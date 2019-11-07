Adobe Illustrator, 2020 yılında iPad'e geliyor

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Yazılım devi Adobe'un Photoshop uygulaması bir süredir iOS cihazlar için mevcut olsa da, bu versiyonun son derece basit olduğunu söylemek mümkündü. Ancak Adobe birkaç gün önce iPad için Photosop uygulamasını piyasaya sürerek, iOS tabletler için oldukça sağlam bir grafik uygulamasını kullanıcılara sunmuş oldu. Bir sonraki hedef ise Adobe Illustrator olacak.

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Vektörel çizim yapan kullanıcıları sevindirecek haber

Ancak vektörel tasarımlar yapan bir kullanıcı veya grafiker için Adobe Illustrator yazılımının önemi oldukça büyük. Tam da bu noktada Adobe resmi blog sayfasında yayınlanan bir duyuru, vektörlerle çalışan kullanıcıları sevindirecek diyebiliriz. Zira eğer bir iPad'iniz varsa, Adobe Illustrator uygulamasının 2020 yılında iPad platformuna geleceğini müjdeleyelim.

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Adobe'un blog makalesinde Illustrator uygulamasının hangi tarihte iPad platformuna geleceği belirtilmiyor ancak, uygulamanın henüz geliştirme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamada Apple Pencil'ın özelliklerinden faydalanılabileceği beklenirken, Creative Cloud aracılığı ile birden fazla cihaz arasında senkronizasyonu desteklemesi de planlanıyor. Önümüzdeki haftalarda ise uygulamanın çıkış tarihi ile ilgili daha net bilgileri sizlerle paylaşacağız.

https://theblog.adobe.com/adobe-illustrator-on-the-ipad/