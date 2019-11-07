Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe Illustrator, 2020 yılında iPad'e geliyor

    Geçtiğimiz günlerde iPad kullanıcılarının uzun bir süredir bekledikleri Photoshop'un ardından, bir başka Adobe ürünü olan Illustrator uygulaması da 2020 yılında iPad cihazlara gelecek.
    2 hf.
    1,3b
    1
    3
    iPad
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Adobe Illustrator, 2020 yılında iPad'e geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Yazılım devi Adobe'un Photoshop uygulaması bir süredir iOS cihazlar için mevcut olsa da, bu versiyonun son derece basit olduğunu söylemek mümkündü. Ancak Adobe birkaç gün önce iPad için Photosop uygulamasını piyasaya sürerek, iOS tabletler için oldukça sağlam bir grafik uygulamasını kullanıcılara sunmuş oldu. Bir sonraki hedef ise Adobe Illustrator olacak.

    Ayrıca Bkz. "Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı"

    Vektörel çizim yapan kullanıcıları sevindirecek haber

    Ancak vektörel tasarımlar yapan bir kullanıcı veya grafiker için Adobe Illustrator yazılımının önemi oldukça büyük. Tam da bu noktada Adobe resmi blog sayfasında yayınlanan bir duyuru, vektörlerle çalışan kullanıcıları sevindirecek diyebiliriz. Zira eğer bir iPad'iniz varsa, Adobe Illustrator uygulamasının 2020 yılında iPad platformuna geleceğini müjdeleyelim.

    Adobe Illustrator, 2020 yılında iPad'e geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Adobe'un blog makalesinde Illustrator uygulamasının hangi tarihte iPad platformuna geleceği belirtilmiyor ancak, uygulamanın henüz geliştirme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Uygulamada Apple Pencil'ın özelliklerinden faydalanılabileceği beklenirken, Creative Cloud aracılığı ile birden fazla cihaz arasında senkronizasyonu desteklemesi de planlanıyor. Önümüzdeki haftalarda ise uygulamanın çıkış tarihi ile ilgili daha net bilgileri sizlerle paylaşacağız.



    https://theblog.adobe.com/adobe-illustrator-on-the-ipad/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    Photoshopu da gördük, sadece toolları alıp koymuşlar. Stabil değil, performans çok kötü, gecikmeler var. Hiçbir şekilde profesyonel kullanıma uygun değil. Normal photoshopta olan özelliklerin abartmıyorum %70i kısılmış. Can alıcı noktaya gelelim, aylık 60 tl. Affinity alın kafanız rahatlasın. Nokianın treni kaçırdığı gibi adobe da kaçırır umarım. Rekabet artar ve “photoshopa alıştırdım seni canımın içi; aylık öde gel yamacıma” gibi Tekelci anlayışa karşıyız. Affinity yükleyin destek olun arkadaşlar. Eksiği yok fazlası var.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    drjacob 2 hf.
    ve böylece herkes ipad kullanacak , adobe de korsan belasından kurtulacak , mantıklı işler oluyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tanerss 2 hf.
    Microsoft ve Apple'dan el altından ne kadar para alıyor acaba Linux'a yazılımlarını çıkarmamak için ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Disney Plus, 31 Mart 2020’de İngiltere ile birlikte dört Avrupa ülkesine daha geliyor 2 hf. Volkswagen, elektrikli station wagon konseptini Los Angeles'ta tanıtacak 2 hf. iPhone 11 Pro Max, DXOMARK’ta Xiaomi’nin 500 dolarlık telefonunu geçemedi 2 hf. Güneş enerjisini ısı olarak depolayan molekül, geniş kullanım alanları vadediyor 2 hf. A101 elektrikli araç satışına başladı 2 hf. Başarısız Hint ay görevinin arkasında siber saldırılar mı var? 2 hf. Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler 2 hf. İstanbul’a yeni bir Mi Store açılıyor: Mi Mix Alpha burada sergilenecek 2 hf. LG alt seviye telefonlarını üçüncü taraf firmalara ürettirecek 2 hf. iOS 13.2.2 güncellemesi yayınlandı 2 hf. Yeni nesil Threadripper işlemciler 2 modelle açılışı yapacak 2 hf. Razer’dan düşük gecikmeli Basilisk oyuncu fareleri 2 hf. Ay'dan getirilen 47 yıllık toprak örneği ilk kez açıldı 2 hf. Google Stadia uygulaması Play Store’da yayınlandı 2 hf. Kasım ayında gündem “mobil uygulamalar” 2 hf. Adobe, deneysel fotoğraf ve ses düzenleme araçlarını tanıttı 2 hf. Google, Cardboard'u açık kaynak kodlu yaptığını açıkladı 2 hf. HTC Ekim ayı finans raporu: Çöküş şimdilik sürüyor 2 hf. Chrome OS 78 güncellemesi YouTube için PiP desteği ile geldi 2 hf. Giriş seviyesine Vega grafikli AMD Athlon 3000G 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Adobe Illustrator, 2020 yılında iPad'e geliyor Sonraki En güçlü Ryzen işlemcisi satışa çıktı: İşte Ryzen 9 3950X 2 hf. Çinli Lynk & Co'nun crossover coupe modelinden ilk resmi görseller geldi 2 hf. Çin’den gelen yük treni Marmaray ile Avrupa’ya geçti 2 hf. Snapdragon 865'in tanıtım tarihi belli oldu 2 hf. Samsung Galaxy Watch Active 2 ön inceleme 2 hf. AirPods Pro kullanıcıları baş ağrısından şikayetçi 2 hf. Google, Play Store'u kötü niyetli uygulamalardan arındırmak için üç güvenlik şirketiyle çalışacak 2 hf. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine "esnek fiyatlandırma" modeli geliyor 2 hf. 48 megapiksel kameralı Redmi Note 8T, Avrupa pazarına sunuldu 2 hf. Kripto soygunu: Hırsızlar Bitcoin ATM deposuna sızdı 2 hf. Citroen'den elektriğe ilk adım: Yeni C5 Aircross Hybrid 2 hf. WhatsApp üzerinden direkt olarak alışveriş yapmak artık mümkün 2 hf. Rusya, yerli yazılım ve uygulamaların ön yüklü gelmediği teknoloji ürünlerini yasaklayabilir 2 hf. Netflix CEO'su oyun akış hizmeti pazarına girmeyeceklerini açıkladı 2 hf. “Windows Mobile başarısızlığımız tekel davasının bir sonucu” 2 hf. Elon Musk, merakla beklenen Tesla Pickup için kesin tarih verdi 2 hf. Turkcell, 5G üzerinden uzaktan ultrason taraması yaptı 2 hf. TUSAŞ’ın İHA’sı 26 saat 30 dakika havada kalarak rekor kırdı 2 hf. Intel dünyanın en büyük programlanabilir yongasını (FPGA) duyurdu 2 hf. Tüm olumsuzluklara rağmen nükleer enerjiye duyulan ihtiyaç, devam ediyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    İmamoğlu sözünü tuttu. Öğrencilere burs geldi.
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim