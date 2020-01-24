Adobe Flash bileşeni Safari tarayıcısına veda ediyor

Teknoloji tarihini sıkı takip edenler; Steve Jobs ve Adobe firmasının Adobe Flash üzerindeki kavgasını hatırlayacaktır. Yazılımın sistemi zorladığı ve güvenlik riski barındırdığını iddia eden Steve Jobs o dönem eleştirilmişti ancak bugün haklılığı ortaya çıktı. Adobe Flash yakın zamanda tamamen kullanımdan kalkacak.İlginizi Çekebilir Chrome yakın gelecekte üçüncü taraf çerezlere izin vermeyecek
Sona gelindi
Tarayıcılarda Adobe Flash artık izin üzerine aktif oluyor. İzin verilmediği takdirde sitedeki Flash animasyonu oynatılmıyor. İnternet dünyasının HTML 5 teknolojisini benimsemesi ile birlikte Flash artık ihtiyaç duyulan bir bileşen olmaktan çıktı.
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Safari tarayıcısında da yakın zamanda Adobe Flash tamamen kaldırılacak. Tarayıcının beta sürümü niteliğindeki Safari Technology Preview versiyonunun 99 nolu sürümünde Adobe Flash için desteğin kesildiği notu yer alıyor.
MacOS Sierra sürümünden bu yana Adobe Flash tarayıcıda pasif olarak geliyordu. Preview sürümünün ne zaman nihai kullanıma geçeceği tam olarak bilinmiyor ancak zaten Adobe de Flash desteğini bu yıl içerisinde sonlandıracağını açıklamıştı. Muhtemelen aynı dönemlere denk gelecek.
https://appleinsider.com/articles/20/01/22/adobe-flash-disabled-in-latest-safari-technology-preview Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hadi diyelim ki Apple ondan Flash'a desteği kesti. Ki o zaman Apple'in pazar payı %1 bile değildi. Peki o zaman pazarın hakimi olan Symbian, Android, Windows vs bunlar neden desteği kesti?