Nokia 60 saate kadar kullanılabilen kablosuz kulaklığını tanıttı

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Son dönemde kablosuz kulaklıklar arasında premium yarışı devam derken Nokia sessiz sedasız maliyet odaklı ürünler çıkarmaya devam ediyor. Nokia WHP-101 kablosuz kulaklık uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.

Nokia WHP-101 özellikleri ve fiyatı

Nokia WHP-101 kablosuz kulaklık 40mm sürücüler ile gelişmiş ses kalitesi ve ekstra bass dengesi sunuyor. 188 gram ağırlığında olan kulaklık kafaya baskı yapmıyor ve oldukça da konforlu.

Nokia’dan kritik karar 3 ay önce eklendi

Kulaklığın dinamik impedansı 32 ohm olurken hassasiyeti de 98 desibel. Frekans tepki aralığı ise 20Hz-20KHz olarak belirlenmiş. Bluetooth 5.1 üzerinden bağlanan kulaklık hassas bir mikrofona da sahip.

HFP/HSP/AVRCP/A2DP protokollerinde destek sunan kulaklık tek şarj ile 60 saate yakın deneyim sunuyor ve sektör sınırlarını zorluyor. Son olarak Sennheiser bu sürelere yakın bir premium kulaklık tanıtacağını duyurmuştu. Nokia WHP-101 kulaklık modeli 22$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.

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Nokia WHP-101 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı