AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor

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Alman güneş paneli üreticisi AE Solar, Türkiye’de büyük bir yatırıma imza attı. AE Solar, Kayseri’ye 1 GW kapasiteli fabrika açıyor. Fabrika Nisan ayı sonunda hizmet vermeye başlayacak.

Merkezi Almanya, Königsbrunn’da bulunan AE Solar, yüksek kaliteli güneş enerjisi paneli sektöründe önde gelen markalardan biri. Firma 2003 yılından bu yana 90’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Yenilenebilir enerji ürünleri ve hizmetleri geliştiriyor. Firma özellikle de yüksek performanslı ve yüksek kaliteli fotovaltaik (PV) modülleriyle öne çıkıyor. PV teknolojisindeki yenilikleriyle adından söz ettiriyor. Bugüne kadar 3200’ü aşkın PV kurulumu gerçekleştirdi.

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AE Solar’ın Kayseri’de açacağı fabrika, firmanın Çin dışındaki en büyük üretim kapasitesi olacak. Firmanın Türkiye ve Çin dışında Gürcistan’da 500 MW’lik fabrikası bulunuyor. Türkiye’deki fabrikanın devreye girmesiyle birlikte Avrupa’da yıllık 1.5 GW ve Asya’da yıllık 1 GW üretim kapasitesiyle birlikte toplam 2.5 GW kapasiteye ulaşılacak. Bu fabrika, firmanın küresel ağının genişlemesinde büyük rol oynuyor. Fabrika, Türk ve Amerikalı girişimciler tarafından ABD'de kurulan enerji firması Energate Corp ile birlikte açılıyor.

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Türkiye’de fotovoltaik (PV) modülü üretecek

AE Solar’ın Türkiye'deki yeni fabrikası 166 mm, 182 mm ve 210 mm solar hücreli güneş modülleri üretecek ve 5 BB ila 12 BB panel üretimi için tam otomatik hale getirilecek.

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Konutlar için şık ve verimli panel: AE Solar Eclipse serisi

AE Solar’ın geliştirdiği Eclipse serisi güneş panelleri, konutlarda kullanıldığında diğer panellere göre yüksek verimlilik sunuyor. Eclipse serisi paneller, diğer panellere göre daha koyu siyah renge sahip. Estetik açıdan daha şık duruyor. Bu paneller özellikle de Avrupa’daki müşterilere yönelik tasarlandı.

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AE Solar Kurucusu ve CEO’su Alexander Maier, “Ultra-siyah Eclipse serisi, sektör lideri estetik ve verimlilik yol haritamızdaki en son evrimdir. Avrupa'daki müşterilerimizin çoğu, çatılarının şık, klas ve keskin görünmesini istiyor. Bu nedenle, birinci sınıf müşteri ihtiyaçlarımıza karşılık gelen yeni Eclipse serisini büyük ölçüde üretmeye karar verdik.” dedi.

AE Solar Eclipse özellikleri:

Hücre adeti ve tipi : Mono-csrystalline 158.75 x 158.75 mm

Hücre adeti: 60 (6X10)

Ölçüler: 1665 X 996 X 35mm

Ağırlık: 18.5 kg

Junction box: IP 68 rated

Çıkış kablosu: 1 x 4.0mm(square) 900mm length or customized

Konnektör tipi: MC 4 / MC 4 compatible

Dolu direnci: Max. 28 mm, at 23 m/s

Rüzgar yükü: 2400 Pa / 244 kg/m2

Mekanik yük: 5400 Pa/ 550 kg/m2

AE Solar'ın Kayseri fabrikası Nisan 2021'de açılacak. Yıl sonunda yıllık 1 GW üretim kapasitesine ulaşılacak.

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