Heyecanla beklenen Alien: Earth dizisinden yeni bir teaser yayınlandı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Alien: Romulus ile beyaz perdeye geri dönen Alien serisi, bu yıl da ilk TV dizisiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Alien: Earth adını taşıyan bu dizi, ABD'de FX kanalında yayınlanırken, globale Disney+ üzerinden sunulacak.

Fargo ve Legion gibi dikkat çekici dizilere imza atan Noah Hawley'nin yaratıcısı olduğu Alien dizisi için heyecanlı bekleyiş sürerken, diziden yeni bir teaser daha paylaşıldı.

Alien: Earth Hikâyeyi Dünyaya Taşıyacak

Alien: Earth, adından da anlaşılacağı üzere Dünya’da geçen bir hikâye anlatacak. 2120 yılında, yani ilk Alien filminin sadece iki yıl öncesinde geçen dizi, gizemli bir geminin Dünya’ya düşmesiyle başlıyor. Gemide hayatta kalan var mı diye bakmaya giden genç bir kadın ve grup asker, gezegenin bugüne kadar karşılaştığı en büyük tehlikeyle yüz yüze geliyor. Grup bir yandan hayatta kalmaya çalışırken, diğer yandan Dünya'yı değiştirebilecek bu yaratıkla ne yapacaklarına karar vermeye çalışıyor.

Yeni Alien filmi için sürpriz iddia 1 gün önce eklendi

Genç oyuncu Sydney Chandler'ın başrolünü üstlendiği dizide Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl gibi isimler rol alıyor.

Alien: Earth için henüz net bir yayın tarihi açıklanmamış olsa da dizinin 2025 yazında çıkacağı biliniyor. Nitekim yayınlanan bu yeni teaser'ın sonunda da "2025 yazı" ifadesi bulunuyor.

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