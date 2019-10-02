Realme X2 Pro geliyor: Snapdragon 855+ işlemci, 64 MP kamera, 20x hibrit zoom

Akıllı telefon pazarına sunduğu fiyat-performans cihazlarıyla dikkat çeken Çinli üretici Realme, geçtiğimiz hafta X2 modelini tanıtmıştı. Şirket şimdi ise bu modelin Pro varyantını piyasaya sunmaya hazırladığını resmi olarak doğruladı.

Özellikleri dikkat çekiyor

Realme X2 Pro modeli hakkında şimdilik bilgiler kısıtlı olsa da, ortaya çıkan teknik detaylar cihazın amiral gemisi segmentinde olacağını gösteriyor. XT ve X2 modelleri gibi Realme X2 Pro modeli de 64 MP çözünürlüğe sahip dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek. 20x hibrit zoom özellikli telefoto lens barındıran kamera, önceki iki modele göre farklı olacak.

http://event.realme.com/eu/realme-x2-pro/

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Gerçek zamanlı videode destekleyecek olan cihazın 90Hz ekran veyonga setiyle geleceği ise kesinleşmiş durumda. Geri kalan özellikler bilinmiyor ancak Realme'nin cihazın tüm özelliklerinitarihine kadar web sitesinde sergileyeceği de sızan bilgiler arasında. Akıllı telefonun raflara ne zaman çıkacağı belli olmamakla birlikte,ve'da eş zamanlı olarak satışa sunulması planlanıyor.