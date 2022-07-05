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    Nokia 60 saate kadar kullanılabilen kablosuz kulaklığını tanıttı

    Nokia WHP-101 kablosuz kulaklık modeli 60 saate varan kullanım süresi ile sektörde oldukça rekabetçi hale geliyor. Üstelik fiyatı da oldukça düşük seviyelerde.  
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    Nokia WHP-101
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    Son dönemde kablosuz kulaklıklar arasında premium yarışı devam derken Nokia sessiz sedasız maliyet odaklı ürünler çıkarmaya devam ediyor. Nokia WHP-101 kablosuz kulaklık uzun kullanım sürelerine odaklanıyor.

    Nokia WHP-101 özellikleri ve fiyatı

    Nokia WHP-101 kablosuz kulaklık 40mm sürücüler ile gelişmiş ses kalitesi ve ekstra bass dengesi sunuyor. 188 gram ağırlığında olan kulaklık kafaya baskı yapmıyor ve oldukça da konforlu.

    Kulaklığın dinamik impedansı 32 ohm olurken hassasiyeti de 98 desibel. Frekans tepki aralığı ise 20Hz-20KHz olarak belirlenmiş. Bluetooth 5.1 üzerinden bağlanan kulaklık hassas bir mikrofona da sahip.

    HFP/HSP/AVRCP/A2DP protokollerinde destek sunan kulaklık tek şarj ile 60 saate yakın deneyim sunuyor ve sektör sınırlarını zorluyor. Son olarak Sennheiser bu sürelere yakın bir premium kulaklık tanıtacağını duyurmuştu. Nokia WHP-101 kulaklık modeli 22$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

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    Bloodin 7 saat önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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