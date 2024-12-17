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    Aile Bakanı Göktaş: "Bazı sosyal medya platformlarına sınırlama planlıyoruz"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya kısıtlaması getirilmesi için eylem planı hazırlandığını açıkladı.
    Bakan Göktaş: 'Sosyal medya platformlarına sınırlama planlıyoruz' Tam Boyutta Gör
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, bazı sosyal medya platformlarına sınırlama getirilmesini planlandıklarını açıkladı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, son günlerde 16 yaş altındaki çocuklara sosyal medya sınırlaması getirilmesi için çalışmalara yoğunlaştı. Bakan Göktaş, çocuklara sınırlama getirilmesi için eylem planı oluşturmayı planladıklarını söyledi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi:

    “Bugün artık ciddi bir soruna dönüşen dijital bağımlılık riskine karşı da çocuklarımızı korumak zorundayız. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, dijital medya ve oyun platformlarına dair yasal bir düzenlemenin yapılmasının elzem olduğunu gördük. Fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de göz önünde bulundurarak, 16 yaşından küçük çocuklarımız için sosyal medya ve dijital oyun platformlarını düzenleyen bir mevzuat hazırlığı içerisindeyiz. Bakanlığımızın öncü rolü ve tüm tarafların aktif katılımıyla hayata geçirilecek bu yasal düzenleme ile çocuklarımıza daha güvenli bir dijital dünya sunmak istiyoruz. Ayrıca çocuklarımızın güvenliği için bazı sosyal medya platformlarının kullanımına sınırlamaların getirilmesi, dijital mecraların sağlıklı ve bilinçli kullanımının yaygınlaştırılması için yeni bir eylem planı oluşturmayı planlıyoruz."

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