ADATA yeni RGB aydınlatmalı harici diskini duyurdu

Özellikle oyuncu depolama sürücülerinde RGB aydınlatma sıkça karşımıza çıkmaya başladı. Oyuncuların ilgisine göre üreticiler bu alanı boş bırakmak istemiyor. ADATA harici bir SSD sürücü duyurdu.İlginizi Çekebilir ADATA Falcon serisi yeni SSD sürücüsünü duyurdu
ADATA SE770G RGB özellikleri
ADATA SE770G RGB SSD sürücüsü dış kısmındaki RGB aydınlatma katmanı ile dikkat çekiyor. Özellikle aydınlatma destekli sistem kurmuş oyuncular veya profesyoneller için sürücü ideal bir alternatif olacak ve diğer RGB bileşenlerine uyum sağlayabilecek. ADATA üründe bu uyuma dikkat çekiyor.
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SSD sürücüsünün veri aktarım hızları yazma için 800MB/s, okuma için 1000MB/s seviyelerine kadar çıkabiliyor. USB 3.2 Gen 2 Tip-C bağlantısı sayesinde PC ürünlerinin yanı sıra yeni nesil Xbox Series X/S ve PS5 konsollarında da hızlı oyun aktarımlarına imkan tanıyor.
Kutudan 3 yıl garanti ile çıkacak olan ADATA SE770G RGB SSD sürücüsü 512GB ve 1TB depolama kapasiteleri ile geliyor. Henüz ürün için piyasaya çıkış fiyatı açıklanmadı.
https://www.techpowerup.com/274202/adata-launches-se770g-external-solid-state-drive-with-rgb Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.