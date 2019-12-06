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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe, Photoshop Camera uygulamasını test etmeye başladı

    Yazılım devi Adobe, geçtiğimiz ay mobil platformlar için Photoshop Camera adlı bir uygulama geliştirdiğini açıklamıştı. Şirket uygulamanın Android versiyonunu test etmeye başladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Adobe, Photoshop Camera uygulamasını test etmeye başladı
    Tam Boyutta Gör

    Adobe, duyurduktan bir ay sonra Photoshop Camera adlı yeni uygulamasını test etmeye başladı. Uygulama, dahili Photoshop yazılımı barındıran bir kamera uygulaması olarak tanıtılıyor ve tek dokunuşla profesyonel olarak işlenmiş fotoğraflar çekmenize olanak sağlıyor.

    Android platformunda test ediliyor

    Photoshop Camera, görüntü işleme için çok sayıda yerleşik ve indirilebilir efekt ve filtre sunar. Adobe'un geliştirdiği yapay zeka Sensei ile fotoğraftaki nesneleri bağımsız olarak tanımlayabilen uygulama, her sahneye uygun efekt de sunabiliyor. Ancak test sürümünde henüz tüm filtre ve efektlerin düzgün çalışmadığını da belirtmemiz gerek.

    Test sürecine alınan Photoshop Camera uygulamasının, amiral gemisi cihazlarda bile çok iyi çalışmadığı, cihazlarda ısınma ve yavaşlama problemleri doğurduğu da belirtiliyor. Uygulamayı destekleyen cihazların listesi ise şu şekilde:

    Google Pixel3 / XL
    Google Pixel4 / XL
    Samsung Galaxy S9 / S9 +
    Samsung Galaxy S10 / S10 +
    Samsung Galaxy Note9
    Samsung Galaxy Note10 / 10+

    Eğer siz de Adobe Photoshop Camera uygulamasını merak ettiyseniz ve test etmek istiyorsanız buraya tıklayarak APK dosyasını indirmeniz mümkün. Uygulamanın kararlı sürümünün ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise henüz belirtilmiş değil.



    https://www.adobe.com/tr/products/photoshop-camera.html Yorum Yaz
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    soneday 6 gün
    photoshopun günümüz ergenleri yüzünden düştüğü duruma bak
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    dr-erkam89 6 gün yeni yorumcu
    ios için gelecek mi acaba diyeceğim ama kesin "uygulama içi satın alımlar" ibaresi olacak!
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    khytr89 6 gün
    S9 Plus için indiriyorum sonucu yazacağım



    Edit: Bazı ağır efektler kasma yapıyor ama çoğu stabil en sevdiğim tarafı galeride fotoğrafları da bu efektler ile düzenleyebilmeniz.



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