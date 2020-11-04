Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ADATA yeni RGB aydınlatmalı harici diskini duyurdu

    ADATA SE770G RGB taşınabilir SSD sürücüsü oyuncular ve profesyoneller için RGB aydınlatmalı bir katman ile geliyor. Böylece diğer bileşenlerinize uyum sağlıyor.
    1 hf.
    1,3b
    2
    6
    HDD / SSD
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    ADATA yeni RGB aydınlatmalı harici diskini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Özellikle oyuncu depolama sürücülerinde RGB aydınlatma sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Oyuncuların ilgisine göre üreticiler bu alanı boş bırakmak istemiyor. ADATA harici bir SSD sürücü duyurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar ADATA Falcon serisi yeni SSD sürücüsünü duyurdu

    ADATA SE770G RGB özellikleri

    ADATA SE770G RGB SSD sürücüsü dış kısmındaki RGB aydınlatma katmanı ile dikkat çekiyor. Özellikle aydınlatma destekli sistem kurmuş oyuncular veya profesyoneller için sürücü ideal bir alternatif olacak ve diğer RGB bileşenlerine uyum sağlayabilecek. ADATA üründe bu uyuma dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "AirPods Pro ses problemi nedeniyle değişim programına alındı"

    SSD sürücüsünün veri aktarım hızları yazma için 800MB/s, okuma için 1000MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor. USB 3.2 Gen 2 Tip-C bağlantısı sayesinde PC ürünlerinin yanı sıra yeni nesil Xbox Series X/S ve PS5 konsollarında da hızlı oyun aktarımlarına imkan tanıyor.

    Kutudan 3 yıl garanti ile çıkacak olan ADATA SE770G RGB SSD sürücüsü 512GB ve 1TB depolama kapasiteleri ile geliyor. Henüz ürün için piyasaya çıkış fiyatı açıklanmadı.



    https://www.techpowerup.com/274202/adata-launches-se770g-external-solid-state-drive-with-rgb Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    31 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    48 dakika önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    levis501 (osman tindü) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Aydınlatmalı olunca ne oluyor. Başımız göğe mi ericek. Sırf uyduruk bir kaç led var diye daha pahalı olucak. Başka bir şey değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Denamint 6 gün ( Mesaj Silindi )
    renklendirmeden ziyade hafıza genişlese iyi olmaz mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    makine26 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ssd modeli nedir? Sürekli terimler değiştiği için unutuyoruz. Kullanım ömrü nedir, 3d nand mı vb bu konuda bilgiyle tanıtmanızı beklerdim. Klasik bir reklam sayfası olmasın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Pence1 (Ümit Türkmen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    RGB bahane, fiyat şahane...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    eXteras (oğuzhan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hay sizin RGBnize.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Life is Strange ve Vampyr'ı geliştiren stüdyo 6 yeni oyun üzerinde çalışıyor 6 gün Antarktika'da 2 milyon yıllık buz keşfedildi 6 gün Nvidia GA106 GPU’lu RTX 3060 ve 3050 Ti sızdı 6 gün Xiaomi Mi Box 4S Pro ile 8K çözünürlük mümkün oluyor 1 hf. Sea of Thieves Xbox Series X ve S için optimize edilecek 1 hf. Rekabet kızışıyor: 20 GB GDDR6X bellekli RTX 3080 Ti gelebilir 1 hf. IGN: PlayStation 5, 1440p çözünürlüğü desteklemiyor 1 hf. NBA 2K21'in yeni nesil sürümünden fragman yayınlandı 1 hf. İngiltere yeni nükleer füzyon reaktöründe 'ilk plazmayı' üretti 1 hf. Başrollerde Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın olduğu Netflix filmi Red Notice'in çekimleri bitti 1 hf. Google Pixel 5, ters kablosuz şarj kullanımını kolaylaştıran bir özelliğe sahip 1 hf. Call of Duty: Black Ops Cold War'un istediği depolama alanı tüm platformlar için belli oldu 1 hf. Japonya’nın yeni nesil savaş uçağı F-X için ana yüklenici, Mitsubishi oldu 1 hf. Intel, AMD'ye karşı: 11. nesil masaüstü işlemciler geliyor 1 hf. Bir Afrika ülkesi daha Otokar'ı tercih etti 1 hf. The Witcher 3 Xbox Series X'te inanılmaz bir yükleme hızına sahip 1 hf. Bayraktar TB3 SİHA/İHA ile dışa bağımlılık biraz daha azalacak 1 hf. Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway'in yurt dışı fiyatlarına göz atın 1 hf. Rami Malek yeni James Bond filmi No Time to Die'ın izleyenleri şaşırtacağını söylüyor 1 hf. XCOM 2 Collection iOS için yarın Android için seneye çıkacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN ADATA yeni RGB aydınlatmalı harici diskini duyurdu Sonraki Oppo A73 ülkemizde satışta: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Spotify'ın Apple Watch uygulamasına iPhone'a bağlanmadan müzik çalma özelliği geldi 1 hf. 2021 Renault Trafic, yeni yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. Days Gone'ın PlayStation 5 özellikleri açıklandı 1 hf. Corsair HS70 Bluetooth oyuncu kulaklığı tanıtıldı 1 hf. Bilgisayarlara son 1 yılda yüzde 80'in üzerinde zam 1 hf. Avatar 2 filmi ertelendiği için Avatar'ın oyunu da ertelendi 1 hf. LPG'li araçların AVM otoparklarına girişi için gerekli şartlar belli oldu 1 hf. Elon Musk, Starlink’in Avrupa macerasının Şubat veya Mart ayında başlayabileceğini söyledi 1 hf. Pokemon GO daha yıl bitmeden 1 milyar dolar hasılatı geçti 1 hf. 4G ve 5G yongalarında tedarik sıkıntısı yaşanıyor 1 hf. Xbox Game Pass sahipleri EA Play oyunlarını ön yüklemeye alabilir 1 hf. Yeni Volkswagen Golf R karşınızda: Şimdiye kadarki en güçlü Golf 1 hf. Sosyal medya yasasına uymayan Facebook, Twitter, YouTube'a 10 milyon TL ceza! 1 hf. iPhone 12 mini daha düşük kablosuz şarj standardı ile geliyor 1 hf. Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'ın fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı 1 hf. Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanı 364GB 1 hf. Intel Alder Lake ve Rocket Lake işlemcileri görüntülendi 1 hf. PlayStation 5 Amazon Türkiye’de ön siparişe açıldı 1 hf. Rocket Lake işlemcisi testte ortaya çıktı: İki haneli artış geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız