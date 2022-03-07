Activision Blizzard, Epic Games ve EA Rusya'daki oyun satışlarını durdurdu

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Rusya ve Ukrayna arasındaki olaylar sebebiyle bildiğiniz gibi birçok şirket Rusya'ya ambargo uyguluyor. Geçtiğimiz birkaç günden bu yana da oyun şirketleri de bu ambargo uygulayan şirketler arasına katıldı.

Activision Blizzard, Epic Games ve EA'den Ambargo

Microsoft'un ambargosunun ardından ilk açıklama Epic Games'ten geldi ve oyun satışlarının Rusya'da durdurulduğu açıklandı. Ardından da Activision Blizzard başkanı ve COO Daniel Alegre de Rusya'daki oyun satışlarını durdurduklarını açıkladı. Son olarak da açıklama EA'den geldi ve sanal para paketleri de dahil olmak üzere tüm satışları Rusya ve Belarus'ta açıkladığını açıkladı.

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Son birkaç gündür neredeyse tüm şirketler Rusya'ya bir ambargo uyguluyor. Özellikle son 24 saat içerisinde Netflix, TikTok gibi büyük şirketlerden arka arkaya gelen yaptırımlar bir hayli dikkat çekti.

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Activision Blizzard, Epic Games ve EA'den Rusya'ya ambargo