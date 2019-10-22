Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe Illustrator, 2020’de iPad’e geliyor

    Adobe'nin iPad kullanıcılarının profesyonel yazılımlara erişebilmesini sağlamak adına başlattığı girişimler arasında Illustrator da eklendi. Uygulama iddiaya göre 2020'de kullanıcılara sunulacak.
    2 sa.
    390
    12
    1
    iPad
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Adobe Illustrator, 2020’de iPad’e geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçen Sonbahar’da Adobe tarafından yapılan açıklamada gerçek Photoshop’un 2019’un bir yerinde iPad’e geleceği söylenmişti. Bu durumu hâlâ beklerken Bloomberg’ten gelen bir rapora göre Adobe Illustrator da 2020 yılında bir yerde iPad kullanıcılarına tam sürümle sunulacak.

    Rapora göre, Adobe tarafından Kasım ayının başlarında gerçekleştirilecek Adobe Max konferansında uygulamanın önizleme sürümü kullanıcılara gösterilebilir ve tam sürüm ise 2020’nin bilinmeyen bir tarihinde ortaya çıkabilir. Uygulamanın masaüstü versiyonla aynı fonksiyonları sunması bekleniyor, tıpkı Photoshop’ta olması beklendiği gibi.

    Ayrıca Bkz. "Kingston yeni 2.5 inçlik SSD modelini duyurdu"

    Adobe’nin şimdilik masaüstündeki tüm özellikleri sunmayı başaramadığı iPad için Photoshop uygulaması, Adobe Max etkinliğinde iddialara göre bir güncelleme alacak. Bu güncellemenin ardından kullanıcılara stabil sürümle açılması beklenen uygulama, sık ve çok sayıda güncelleme alarak masaüstü sürümle aynı seviyeye gelmeye çalışacak.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    strathmorea 1 sa.
    "2020 yılında bir yerde" ne demek Allah aşkına. 2020 yılı içerisinde demek varken. Komik komik yazılar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sn. Cem Yılmaz'ın yeni filmi 'Karakomik Filmler' gişede çakıldı 48 dk. 2020'de vergi gelirlerinin rekor seviyeye çıkarılması hedefleniyor 1 sa. Teknoloji devlerine Dijital Hizmet Vergisi geliyor 1 sa. Sinemalarda mısır kavgasını sona erdiren kanun uygulanmaya başladı 2 sa. Google, neden Pixel 4 serisinde 4K 60 FPS video çekme özelliğinin olmadığını açıkladı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Adobe Illustrator, 2020’de iPad’e geliyor Sonraki QP Bilişim'in RDR 2 için topladığı RTX 2070 SUPER ekran kartlı sistemin oyun performansı 2 sa. Kanadalı şirket, “Geniş bant görünmezlik pelerini” adını verdiği malzemenin patentini aldı 4 sa. Kripto yatırımcılarının 6 temel korkusu 12 sa. Kingston yeni 2.5 inçlik SSD modelini duyurdu 13 sa. Vin Diesel'li süper kahraman filmi Bloodshot'ın ilk fragmanı paylaşıldı 14 sa. Samsung M30S 6000mAh bataryalı telefon ön inceleme 15 sa. G.SKILL dünyanın en düşük gecikmeli DDR4-4000 belleklerini duyurdu 16 sa. Monster'da Bu Hafta - Control 17 sa. Dünyanın en büyük Bitcoin madenciliği tesisi açıldı 18 sa. Amazon Amerika satıcıları son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini satıyor 19 sa. ESA ve NASA ortak projesi Solar Orbiter, Güneş’i keşfetmeyi bekliyor 19 sa. AMD Ryzen 9 3950X ile Intel Core i9-10980XE karşı karşıya 20 sa. Boeing faaliyet karı yüzde 40 düştü 20 sa. 2020 Skoda Octavia'nın tasarımı sızdırıldı 21 sa. Tamamen e-mürekkep ekranlı Hisense A5 geliyor 21 sa. Xiaomi, önümüzdeki yıl 10'dan fazla 5G akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini açıkladı 22 sa. Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda minik elektrikli aracını tanıtacak 22 sa. Set üstü televizyon kutuları çok fazla veri topluyor 23 sa. Google Stadia hizmetini kullanmak için Wi-Fi bağlantısı gerekecek 23 sa. iPhone fotoğraflarını ücretsiz olarak tam kalitede yedekleyen Google Fotoğraflar hatası düzeltiliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dandik Skoda bile 200.000 TL yi geçmiş.
    DH Forum
    Ryzen 5 3600'ü Daha Stabil Voltaj ve Performansta Çalıştırma R...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim