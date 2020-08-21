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    Adobe Lightroom'un iOS sürümüne gelen son güncelleme bazı kullanıcıların tüm fotoğraflarının silinmesine sebep oldu

    Adobe Lightroom'un mobil uygulaması için yayınlanan son güncelleme, bazı iOS kullanıcılarının tüm fotoğraflarının ve ön ayarlarını kalıcı olarak silinmesine sebep oldu.
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Adobe Lightroom'un iOS sürümüne gelen son güncelleme bazı kullanıcıların tüm fotoğraflarının silinmesine sebep oldu

    Adobe Lightroom'un mobil uygulamaları için yayınlanan son güncelleme, uygulamanın iOS sürümünü kullanmakta olan kullanıcıların hayli canını sıkacak tatsız bir sorunu beraberinde getirdi. Uygulamanın 5.4 sürümü ile birlikte bir grup iOS kullanıcısının tüm fotoğrafları ve ön ayarları kalıcı olarak silindi.

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    Güncelleme bu haftanın başlarında yayınlandı ve yayınlandıktan hemen sonra uygulamasını güncelleyen kullanıcılardan bir tanesi olan Mohamad Alif Eqnur tüm resimleri ile ön ayarlarını kaybetti. Ardından bu durumu hızlıca geri bildirim platformunda paylaştı.

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    Bunun üzerine diğer kullanıcılar da aynı sorunu yaşadıklarını yazmaya başladılar. Bu kullanıcılardan bir tanesi yaptığı paylaşımda konuyla ilgili “Tüm ön ayarlarım ve 8000'den fazla fotoğrafımın büyük kısmı bugün-08/18/20 itibariyle kayboldu. Lütfen yardım edin!" sözcüklerini kullandı.

    Bir Adobe temsilcisi sorunun son yayınlanan güncellemeden kaynaklandığını geri bildirim forumlarında onayladı ve sonrasında 5.4.1 güncellemesiyle sorunun düzeltildiğini açıkladı ancak 5.4 sürümünü yükledikten sonra fotoğrafları silinen kullanıcıların fotoğrafları geri dönmedi.

    Önceki güncellemeyi atlayarak yeni güncellemeyi yükleyen kullanıcılar bu tarz bir sorunla karşılaşmayacaklar ancak fotoğrafları silinen kullanıcılar kaybolan dosyalarına bir daha ulaşamayabilirler.

    Adobe temsilcisi Rikk Flohr, "Bazı müşterilerimizin kurtarılamayan fotoğrafları ve ön ayarları olduğunu biliyoruz. Bu sorundan etkilenen tüm müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz." açıklamasında bulundu.

    Son olarak bu sorunun Adobe Cloud aboneliği olmadan Lightroom'un mobil uygulamasını kullanan veya henüz belgeleriyle Adobe Cloud'u senkronize etmemiş kullanıcıları etkilediği açıklandı. 



    https://www.engadget.com/adobe-lightroom-ios-update-permanently-deleted-photos-194651501.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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