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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Acun Ilıcalı yeni platformu için Enes Batur ve Konuşanlar ile anlaştı

    Acun Ilıcalı'nın 2021 başında yayına başlayacak dijital içerik platformu Exxen'de yayınlanacak içerikler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Exxen'de yayınlanacak içerikler haberimizde.
    3 sa.
    2,2b
    58
    28
    Sinema ve Dizi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Acun Ilıcalı’nın Exxen ismindeki Netflix benzeri dijital yayın platformuna yönelik hazırlıkları sürüyor. Acun, YouTube’un popüler iki ismiyle anlaştığını duyurdu. Görünen o ki Exxen ile yeni bir hedef kitleye iş yapmak yerine tıpkı TV8’de olduğu gibi total izleyiciye yönelik iş yapıyor. Platformun 2021 başında yayına başlaması planlanıyor.

    YouTube’da 14 milyon takipçisi olan Enes Batur, Instagram hesabından yaptığı duyuruda Exxen platformunda yayınlanacak 4 farklı projede yer aldığını duyurdu. Projelerin içeriği hakkında bilgi paylaşmadı.

    Acun Ilıcalı yeni platformu için Enes Batur ve Konuşanlar ile anlaştı
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    Exxen’in diğer transferi ise YouTube’da Konuşanlar isimli kanalda stand up gösterisi yapan Hasan Can Kaya oldu. Exxen’e özel stand up gösterisi hazırlayacak. Konuşanlar, son zamanlarda YouTube’un trend içerikleri arasında yer alıyor. Programın son bölümü şu anda trendlerde 1. sırada.

    Ayrıca Bkz. "The Witcher'ın 2. sezon çekimleri yeniden başladı"

    Exxen’de yayınlanacak diğer içerikler şunlar:

    Sihirli Annem dizisi yeni kadroyla yeniden çekilecek. Eski kadrodan kimse olmayacak.

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    YouTube’da yayınlanan Katarsis’in yeni içerikleri Exxen’de yayınlanacak.

    Aleyna Tilki’nin başrolünde olacağı müzikal bir dizi çekiliyor.

    Youtube fenomenlerinin yer alacağı Öğrenci Evi adında bir dizi çekiliyor.

    Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ecem Uzun’un rol aldığı Şeref Bey adında bir dizi hazırlanıyor.

    Ceza ve Sagopa Kajmer’in jüride olacağı Rap yarışması yapılıyor. Yarışma için başvurular alınmaya başlandı.

    Başka bir yarışmada ise katılımcılar en iyi model olabilmek için yarışacak. Başvurular alınıyor.

    Yapımcılığını Ayla ve Müslüm’ün yapımcılığını üstlenen Mustafa Uslu’nun yaptığı Hükümsüz isimli dizide başrolde Özgü Namal rol alıyor.



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    2 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bedava olsa izlemem..
    Yanıtla +40
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    deoks 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çöpler birbirini bulmuş.
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    evlbleef 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Ceza ve Sagopa Kajmer’in jüride olacağı Rap yarışması yapılıyor."
    NEEEEEEEEE?
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Platformun ismi nasıl telaffuz ediliyor bilen var mı? EXXEN.
    Ekskisen
    Eksken
    Ekekesgen
    Eksgen
    Eksigen
    Ekskesken
    ????????
    Yanıtla
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    Formani 26 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bunlar için dijital platforma gerek varmıydı tv8 e koy gitsin, 6 ay survivor 6 ay master chief var tv 8 de değişiklik olurdu.
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    system electronıc (murat ) 25 dk. ( Mesaj Silindi )
    Birde iyi tarafından bakmak lazım, sonuçta bu platform ücretli, yavaş yavaş tüm nefret ettiğim, görmek istemediğim kişiler bu platforma geçiyor, bu çok güzel bir haber, artık yüzlerini görmeyeceğim. Ve etrafımda bu platforma üye birini duyarsam da hayatımdan çıkaracağım. Ben tv 8 i bile silmişim zaten seneler önce. İş iyice kolaylaşıyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    monacomen 5 dk. ( Mesaj Silindi ) system electronıc
    Ne kadar gereksiz atarlar. Yok TV8 seyretmem seyreden olanı hayatımdan çıkarırım filan. Hakikaten kafan yerinde mi? Sana ne millet ne seyrederse seyreder buna göre insanları kategori etmen ne saçma, eğlence programı millet yemek ya da survivor gibi şeylere bakıyor bunlar neye kime göre insan kalitesini belli eder ki? Kendin ile milleti tehdit ediyor, sankı sanırsın İngiliz kraliyet ailesinden, ters düşersen ülkede yalnız kalırsın... Kendine gel.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ceza ve Sagopa jüri? Eğer bu gerçekse Acun senin en büyük hayranın benim bu saatten sonra.
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    redoano (Rıdvan Çoban) 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    ceza olabilir daha önce de yaptı ama sagopanın böyle bi işte olmasına ihtimal vermiyorum. hele ceza ile birlikte olmasına hiç ihtimal vermiyorum.

    yarışma başladığı zaman g.t olmuş olursam hatırlatın :D
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ergenler uzerinden para koparmak istiyorlar anlasilan, Acun doymuyor.
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    soneday (Soner Çakır) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    ergen yolmaya yönelik çalışma, devletin acil el atması lazım
    sagopa ve ceza içeride kaybolacak.
    Yanıtla +3
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    Espa (Ahmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acun, Türk Halkının neler izlediğini biliyor ve ona göre içerik hazırlamış, tutar.
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    Osiris34 (M. K.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    4 yaşındaki çocuk: "ines potur ines potur abi bana ened potur aç"
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    cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Daily cringe
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    HABERİN ETİKETLERİ
    enes batur, enes can kaya ve
    7 etiket daha konuşanlar exxen acun ılıcalı dizi yarışma exxen'de yayınlanacak içerikler Bilim ve Teknoloji
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