliyeti, işlem maliyetleri ve diğer gelir maliyetlerinin toplamının 930 milyon dolar olduğunu söylüyor. Diğer işletme giderleriyle birlikte (1,59 milyar dolar) 440 milyon dolarlık bir işletme zararı ortaya çıkıyor. Xbox donanım gelirleri de yine tatil döneminin etkisiyle yüzde 3 oranında arttı. Genel olarak Microsoft'un oyun gelirleri, beklenenden daha iyi ve Activision Blizzard gelirleri sayesinde yüzde 49 arttı.
Microsoft’un oyun geliri ise bu çeyrekte 7,11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı çeyrekte Windows’tan elde edilen gelir ise 5,26 dolar oldu. Office ve bulut hizmetlerinden elde edilen 13,47 milyar dolar ve sunucu ürünleri ve bulut hizmetlerinden elde edilen gelir ise 23,95 milyar dolar oldu. Microsoft bir kez daha Xbox Game Pass abone sayılarını paylaşmadı. Microsoft, Xbox Game Pass'in Ocak 2022'de 25 milyon aboneye ulaştığını söylemişti ancak iki yıldır herhangi bir güncelleme yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.