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    Acun Ilıcalı'nın Netflix’e rakip platformu Exxen'in yayın tarihi açıklandı

    Netflix'e rakip olarak hazırlanan Exxen platformu 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlıyor. Exxen'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller haberimizde.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    28,6b
    1
    176
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    24

    Acun Ilıcalı’nın Exxen isminde Netflix’e rakip olarak hazırladığı dijital içerik platformunun ne zaman kullanıma açılacağı belli oldu. Exxen, 1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak.

    Acun Ilıcalı, Instagram’da paylaştığı hikayesinde Tolga Çevik’in “Tolgshow” programının yeni bölümlerinin Exxen’de yayınlanacağını duyurdu. Bu duyuruda “Tolgshow, 1 Ocak’tan itibaren Exxen’de” diyerek Exxen’in yayın tarihini ilk kez açıklamış oldu.

    Ayrıca Bkz. "The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak"

    Exxen platformunun ücreti, hangi platformlarda yayın yapacağı ve ilk gün içerikleri henüz bilinmiyor. Platformda yer alacak içeriklerin bir kısmı resmen açıklandı ancak yayınlanacağı dedikoduları dönen çok sayıda dizi film var. Örneğin haftalar önce Tolga Çevik’in de Exxen’le anlaştığı dedikodusu yayılmıştı ancak resmi duyurusu yeni yapıldı.

    Exxen’de yayınlanacağı resmen duyurulan içerikler

    • Tolga Çevik’in Tolgshow programı
    • Feyyaz Yiğit’in yeni projesi
    • Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı
    • Enes Batur’un 4 farklı projesi
    • Sihirli Annem dizisi yeni kadroyla yeniden çekilecek. Eski kadrodan kimse olmayacak.
    • YouTube’da yayınlanan Katarsis’in yeni içerikleri Exxen’de yayınlanacak.
    • Aleyna Tilki’nin başrolünde olacağı müzikal bir dizi çekiliyor.
    • Youtube fenomenlerinin yer alacağı Öğrenci Evi adında bir dizi çekiliyor.
    • Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ecem Uzun’un rol aldığı Şeref Bey adında bir dizi hazırlanıyor.
    • Başka bir yarışmada ise katılımcılar en iyi model olabilmek için yarışacak. Başvurular alınıyor.
    • Yapımcılığını Ayla ve Müslüm’ün yapımcılığını üstlenen Mustafa Uslu’nun yaptığı Hükümsüz isimli dizide başrolde Özgü Namal rol alıyor.

    Dedikodulara göre Exxen'de yayınlanacak diğer içerikler

    • Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak’tan Pişti isminde talk show programı
    • Ceza ve Sagopa Kajmer’in jüride olacağı Rap yarışması yapılıyor. Yarışma için başvurular alınmaya başlandı.
    • Berkcan Güven, Reynmen, Orkun Işıtmak ve Buğra Kazancı’nın yer aldığı yeni bir proje
    • 140journos’un hazırladığı “Çiftlik Bank, Ezhel, Bülent Ersoy ve Arda Turan Belgeselleri”
    • Nusret’in hayatını anlatan The Saltfather isminde belgeseli
    • Hagi ve Alex De Souza belgeselleri
    • Tiktok fenomeni Semiraminta’nın yeni projesi


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    Revenge_ (kanber öner) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Aleyna tilki, enes batur, TikTok fenomenleri youtube menemenleri, instagram naneleri 😶🤭
    2 Yanıt Yanıtla +223
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    alprkrkmz (alper korkmaz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İzlemememiz gereken herşeyi toplamışlar. İyi olmuş. Başka yerlerde çıkıp durmaz en azından karşımıza.
    1 Yanıt Yanıtla +203
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    Souls_dd 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sixxen almam
    1 Yanıt Yanıtla +97
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    Yorumlar (144) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    tubytube (Tuby Tube) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    🤭🤭🤭



    İçeriği görünce bir yerimle gülmek ne demek doyasıya tattım, çok sağolun...



    🤭🤭🤭
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    Şeref60 (Şeref Berber) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Maksat muhabbet olsun
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    ThePiraeusHunter (Straider ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Enes batur aleyna tilki ile mi netflixe rakip olunuyormus???
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    Aykutbey80 (Aykut Cetin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu içeriklerin hangi kısmı Netflixe rkip olacak anlayamadım, toplama youtube tiktok ıvır zıvır şeyleri...
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adam youtube içeriklerini almış, parayla satıyo.
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    Lautreamont (ali gül) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Rakip anlayışı nasıl oluyor ? Türkiye de var olacak bir platform ile dünya genelinde var olan bir platform hangi konuda rakip olacaklar birbirlerine ? Acun abim yener ama.
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    WSniper10 (Can Kerim) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hasan Can ayağına sıktın koçum sixxen izlemem
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    evohan (evo l) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    HALF LIFE DAKİ XEN DEN Mİ ÇALŞMIŞ NE, PLATFORMDA HALF LİFE DAKİNDEN ÇOK DAHA GARİP YARATIKLAR OLCAĞINA EMİNİM :)
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    dix1 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    • Tolga Çevik’in Tolgshow programı


    • Feyyaz Yiğit’in yeni projesi


    • Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı

    Gerisi traaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaş
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    dermeister01 (burak sezgin) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    acun biryerde patlayacaksın umarım burada patlarsın...
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    28621 kez okundu.
    140 kişi, toplam 144 yorum yazdı.

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    acun ılıcalı, exxen ve
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