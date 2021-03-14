Adobe Photoshop yazılımı Apple M1 için resmen yayınlandı

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Apple M1 yongası için uygulama optimizasyonları konusunda eleştiriler devam ederken bu hafta önemli bir haber geldi. Adobe Photoshop artık Apple M1 ile uyumlu ve x86 sürümüne göre oldukça da hızlı.

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Yeni Photoshop neler sunuyor?

Apple M1 yongası için Photoshop yazılımı aslında Kasım ayından bu yana beta sürümündeydi. Normalde Photoshop yazılımı Rosetta üzeirnden kullanılıyor ancak bu da yeni yonganın tüm avantajlarını sunamıyordu.

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Yenilenmiş versiyon ile birlikte Adobe Photoshop kullanıcıları artık yüzde 50’ye varan performans artışlarına şahit olacaklar. Dosya açmaktan kayda, filtrelerden içeriğe göre doldurma gibi geniş kapsamda işlemler bu hızdan yararlanıyor.

Benchmark testlerinde de hız artışının belirgin olarak görülebildiği Apple M1 için Adobe Photoshop bununla birlikte bulut dökümanlarını düzenlemek için arkadaş davet etme ve senkronizasyonu önceden ayarlama özelliklerine henüz kavuşmuş değil.

https://thenextweb.com/plugged/2021/03/11/adobe-officially-releases-photoshop-for-apple-m1-says-its-50-faster/

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