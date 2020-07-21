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    Adobe’dan görsel bilişim alanında önemli transfer

    Google Glass projesinin ardından Google Pixel görsel yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesinde baş rolü oynayan Marc Levoy bundan böyle Adobe firması için çalışacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Adobe’dan görsel bilişim alanında önemli transfer
    Tam Boyutta Gör

    Görsel ve video içeriklerinin düzenlenmesi konusunda sektörünün lideri konumundaki Adobe, evrensel bir kamera uygulaması geliştirmek için kolları sıvadı. Firma bunun için Google’dan önemli bir ismi transfer etti.

    Marc Levoy kimdir?

    Kamera çözünürlüğü ve sensör sayılarının öne çıkmaya başladığı ilk dönemde; Google Pixel telefonları sadece tek bir ana sensör ile pek çok önemli fonksiyonu yerine getirmeyi başarmıştı. Özel bir görüntü işlemcisi yanında Marc Levoy ismi de bu gelişmelerde başrol oynamıştı.

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    Görsel yapay zeka teknolojilerinin yanı sıra Gece Görüş, Portre Modu, HDR+ gibi dikkat çekici kamera özellikleri yine Marc Levoy’un imzasını taşıyor. Apple’ın Çılgın Bilim olarak tanımladığı Deep Fusion özelliğine gönderme yapan Marc Levoy’un Google Pixel teknolojilerini basit bir fizik olarak tanımlaması hafızalara kazınmıştı. Marc Levoy ayrıca Google Glass projesinde de yer almıştı.

    Marc Levoy geçtiğimiz Mart ayında yeni projelere girişebilmek amacıyla Google’dan ayrılmıştı. Yapılan açıklamaya göre Levoy’un yeni durağı Adobe oldu. Levoy evrensel bir kamera uygulaması odağında görsel bilişim teknolojileri geliştirecek.

    Adobe’de başkan yardımcılığı görevine atanan Levoy; Photoshop Camera, Ar-Ge ve Dijital Görüntüleme ekiplerinden sorumlu olacak. Yakın dönemde iOS ve Android için yetenekli bir kamera uygulamasının hazırlanması bekleniyor.



    https://www.engadget.com/marc-levoy-joins-adobe-universal-camera-app-205930360.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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