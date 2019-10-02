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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X2 Pro geliyor: Snapdragon 855+ işlemci, 64 MP kamera, 20x hibrit zoom

    Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz hafta yeni modeli Realme X2'yi tanıtmıştı. Şirket şimdi ise Realme X2 Pro modelinin yolda olduğunu ve yakında piyasaya sürüleceğini doğruladı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı telefon pazarına sunduğu fiyat-performans cihazlarıyla dikkat çeken Çinli üretici Realme, geçtiğimiz hafta X2 modelini tanıtmıştı. Şirket şimdi ise bu modelin Pro varyantını piyasaya sunmaya hazırladığını resmi olarak doğruladı.

    Özellikleri dikkat çekiyor

    Realme X2 Pro modeli hakkında şimdilik bilgiler kısıtlı olsa da, ortaya çıkan teknik detaylar cihazın amiral gemisi segmentinde olacağını gösteriyor. XT ve X2 modelleri gibi Realme X2 Pro modeli de 64 MP çözünürlüğe sahip dörtlü arka kamera kurulumu ile gelecek. 20x hibrit zoom özellikli telefoto lens barındıran kamera, önceki iki modele göre farklı olacak.
    Gerçek zamanlı video bokeh efektini de destekleyecek olan cihazın  90Hz ekran ve Snapdragon 855+ yonga setiyle geleceği ise kesinleşmiş durumda. Geri kalan özellikler bilinmiyor ancak Realme'nin cihazın tüm özelliklerini 4 Ekim tarihine kadar web sitesinde sergileyeceği de sızan bilgiler arasında. Akıllı telefonun raflara ne zaman çıkacağı belli olmamakla birlikte, Asya ve Avrupa'da eş zamanlı olarak satışa sunulması planlanıyor.


    http://event.realme.com/eu/realme-x2-pro/ Yorum Yaz
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    hasanandnexus 1 hf.
    Kernel kaynak kodlarını yayınlayan, bootloader kilidini resmi olarak açılmasına izin veren bir marka olduğu için tebrik ediyorum. Android gibi mükemmel açık kaynak işletim sisteminde kilit üzerine kilit koyup son kullanıcıyı kendi arayüzüne hapseden huawei başta diğer bütün markalar ders çıkarmalı.
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