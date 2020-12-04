Acun Ilıcalı'nın Netflix’e rakip platformu Exxen'in yayın tarihi açıklandı

Acun Ilıcalı’nın Exxen isminde Netflix’e rakip olarak hazırladığı dijital içerik platformunun ne zaman kullanıma açılacağı belli oldu. Exxen, 1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak.
Acun Ilıcalı, Instagram’da paylaştığı hikayesinde Tolga Çevik’in “Tolgshow” programının yeni bölümlerinin Exxen’de yayınlanacağını duyurdu. Bu duyuruda “Tolgshow, 1 Ocak’tan itibaren Exxen’de” diyerek Exxen’in yayın tarihini ilk kez açıklamış oldu.
Ayrıca Bkz. "The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak"
Exxen platformunun ücreti, hangi platformlarda yayın yapacağı ve ilk gün içerikleri henüz bilinmiyor. Platformda yer alacak içeriklerin bir kısmı resmen açıklandı ancak yayınlanacağı dedikoduları dönen çok sayıda dizi film var. Örneğin haftalar önce Tolga Çevik’in de Exxen’le anlaştığı dedikodusu yayılmıştı ancak resmi duyurusu yeni yapıldı.
Exxen’de yayınlanacağı resmen duyurulan içerikler
- Tolga Çevik’in Tolgshow programı
- Feyyaz Yiğit’in yeni projesi
- Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı
- Enes Batur’un 4 farklı projesi
- Sihirli Annem dizisi yeni kadroyla yeniden çekilecek. Eski kadrodan kimse olmayacak.
- YouTube’da yayınlanan Katarsis’in yeni içerikleri Exxen’de yayınlanacak.
- Aleyna Tilki’nin başrolünde olacağı müzikal bir dizi çekiliyor.
- Youtube fenomenlerinin yer alacağı Öğrenci Evi adında bir dizi çekiliyor.
- Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ecem Uzun’un rol aldığı Şeref Bey adında bir dizi hazırlanıyor.
- Başka bir yarışmada ise katılımcılar en iyi model olabilmek için yarışacak. Başvurular alınıyor.
- Yapımcılığını Ayla ve Müslüm’ün yapımcılığını üstlenen Mustafa Uslu’nun yaptığı Hükümsüz isimli dizide başrolde Özgü Namal rol alıyor.
Dedikodulara göre Exxen'de yayınlanacak diğer içerikler
- Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak’tan Pişti isminde talk show programı
- Ceza ve Sagopa Kajmer’in jüride olacağı Rap yarışması yapılıyor. Yarışma için başvurular alınmaya başlandı.
- Berkcan Güven, Reynmen, Orkun Işıtmak ve Buğra Kazancı’nın yer aldığı yeni bir proje
- 140journos’un hazırladığı “Çiftlik Bank, Ezhel, Bülent Ersoy ve Arda Turan Belgeselleri”
- Nusret’in hayatını anlatan The Saltfather isminde belgeseli
- Hagi ve Alex De Souza belgeselleri
- Tiktok fenomeni Semiraminta’nın yeni projesi
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