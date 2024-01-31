Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft’un oyun gelirleri Windows’u geride bıraktı

    Microsoft'un oyun gelirleri Activision Blizzard sayesinde Windows'u geride bıraktı. Microsoft gelirlerini ikinci çeyrekte artırsa da cihaz geliri konusunda halen zorlanıyor.
    Microsoft’un oyun gelirleri Windows’u geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Microsoft 2024 mali yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yazılım devi  2. çeyrekte 62 milyar dolar gelir ve 21,9 milyar dolar net gelir elde etti. Gelir yüzde 18, net gelir ise yüzde 33 oranında arttı.

    Bu, Microsoft'un 3 trilyon dolarlık bir şirket olarak kazançlarını raporladığı ilk çeyrek ve ayrıca şirket Activision Blizzard’ı satın aldıktan sonra ilk defa raporlarına dahil ediyor. Activision Blizzard etkisi sayesinde ise oyun birimi Microsoft'un bu çeyrekte Windows'tan sonraki en büyük üçüncü işi haline geldi.

    Activision Blizzard etkisi yüzleri güldürdü

    Office ve bulut gelirleri, Microsoft'un toplam gelirinin yaklaşık yüzde 60'ına katkıda bulunarak hala üstünlüğünü koruyor. Windows OEM gelirleri toparlanırken, Surface satışlarından elde edilen cihaz gelirleri bu çeyrekte de düşmeye devam etti. Firmanın cihaz gelirleri yüzde 9 oranında azaldı. Microsoft, üçüncü çeyrekte de çift haneli düşüş bekliyor.

    Cihaz tarafı bir yana Windows ise oldukça iyi durumda. PC üreticilerinin Windows'u dizüstü bilgisayarlara ve PC'lere yerleştirmek için Microsoft'a ödediği ücret olan OEM geliri bu çeyrekte yüzde 11 arttı. OEM gelirleri uzunca bir süredir düşüşteydi ancak son iki çeyrektir büyümeye geri dönüldü.

    Microsoft’un oyun gelirleri Windows’u geride bıraktı Tam Boyutta Gör
    Oyun tarafında ise Xbox Game Pass'i de içeren Xbox içerik ve hizmet gelirleri yüzde 61 gibi büyük bir oranda arttı. Bu büyük ölçüde Activision Blizzard gelirlerinden kaynaklanıyor, bu nedenle Xbox'ın bu dev ekleme olmadan nasıl bir performans gösterdiğini anlamak zor.

    Microsoft, Activision Blizzard'ın satın alınmasının net etkisinin 2 milyar doların biraz üzerinde olduğunu, ancak entegrasyon maliyeti, işlem maliyetleri ve diğer gelir maliyetlerinin toplamının 930 milyon dolar olduğunu söylüyor. Diğer işletme giderleriyle birlikte (1,59 milyar dolar) 440 milyon dolarlık bir işletme zararı ortaya çıkıyor. Xbox donanım gelirleri de yine tatil döneminin etkisiyle yüzde 3 oranında arttı. Genel olarak Microsoft'un oyun gelirleri, beklenenden daha iyi ve Activision Blizzard gelirleri sayesinde yüzde 49 arttı.

    Microsoft’un oyun geliri ise bu çeyrekte 7,11 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı çeyrekte Windows’tan elde edilen gelir ise 5,26 dolar oldu. Office ve bulut hizmetlerinden elde edilen 13,47 milyar dolar ve sunucu ürünleri ve bulut hizmetlerinden elde edilen gelir ise 23,95 milyar dolar oldu. Microsoft bir kez daha Xbox Game Pass abone sayılarını paylaşmadı. Microsoft, Xbox Game Pass'in Ocak 2022'de 25 milyon aboneye ulaştığını söylemişti ancak iki yıldır herhangi bir güncelleme yapılmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kan tahlilinde sigara çıkmaması için ne yapılmalı stadyumların üstü neden açık muhabbet kuşu felç olursa iyileşir mı iphone 14 pro max imei atma motor suyu donarsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U09
    Dell Vostro 3400 N4001VN3400U09
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız