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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi

    Yazılım devi Adobe geçtiğimiz hafta, kullanıcıların uzun bir süredir beklediği Photoshop uygulamasını iPad platformuna getirdi. Ancak ilk kullanıcı değerlendirmeleri olumsuz yönde.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftanın başlarında Adobe, dünyanın en popüler grafik programı olan Photoshop'un iPad versiyonunu piyasaya sürmüştü. Kullanıcılar tarafından heyecanla karşılanan bu versiyon, kısa bir kullanım süresi sonrasında olumsuz yorumlar almaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "Twitter'da artık konular takip edilebilecek"

    Beklentileri karşılayamadı

    iPad için Photoshop'un, gerçek Photoshop yazılımıyla aynı kod tabanında oluşturulduğu ve uygulamada en sık kullanılan özelliklerin mevcut olduğu belirtilmiş olsa da, kullanıcılar Adobe ile aynı fikirde değil. Zira uygulamanın puanı 2.5 yıldızın altına düşmüş durumda ve İngiltere gibi bazı ülkelerde 1.7 yıldıza kadar indi. Kullanıcıların böylesine düşük puan vermesinin ardında ise hayal kırıklıkların verdiği reaksiyonun olduğunu söylemek mümkün.

    Adobe'un iPad cihazlar için kullanıma sunduğu Photoshop uygulaması beğenilmedi
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    Kullanıcılar Photoshop'un masaüstü sürümüyle aynı deneyimi yaşamalarının mümkün olmadığını bilseler de, buna rağmen uygulamanın mobil sürümünün yetersiz olduğu görüşündeler. Birçok özelliğin eksik olduğunu belirten kullanıcılar, tepkilerini sosyal medyaddan dile getirmeye devam ediyorlar. Adobe’nin baş ürün sorumlusu Scott Belsky ise 30 yıldır geliştirilen Photosop'un mobil platformlarda da gelişmesinin zaman alacağına dikkat çekerek, Adobe'un beklentileri karşılamadığını itiraf ediyor. Sonuç olarak mobil platform için üretilen Photoshop uygulamasının, istenilen seviyeye gelmesi için daha bir hayli yolu olduğunu söylemek mümkün.



    https://www.techspot.com/news/82700-adobe-defends-photoshop-ipad-after-receiving-wave-poor.html Yorum Yaz
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    smart1978 1 hf. en beğenilen
    Apple CPU ve GPU lari zaten Intel in bircok guncel islemcilerini bile solluyor yillardir! Sorunu kendilerinde arasinlar ...

    Tavsiyem benim de kullandigim :

    Affinity Photo


    Bir kere oduyorsunuz omur boyu kullaniyorsunuz... Kendilerini de surekli gelistirmekteler de ...
    Apple CPU ve GPU lari zaten Intel in bircok guncel islemcilerini bile solluyor yillardir! Sorunu kendilerinde arasinlar ... Tavsiyem benim de kullandi...
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    1 Avatar
    DH Misafiri 1 hf.
    İpad pro mu satın alana kadar aynısını düşünüyodum. Normal ipad ile pro arasında deli fark var. Ayrıca fan falan da değilim, kim iyisini yaparsa onu tercih ederim, şuan ipad yarın başka firma. Bunun yanında yıllardır adobe uygulamaları kullanan bir tasarımcı olarak affinity ile yaptıklarımın windows / pc gereksinimi gerektirmiyor. Ne masaüstü windows pc ne mac.
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    atillakurt 1 hf.
    "Photosop'un mobil platformlarda da gelişmesinin zaman alacağına dikkat çekerek"
    İşte bu kelimeyi sarfedeceğine bangır bangır sunumunu yaparken, masaüstünün aynısı ve daha iyisi gibi şoşartma reklam yapmayacaksın.Böyle apışır kalırsın.Procreate ve Affinity serileri varken.Azıcık akıllarını kullanıp örnek alsalardı böyle tökezlemezlerdi.
    Birde gitmişler aylık 70 tl.Ahahahaha.Ne tarafımla güldüğümü tahmin bile edemezsiniz.Komik, yazık koskoca adobe'sin birde.
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    alaz1903 1 hf.
    İpad cihazları kullanan kişilerin kullandıkları cihazı tablet değil de PC sanmalarından kaynaklı olabilir. Gerçek tablet ve PC deneyimini aynı cihazda yakalayabilmek için çözüm Microsoft Surface Pro. Fiyatına bakınca pahalı gelebilir ama MacBook ve İpad'ın ikisine birden dökeceğiniz para yerine çok daha uygun fiyata tek cihaz alıyor, ister tablet, ister PC olarak kullanıyorsunuz.
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    onboardx 1 hf. alaz1903
    Aynen hocam.Tablet dediğin bir laptop gibi değil.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bence ibisPaint kullanılmalı tavsiye ederim.
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    [__Zahid__] 1 hf.
    procreate varken kim ne yapsın bunu. phosotshop çok lazımsa procreateten yaptığını sonra photoshopa atar üstünden birdaha geçersin PCde. tek amaç foto manipülasyon ise de direk PCde yaparsın o işi olur biter.
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    1ses1 1 hf.
    Acaba puan verenler ps yi çok iyi yada iş için kullananlar mı.Amatör kullanımdada mı sıkıntı yaratıyor. Gerçi ona gelene kadar daha basit uygulamlarım var.
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    MustafaC53 1 hf.
    Baş etken para. Aylık ödeme olayını kimse kabullenmez tabletlerde. Çünkü program ne kadar full sürümde olsa pc deki gibi tam kapasite kullanamıcak özelliklerini.

    Bende procreate indirdim sonrası için Affinity Photo indirmeyi düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    koçari 1 hf. MustafaC53
    Aynen, aylık ödeme çok sinir bozucu ayrıca çok pahalı. Afinity indirimdeydi onu aldım.



    Paint benzeri basit uygulama tavsiyesi olan?
    1 Yanıt Yanıtla
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    smart1978 1 hf. en beğenilen
    Apple CPU ve GPU lari zaten Intel in bircok guncel islemcilerini bile solluyor yillardir! Sorunu kendilerinde arasinlar ...

    Tavsiyem benim de kullandigim :

    Affinity Photo


    Bir kere oduyorsunuz omur boyu kullaniyorsunuz... Kendilerini de surekli gelistirmekteler de ...
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