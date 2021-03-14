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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe Photoshop yazılımı Apple M1 için resmen yayınlandı

    Adobe Photoshop için Apple M1 desteğini bekleyenlere müjde! Bu haftadan itibaren yüzde 50 civarında performans artışı sunan Apple M1 uyumluluğu kullanıma sunuldu.
    14 Mart 2021, 13:00 (1 gün)
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    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Adobe Photoshop yazılımı Apple M1 için resmen yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Apple M1 yongası için uygulama optimizasyonları konusunda eleştiriler devam ederken bu hafta önemli bir haber geldi. Adobe Photoshop artık Apple M1 ile uyumlu ve x86 sürümüne göre oldukça da hızlı.

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    Yeni Photoshop neler sunuyor?

    Apple M1 yongası için Photoshop yazılımı aslında Kasım ayından bu yana beta sürümündeydi. Normalde Photoshop yazılımı Rosetta üzeirnden kullanılıyor ancak bu da yeni yonganın tüm avantajlarını sunamıyordu.

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    Yenilenmiş versiyon ile birlikte Adobe Photoshop kullanıcıları artık yüzde 50’ye varan performans artışlarına şahit olacaklar. Dosya açmaktan kayda, filtrelerden içeriğe göre doldurma gibi geniş kapsamda işlemler bu hızdan yararlanıyor.

    Benchmark testlerinde de hız artışının belirgin olarak görülebildiği Apple M1 için Adobe Photoshop bununla birlikte bulut dökümanlarını düzenlemek için arkadaş davet etme ve senkronizasyonu önceden ayarlama özelliklerine henüz kavuşmuş değil.



    https://thenextweb.com/plugged/2021/03/11/adobe-officially-releases-photoshop-for-apple-m1-says-its-50-faster/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    M maximus8282 (maximus ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen BigMajestic
    Belki ülkemiz şartlarında pahalı ürünleri var ama gerçekten tüm teknolojiye yön verip geliştiriyor adamlar. İyi ki laptop işlemcilerine el attılar bunlar daha ilk nesiller 2-3 sene sonra tüm piyasayı alt üst edecek gibiler.
    Belki ülkemiz şartlarında pahalı ürünleri var ama gerçekten tüm teknolojiye yön verip geliştiriyor adamlar. İyi ki laptop işlemcilerine el attılar bunlar daha i...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    farukakgun (faruk akgün) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İllüstratör üvey evlat tabi, daha çoklu işlemci desteği bile yok. Freehand i bitirdiğiniz güne lanet olsun adobe.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha da gelişecektir biraz zaman
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    hidrojennn (gizli yok) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    plug-in'lerinde m1 uyumlu olması lazım.
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakın bir zamanda 16 inch macbook pro da M1X işlemcisini tanıtsalarda asıl gücünü görsek. Soğutmaya ihtiyacı olmayan bir işlemciyle böyle bir performans var gösteriyor iken biraz fazla güç tüketen bir versiyonunda nasıl olacak çok merak ediyorum.
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    M maximus8282 (maximus ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) BigMajestic
    Belki ülkemiz şartlarında pahalı ürünleri var ama gerçekten tüm teknolojiye yön verip geliştiriyor adamlar. İyi ki laptop işlemcilerine el attılar bunlar daha ilk nesiller 2-3 sene sonra tüm piyasayı alt üst edecek gibiler.
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    Romeo84 16 sa. ( Mesaj Silindi ) BigMajestic
    valla bende merak ediyorum nasıl olacak...almayı bile düşünüyorum.
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