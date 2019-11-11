Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi

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Geçtiğimiz haftanın başlarında Adobe, dünyanın en popüler grafik programı olan Photoshop'un iPad versiyonunu piyasaya sürmüştü. Kullanıcılar tarafından heyecanla karşılanan bu versiyon, kısa bir kullanım süresi sonrasında olumsuz yorumlar almaya başladı.

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Beklentileri karşılayamadı

iPad için Photoshop'un, gerçek Photoshop yazılımıyla aynı kod tabanında oluşturulduğu ve uygulamada en sık kullanılan özelliklerin mevcut olduğu belirtilmiş olsa da, kullanıcılar Adobe ile aynı fikirde değil. Zira uygulamanın puanı 2.5 yıldızın altına düşmüş durumda ve İngiltere gibi bazı ülkelerde 1.7 yıldıza kadar indi. Kullanıcıların böylesine düşük puan vermesinin ardında ise hayal kırıklıkların verdiği reaksiyonun olduğunu söylemek mümkün.

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Kullanıcılar Photoshop'un masaüstü sürümüyle aynı deneyimi yaşamalarının mümkün olmadığını bilseler de, buna rağmen uygulamanın mobil sürümünün yetersiz olduğu görüşündeler. Birçok özelliğin eksik olduğunu belirten kullanıcılar, tepkilerini sosyal medyaddan dile getirmeye devam ediyorlar. Adobe’nin baş ürün sorumlusu Scott Belsky ise 30 yıldır geliştirilen Photosop'un mobil platformlarda da gelişmesinin zaman alacağına dikkat çekerek, Adobe'un beklentileri karşılamadığını itiraf ediyor. Sonuç olarak mobil platform için üretilen Photoshop uygulamasının, istenilen seviyeye gelmesi için daha bir hayli yolu olduğunu söylemek mümkün.

https://www.techspot.com/news/82700-adobe-defends-photoshop-ipad-after-receiving-wave-poor.html