Adobe Illustrator, 2020’de iPad’e geliyor

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Geçen Sonbahar’da Adobe tarafından yapılan açıklamada gerçek Photoshop’un 2019’un bir yerinde iPad’e geleceği söylenmişti. Bu durumu hâlâ beklerken Bloomberg’ten gelen bir rapora göre Adobe Illustrator da 2020 yılında bir yerde iPad kullanıcılarına tam sürümle sunulacak.

Rapora göre, Adobe tarafından Kasım ayının başlarında gerçekleştirilecek Adobe Max konferansında uygulamanın önizleme sürümü kullanıcılara gösterilebilir ve tam sürüm ise 2020’nin bilinmeyen bir tarihinde ortaya çıkabilir. Uygulamanın masaüstü versiyonla aynı fonksiyonları sunması bekleniyor, tıpkı Photoshop’ta olması beklendiği gibi.

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Adobe’nin şimdilik masaüstündeki tüm özellikleri sunmayı başaramadığı iPad için Photoshop uygulaması, Adobe Max etkinliğinde iddialara göre bir güncelleme alacak. Bu güncellemenin ardından kullanıcılara stabil sürümle açılması beklenen uygulama, sık ve çok sayıda güncelleme alarak masaüstü sürümle aynı seviyeye gelmeye çalışacak.