Acun Ilıcalı yeni platformu için Enes Batur ve Konuşanlar ile anlaştı

Acun Ilıcalı’nın Exxen ismindeki Netflix benzeri dijital yayın platformuna yönelik hazırlıkları sürüyor. Acun, YouTube’un popüler iki ismiyle anlaştığını duyurdu. Görünen o ki Exxen ile yeni bir hedef kitleye iş yapmak yerine tıpkı TV8’de olduğu gibi total izleyiciye yönelik iş yapıyor. Platformun 2021 başında yayına başlaması planlanıyor.

YouTube’da 14 milyon takipçisi olan Enes Batur, Instagram hesabından yaptığı duyuruda Exxen platformunda yayınlanacak 4 farklı projede yer aldığını duyurdu. Projelerin içeriği hakkında bilgi paylaşmadı.

Exxen’in diğer transferi ise YouTube’da Konuşanlar isimli kanalda stand up gösterisi yapan Hasan Can Kaya oldu. Exxen’e özel stand up gösterisi hazırlayacak. Konuşanlar, son zamanlarda YouTube’un trend içerikleri arasında yer alıyor. Programın son bölümü şu anda trendlerde 1. sırada.

Exxen’de yayınlanacak diğer içerikler şunlar:

Sihirli Annem dizisi yeni kadroyla yeniden çekilecek. Eski kadrodan kimse olmayacak.

YouTube’da yayınlanan Katarsis’in yeni içerikleri Exxen’de yayınlanacak.

Aleyna Tilki’nin başrolünde olacağı müzikal bir dizi çekiliyor.

Youtube fenomenlerinin yer alacağı Öğrenci Evi adında bir dizi çekiliyor.

Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ecem Uzun’un rol aldığı Şeref Bey adında bir dizi hazırlanıyor.

Ceza ve Sagopa Kajmer’in jüride olacağı Rap yarışması yapılıyor. Yarışma için başvurular alınmaya başlandı.

Başka bir yarışmada ise katılımcılar en iyi model olabilmek için yarışacak. Başvurular alınıyor.

Yapımcılığını Ayla ve Müslüm’ün yapımcılığını üstlenen Mustafa Uslu’nun yaptığı Hükümsüz isimli dizide başrolde Özgü Namal rol alıyor.

