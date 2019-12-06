Adobe, Photoshop Camera uygulamasını test etmeye başladı

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Adobe, duyurduktan bir ay sonra Photoshop Camera adlı yeni uygulamasını test etmeye başladı. Uygulama, dahili Photoshop yazılımı barındıran bir kamera uygulaması olarak tanıtılıyor ve tek dokunuşla profesyonel olarak işlenmiş fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor.

Android platformunda test ediliyor

Photoshop Camera, görüntü işleme için çok sayıda yerleşik ve indirilebilir efekt ve filtre sunar. Adobe'un geliştirdiği yapay zeka Sensei ile fotoğraftaki nesneleri bağımsız olarak tanımlayabilen uygulama, her sahneye uygun efekt de sunabiliyor. Ancak test sürümünde henüz tüm filtre ve efektlerin düzgün çalışmadığını da belirtmemiz gerek.



Test sürecine alınan Photoshop Camera uygulamasının, amiral gemisi cihazlarda bile çok iyi çalışmadığı, cihazlarda ısınma ve yavaşlama problemleri doğurduğu da belirtiliyor. Uygulamayı destekleyen cihazların listesi ise şu şekilde:

Google Pixel3 / XL

Google Pixel4 / XL

Samsung Galaxy S9 / S9 +

Samsung Galaxy S10 / S10 +

Samsung Galaxy Note9

Samsung Galaxy Note10 / 10+

Eğer siz de Adobe Photoshop Camera uygulamasını merak ettiyseniz ve test etmek istiyorsanız buraya tıklayarak APK dosyasını indirmeniz mümkün. Uygulamanın kararlı sürümünün ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz belirtilmiş değil.

https://www.adobe.com/tr/products/photoshop-camera.html