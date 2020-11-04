ADATA yeni RGB aydınlatmalı harici diskini duyurdu

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Özellikle oyuncu depolama sürücülerinde RGB aydınlatma sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Oyuncuların ilgisine göre üreticiler bu alanı boş bırakmak istemiyor. ADATA harici bir SSD sürücü duyurdu.

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ADATA SE770G RGB özellikleri

ADATA SE770G RGB SSD sürücüsü dış kısmındaki RGB aydınlatma katmanı ile dikkat çekiyor. Özellikle aydınlatma destekli sistem kurmuş oyuncular veya profesyoneller için sürücü ideal bir alternatif olacak ve diğer RGB bileşenlerine uyum sağlayabilecek. ADATA üründe bu uyuma dikkat çekiyor.

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SSD sürücüsünün veri aktarım hızları yazma için 800MB/s, okuma için 1000MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor. USB 3.2 Gen 2 Tip-C bağlantısı sayesinde PC ürünlerinin yanı sıra yeni nesil Xbox Series X/S ve PS5 konsollarında da hızlı oyun aktarımlarına imkan tanıyor.

Kutudan 3 yıl garanti ile çıkacak olan ADATA SE770G RGB SSD sürücüsü 512GB ve 1TB depolama kapasiteleri ile geliyor. Henüz ürün için piyasaya çıkış fiyatı açıklanmadı.

https://www.techpowerup.com/274202/adata-launches-se770g-external-solid-state-drive-with-rgb

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