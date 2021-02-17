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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor

    Yüksek kaliteli güneş paneli denildiğinde akla ilk gelen Alman markalardan AE Solar, Kayseri'ye dev bir fabrika açıyor. Nisan 2021'de açılacak fabrika yıl sonunda 1 GW kapasiteye ulaşacak.
    17 Şubat 2021, 10:05 (18 sa.)
    8,5b
    11
    12
    Alternatif Enerji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor
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    Alman güneş paneli üreticisi AE Solar, Türkiye’de büyük bir yatırıma imza attı. AE Solar, Kayseri’ye 1 GW kapasiteli fabrika açıyor. Fabrika Nisan ayı sonunda hizmet vermeye başlayacak.

    Merkezi Almanya, Königsbrunn’da bulunan AE Solar, yüksek kaliteli güneş enerjisi paneli sektöründe önde gelen markalardan biri. Firma 2003 yılından bu yana 90’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Yenilenebilir enerji ürünleri ve hizmetleri geliştiriyor. Firma özellikle de yüksek performanslı ve yüksek kaliteli fotovaltaik (PV) modülleriyle öne çıkıyor. PV teknolojisindeki yenilikleriyle adından söz ettiriyor. Bugüne kadar 3200’ü aşkın PV kurulumu gerçekleştirdi.

    AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor
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    AE Solar’ın Kayseri’de açacağı fabrika, firmanın Çin dışındaki en büyük üretim kapasitesi olacak. Firmanın Türkiye ve Çin dışında Gürcistan’da 500 MW’lik fabrikası bulunuyor. Türkiye’deki fabrikanın devreye girmesiyle birlikte Avrupa’da yıllık 1.5 GW ve Asya’da yıllık 1 GW üretim kapasitesiyle birlikte toplam 2.5 GW kapasiteye ulaşılacak. Bu fabrika, firmanın küresel ağının genişlemesinde büyük rol oynuyor. Fabrika, Türk ve Amerikalı girişimciler tarafından ABD'de kurulan enerji firması Energate Corp ile birlikte açılıyor.

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    AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor
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    Türkiye’de fotovoltaik (PV) modülü üretecek

    AE Solar’ın Türkiye'deki yeni fabrikası 166 mm, 182 mm ve 210 mm solar hücreli güneş modülleri üretecek ve 5 BB ila 12 BB panel üretimi için tam otomatik hale getirilecek.

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    AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor
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    Konutlar için şık ve verimli panel: AE Solar Eclipse serisi

    AE Solar’ın geliştirdiği Eclipse serisi güneş panelleri, konutlarda kullanıldığında diğer panellere göre yüksek verimlilik sunuyor. Eclipse serisi paneller, diğer panellere göre daha koyu siyah renge sahip. Estetik açıdan daha şık duruyor. Bu paneller özellikle de Avrupa’daki müşterilere yönelik tasarlandı.

    AE Solar, Türkiye'ye 1 GW üretim kapasiteli güneş paneli fabrikası açıyor
    Tam Boyutta Gör

    AE Solar Kurucusu ve CEO’su Alexander Maier, “Ultra-siyah Eclipse serisi, sektör lideri estetik ve verimlilik yol haritamızdaki en son evrimdir. Avrupa'daki müşterilerimizin çoğu, çatılarının şık, klas ve keskin görünmesini istiyor. Bu nedenle, birinci sınıf müşteri ihtiyaçlarımıza karşılık gelen yeni Eclipse serisini büyük ölçüde üretmeye karar verdik.” dedi.

    AE Solar Eclipse özellikleri:

    • Hücre adeti ve tipi : Mono-csrystalline 158.75 x 158.75 mm
    • Hücre adeti: 60 (6X10)
    • Ölçüler:  1665 X 996 X 35mm
    • Ağırlık: 18.5 kg
    • Junction box: IP 68 rated
    • Çıkış kablosu: 1 x 4.0mm(square) 900mm length or customized
    • Konnektör tipi: MC 4 / MC 4 compatible
    • Dolu direnci: Max. 28 mm, at 23 m/s
    • Rüzgar yükü: 2400 Pa / 244 kg/m2
    • Mekanik yük: 5400 Pa/ 550 kg/m2

    AE Solar'ın Kayseri fabrikası Nisan 2021'de açılacak. Yıl sonunda yıllık 1 GW üretim kapasitesine ulaşılacak.



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    C cyberfalcon 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ülkeye sıcak para getirmek için kırk takla atarken ülkenin paraya ihtiyacı varken bu yatırımlara karşı çıkanları anlamak mümkün değil.
    Yanıtla +8
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    murphy adam (hasan ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazının içinde birbirini tekrar eden cümleleri çok fazla kullanıyorsun editör bey.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    Concordato 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Haber çok kötü yazılmış.
    Haber hakkında konuşursak AE Solar'ın panelleri muazzam paneller ama fiyatları da çok pahalı bu meretlerin, bakalım Türkiye fabrikasının amacı Türkiye'ye satış mı, Avrupa'ya satış mı.
    Yanıtla +1
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    WB 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yatirimlar akiyor resmen, Turkiye avrupa ve dogunun guvenli limani..
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    C cyberfalcon 12 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ülkeye sıcak para getirmek için kırk takla atarken ülkenin paraya ihtiyacı varken bu yatırımlara karşı çıkanları anlamak mümkün değil.
    Yanıtla +8
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    S sultanneb 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yabancıların fabrika açma ülkesi oldu Türkiyede
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    U uysaloguz (Ne yapacaksın ki? ) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Maalesef insanımız kolaya kaçıp parayı betona gömüyor da ondan. Adamlar ise üretmeye odaklı. Türkiye'de 330 bin müteahhit varken bu sayı Almanya'da 2700 imiş.
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    temmuzaksami 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    yav neden Türk bir iş insanı Türkiyede bu işi yapmıyorda elin almanı yapıyor
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    DeepBluee2 (Salih Sürücü) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yatırım miktarı göremedim acaba bunu da habere ekler misiniz
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    Rachsuchtig 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Reisten Allah razi olsun. Paramizi o kadar degeriszlestirdi ki millet Cin'e degil Türkiye'ye fabrika aciyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    faniseyler (halit özdemir) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Rachsuchtig
    Volkwagen yatırımı yapmaktan vazgeçincede aynı şeyleri söyledin mi merak etmekteyiz.
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    murphy adam (hasan ) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazının içinde birbirini tekrar eden cümleleri çok fazla kullanıyorsun editör bey.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Galatas4ray (ENVER A.) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) murphy adam
    Artık moda oldu bu.Haberden soguttular insanı.Tecrübesiz adamları işe alınca böyle oluyor.Sanarsın mynet haberi okuyoruz.
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