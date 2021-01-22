Activision Blizzard'ın piyasa değeri açıklandı: 72 milyar dolar!

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Call of Duty ve Diablo serisi ile tanınan oyun dünyasının en büyük oyun yayıncılarından biri olan Activision Blizzard'ın piyasa değeri açıklandı.

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The Wall Street Journal'ın belirttiğine göre Activision Blizzard'ın şu anki değerinin 72 milyar dolar olduğu düşünülüyor. 1984'ten bu yana en yüksek değere ulaşan şirketin hisse senedi fiyatı ise 95 dolar. Ayrıca şirketin hisse fiyatı da Aralık 2020'den bu yana ciddi bir şekilde artıyor.

Bu artışın elbette önemli bir sebebi Covid-19. Ancak Acitivision Blizzard'ın mikro ödemelerden gayet iyi kazandığını da söylemek lazım. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaya göre Activision Blizzard yalnızca son 3 ayda 1.2 milyar doları mikro ödemelerden kazanmıştı.

Şirketin elinde gerçekten çok fazla kazandıran seriler bulunuyor. Ayrıca şirketin ilerleyen süreçte tüm serilerini mobil cihazlara getirmek gibi de bir planı bulunuyor.

https://www.pcgamer.com/activision-blizzard-is-currently-valued-at-dollar72-billion/

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