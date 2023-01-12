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    Activision Blizzard oyunlarına Türkçe dil desteği yolda: İş ilanı açıldı!

    Activision ve Blizzard Entertainment'in Türkçe yerelleştirme çalışmalarında görevlendirilmek üzere çeşitli pozisyonlar için iş ilanları yayılandı. Activision Blizzard oyunlarına Türkçe desteği yolda.
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    Activision Blizzard oyunlarına Türkçe dil desteği yolda Tam Boyutta Gör
    Activision ve Blizzard Entertainment oyun stüdyolarının çatı şirketi Activision Blizzard, oyunlara Türkçe dil desteği getirmek için kolları sıvadı. Bu iki oyun stüdyosunun LinkedIn sayfasında Türkçe yerelleştirme pozisyonları için iş ilanları yayınlandı. Activision için “Türkçe Kalite Kontrol Lideri” ve “Türkçe Oyun Test Uzmanı” pozisyonları için; Blizzard Entertainment için ise “Türkçe Dil Lideri” pozisyonunda iş ilanı paylaşıldı.

    Yerelleştirme çalışmaları yapılacak

    Türkçe Dil Lideri pozisyonunun detayında yer alan ifadelere göre Blizzard Entertainment ürün ve hizmetlerinin yerelleştirmesi için Türkçe Dil Lideri aranıyor. Bu pozisyonda çalışacak kişinin çeşitli ortaklarla iş birliği yaparak yerelleştirme çalışmaları yapılması, yerelleştirme kalitesinin takibi ve yerelleştirilmiş içeriklerin gözden geçirilmesi süreçlerinde yöneticilik yapacak. Adayların ileri düzeyde dil bilgisinin yanı sıra yerelleştirme projelerinde görev almış olması, Türkiye’nin tarihi, siyasi, sosyal gibi kritik konularının farkında olması, Blizzard’ın duygusal yönünü Türkçe nasıl dönüştüreceğine hakim olması, Türkiye’deki çeviri ve dublaj sektörüne aşina olması isteniyor.

    Activision Blizzard oyunlarına Türkçe dil desteği yolda Tam Boyutta Gör
    Activision için Türkçe Dili Kalite Kontrol Lideri pozisyonundaki kişi, test ekiplerini kontrol edecek. Metin ve seslerdeki yerelleştirme hatalarının takibi sürecini yönetecek. Türkçe Oyun Test Uzmanı ilanına baktığımızda ise bu pozisyonda çalışacak kişinin Call of Duty ve diğer Activision oyunlarındaki Türkçe metin ve seslerdeki hataları tespit etmesi isteniyor. Bu pozisyonda çalışacak kişinin PC, konsol ve mobil dahil olmak üzere çeşitli platformlarda oyun oynamayı seven bir kişi olması gerekiyor.

    Activision Blizzard oyunlarına Türkçe dil desteği yolda Tam Boyutta Gör

    Hangi oyunlara Türkçe dil seçeneği eklenecek?

    İş ilanlarına göre Call of Duty'e Türkçe dil seçeneği eklenecek ancak başka hangi oyunlara Türkçe dil seçeneği ekleneceği belli değil. Call of Duty'e ek olarak Activision tarafından geliştirilen Crash Bandicot, Tony Hawks Pro Skater, Sekiro gibi oyunlara Türkçe dili eklenebilir. Aynı şekilde Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen World of Warcraft, Overwatch, Diablo, Hearthstone, StarCraft ve Warcraft serisine Türkçe dil desteği eklenebilir.

    Call of Duty, World of Warcraft, Diablo gibi oyunları Türkçe dil desteğiyle oynamak ayrı bir keyif verecektir. Oyunseverler olarak şimdiden heyecanlandığımızı söyleyebiliriz.

    Kaynakça https://www.linkedin.com/jobs/view/turkish-language-lead-at-blizzard-entertainment-3326068342/?refId=TrDXWh981%2FivxsjiiONxXA%3D%3D&trackingId=BHEtV%2FEbJJ9Ebe8w%2BcCiJg%3D%3D https://www.linkedin.com/jobs/view/3374777254/?alternateChannel=search&refId=H%2FCrsavnIHtcIO2dNUFDuw%3D%3D&trackingId=0sFInhXOYMrwrEXfmopXqQ%3D%3D https://www.linkedin.com/jobs/view/3390024190/?alternateChannel=search&refId=H%2FCrsavnIHtcIO2dNUFDuw%3D%3D&trackingId=ZxiYXlXACTGUJsQt7K8txQ%3D%3D
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