Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe Flash bileşeni Safari tarayıcısına veda ediyor

    Bundan yaklaşık 10 yıl önce büyük bir kavganın ortasına oturan emektar Adobe Flash yazılımı yavaş yavaş teknoloji çöplüğüne gitmek için hazırlıklarını tamamlamak üzere.
    3 sa.
    414
    3
    4
    Tarayıcılar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Adobe Flash bileşeni Safari tarayıcısına veda ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Teknoloji tarihini sıkı takip edenler; Steve Jobs ve Adobe firmasının Adobe Flash üzerindeki kavgasını hatırlayacaktır. Yazılımın sistemi zorladığı ve güvenlik riski barındırdığını iddia eden Steve Jobs o dönem eleştirilmişti ancak bugün haklılığı ortaya çıktı. Adobe Flash yakın zamanda tamamen kullanımdan kalkacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Chrome yakın gelecekte üçüncü taraf çerezlere izin vermeyecek

    Sona gelindi

    Tarayıcılarda Adobe Flash artık izin üzerine aktif oluyor. İzin verilmediği takdirde sitedeki Flash animasyonu oynatılmıyor. İnternet dünyasının HTML 5 teknolojisini benimsemesi ile birlikte Flash artık ihtiyaç duyulan bir bileşen olmaktan çıktı.

    Ayrıca Bkz. "UMURO Games'den yeni Osman Gazi oyunu"

    Safari tarayıcısında da yakın zamanda Adobe Flash tamamen kaldırılacak. Tarayıcının beta sürümü niteliğindeki Safari Technology Preview versiyonunun 99 nolu sürümünde Adobe Flash için desteğin kesildiği notu yer alıyor.

    MacOS Sierra sürümünden bu yana Adobe Flash tarayıcıda pasif olarak geliyordu. Preview sürümünün ne zaman nihai kullanıma geçeceği tam olarak bilinmiyor ancak zaten Adobe de Flash desteğini bu yıl içerisinde sonlandıracağını açıklamıştı. Muhtemelen aynı dönemlere denk gelecek.



    https://appleinsider.com/articles/20/01/22/adobe-flash-disabled-in-latest-safari-technology-preview Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    cheetah_first 2 sa.
    bu haber bana "halt and catch fire" dizi filmini hatırlattı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    rCoder 2 sa.
    Steve Jobs haklı filan değildi, evet sistemi kasıyordu ama bu kolayca optimize edilebilirdi. Apple'ın karşı çıkmasının tek nedeni flash ile uyulama geliştirilince burdan gelir elde edemeeycek olması idi.
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    WaylandIZMIR 1 sa. rCoder
    Yanılıyorsun. Flash Player açık yuvasıydı. Tehlikeliydi ve evet sistem kaynaklarını sömürüyordu. Ve bunu optimize edecek olan Apple değildi, Flash üreticisiydi. Adobe yani.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Erasmus78 1 sa. rCoder
    Neden gelir elde edemeyecekti anlayamadım?

    Hadi diyelim ki Apple ondan Flash'a desteği kesti. Ki o zaman Apple'in pazar payı %1 bile değildi. Peki o zaman pazarın hakimi olan Symbian, Android, Windows vs bunlar neden desteği kesti?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 7 dk. BM kesinlikle WhatsApp uygulamasından uzak durulmasını istiyor 34 dk. Renault, elektrikli şehir aracı Twingo'yu bu yıl tanıtacak 1 sa. Apple, Broadcom ile kablosuz bileşen tedariği için 15 milyar dolarlık anlaşma yaptı 1 sa. A Plague Tale: Innocence, Xbox Game Pass platformunda yerini aldı. 2 sa. Almanya uzatılmış Windows 7 desteği için Microsoft'a ödeme yapacak 2 sa. Poco X2'nin resmi duyuru tarihi belli oldu 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Adobe Flash bileşeni Safari tarayıcısına veda ediyor Sonraki Konya Mi Store mağazasında sizlerle buluşuyoruz 4 sa. Samsung Quick Share paylaşım uygulaması geliyor 4 sa. Corona virüsü salgını Plague Inc. oyununa ilgiyi arttırdı 5 sa. Galaxy A11 detaylanıyor 5 sa. Asus RGB Bezel-Free ile monitörleriniz birleşiyor 5 sa. Tesla'nın piyasa değeri, 100 milyar doların üzerine çıktı 15 sa. Amazon, müzik akışı pazarında Apple'ı geçmek üzere 16 sa. Çin'deki virüs salgını Huawei'yi de etkiledi 16 sa. Teknolojik gelişmeler, güneş enerjisi sektörünü Türkiye’de nasıl etkiliyor? 17 sa. Galaxy S20 Ultra, paslanmaz çelik gövdeye sahip olacak 17 sa. Steam'de yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 18 sa. Google’ın da katkısıyla bugüne kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı 19 sa. Skoda Vision IN konseptinin teaser videosu paylaşıldı 19 sa. AMD, Wraith Prism RGB soğutucusunda sessiz sedasız iyileştirmeye gitti 20 sa. Microsoft, WordPad’e reklam eklemeye hazırlanıyor 20 sa. MSI 4 yeni oyuncu monitörünü duyurdu 21 sa. Intel kurumsal pazara yönelik NUC 8 Pro’yu duyurdu 21 sa. Intel tamamen 12v’a dayanan yeni besleme standartını yaygınlaştırmak istiyor 22 sa. Katlanabilir akıllı telefon Motorola Razr 2019, 6 Şubat'ta satışa çıkıyor 22 sa. Microsoft, Bing’i yaygınlaştırmak için Chrome’a zorla eklenti kuracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Türkiye'nin üçüncü Apple Store'u açılıyor: İşte mağaza adresi ...
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim