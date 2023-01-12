Activision Blizzard oyunlarına Türkçe dil desteği yolda: İş ilanı açıldı!

Yerelleştirme çalışmaları yapılacak
Türkçe Dil Lideri pozisyonunun detayında yer alan ifadelere göre Blizzard Entertainment ürün ve hizmetlerinin yerelleştirmesi için Türkçe Dil Lideri aranıyor. Bu pozisyonda çalışacak kişinin çeşitli ortaklarla iş birliği yaparak yerelleştirme çalışmaları yapılması, yerelleştirme kalitesinin takibi ve yerelleştirilmiş içeriklerin gözden geçirilmesi süreçlerinde yöneticilik yapacak. Adayların ileri düzeyde dil bilgisinin yanı sıra yerelleştirme projelerinde görev almış olması, Türkiye’nin tarihi, siyasi, sosyal gibi kritik konularının farkında olması, Blizzard’ın duygusal yönünü Türkçe nasıl dönüştüreceğine hakim olması, Türkiye’deki çeviri ve dublaj sektörüne aşina olması isteniyor.
Hangi oyunlara Türkçe dil seçeneği eklenecek?
İş ilanlarına göre Call of Duty'e Türkçe dil seçeneği eklenecek ancak başka hangi oyunlara Türkçe dil seçeneği ekleneceği belli değil. Call of Duty'e ek olarak Activision tarafından geliştirilen Crash Bandicot, Tony Hawks Pro Skater, Sekiro gibi oyunlara Türkçe dili eklenebilir. Aynı şekilde Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Hearthstone, StarCraft ve Warcraft serisine Türkçe dil desteği eklenebilir.
Call of Duty, World of Warcraft, Diablo gibi oyunları Türkçe dil desteğiyle oynamak ayrı bir keyif verecektir. Oyunseverler olarak şimdiden heyecanlandığımızı söyleyebiliriz.Kaynakça https://www.linkedin.com/jobs/view/turkish-language-lead-at-blizzard-entertainment-3326068342/?refId=TrDXWh981%2FivxsjiiONxXA%3D%3D&trackingId=BHEtV%2FEbJJ9Ebe8w%2BcCiJg%3D%3D https://www.linkedin.com/jobs/view/3374777254/?alternateChannel=search&refId=H%2FCrsavnIHtcIO2dNUFDuw%3D%3D&trackingId=0sFInhXOYMrwrEXfmopXqQ%3D%3D https://www.linkedin.com/jobs/view/3390024190/?alternateChannel=search&refId=H%2FCrsavnIHtcIO2dNUFDuw%3D%3D&trackingId=ZxiYXlXACTGUJsQt7K8txQ%3D%3D Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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