Adobe’dan görsel bilişim alanında önemli transfer

Tam Boyutta Gör

Görsel ve video içeriklerinin düzenlenmesi konusunda sektörünün lideri konumundaki Adobe, evrensel bir kamera uygulaması geliştirmek için kolları sıvadı. Firma bunun için Google’dan önemli bir ismi transfer etti.

Marc Levoy kimdir?

Kamera çözünürlüğü ve sensör sayılarının öne çıkmaya başladığı ilk dönemde; Google Pixel telefonları sadece tek bir ana sensör ile pek çok önemli fonksiyonu yerine getirmeyi başarmıştı. Özel bir görüntü işlemcisi yanında Marc Levoy ismi de bu gelişmelerde başrol oynamıştı.

İlginizi Çekebilir

Google Meet artık Gmail uygulaması içerisinde

Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

Görsel yapay zeka teknolojilerinin yanı sıra Gece Görüş, Portre Modu, HDR+ gibi dikkat çekici kamera özellikleri yine Marc Levoy’un imzasını taşıyor. Apple’ın Çılgın Bilim olarak tanımladığı Deep Fusion özelliğine gönderme yapan Marc Levoy’un Google Pixel teknolojilerini basit bir fizik olarak tanımlaması hafızalara kazınmıştı. Marc Levoy ayrıca Google Glass projesinde de yer almıştı.

Marc Levoy geçtiğimiz Mart ayında yeni projelere girişebilmek amacıyla Google’dan ayrılmıştı. Yapılan açıklamaya göre Levoy’un yeni durağı Adobe oldu. Levoy evrensel bir kamera uygulaması odağında görsel bilişim teknolojileri geliştirecek.

Adobe’de başkan yardımcılığı görevine atanan Levoy; Photoshop Camera, Ar-Ge ve Dijital Görüntüleme ekiplerinden sorumlu olacak. Yakın dönemde iOS ve Android için yetenekli bir kamera uygulamasının hazırlanması bekleniyor.

https://www.engadget.com/marc-levoy-joins-adobe-universal-camera-app-205930360.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.