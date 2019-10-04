Adobe Photoshop, Premiere Elements 2020 yeni yapay zeka araçlarıyla geliyor

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Eğer fotoğraf veya video düzenlemeleri ile uğraşan ve bu alanda yeni bir kullanıcı iseniz, Adobe Photoshop veya Premiere Elements gibi yazılımları kullanmanın ne denli zor olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Ancak bu yazılımların geliştiricisi Adobe, kullanıcıların işini kolaylaştıracak araçlar sunmaya devam ediyor.

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Kabusa dönen işlemler kolaylaşacak

İyi haber şu ki Adobe Photoshop ve Premiere Elements 2020 yazılımlarına, deneyimsiz kullanıcıların da erişebilmesi ve profesyonellerin iş akışını kolaylaştırması için yeni yapay zeka destekli araçlar eklendi. Adobe Sense AI adı verilen bu özellikler bütünü, kullanıcıların her iki yazılımda da bazı görevleri kolaylıkla gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.

Örneğin Photoshop Elements 2020'de Adobe, kullanıcılara tek bir tıklamayla konu seçme şansı veriyor. Bu da kullanıcıların fotoğrafları kırpmasını, çoğaltmasını, yeni bir arka plan eklemesini ve başka bir fotoğrafa aktarmasını sağlayabilecek. Ayrıca düz kenarları olmayan nesneler, kıvrımlı saçlar ve kürklü hayvanlar gibi kesmesi kabusa dönüşen işlemler yeni yapay zeka özellikleriyle kolay bir hale getirecek.

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Premiere Elements, karanlık olan video çekimlerini düzeltmeye yardımcı olacak bazı yeni araçlar aldı. Video kalitesinde de çeşitli iyileştirmeler sunacak olan yazılım, görüntüdeki kumlanma miktarını da azaltacak. Adobe Photoshop Elements 2020 ve Premiere Elements 2020 yazılımları tek olarak satın alındığı takdirde her biri 99 dolardan veya birlikte satın alındıklarında ise 149.99 dolardan satılıyor.

https://www.engadget.com/2019/10/03/photoshop-premiere-elements-2020/