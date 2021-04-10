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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Age of Empires 4'ten yarım saatlik Türkçe dublajlı tanıtım videosu yayınlandı, çıkış tarihi açıklandı

    Dünyanın en popüler strateji oyunlarından biri olan Age of Empires'ın dördüncü oyunu Age of Empires IV'ün sunumu yapıldı. yarım saat süren sunumu Türkçe dublajlı olarak izleyebilirsiniz.
    10 Nisan 2021, 19:48 (Güncellendi, 3 gün)
    34b
    5
    89
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    78

    Age of Empires 4'ten yarım saatlik Türkçe dublajlı tanıtım videosu yayınlandı, çıkış tarihi açıklandı
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    Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in yaptığı strateji oyunu Age of Empires IV'ün çıkış tarihi açıklandı ve yeni detaylar paylaşıldı.

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    Geçtiğimiz yıllarda duyurulan strateji türünün en popüler oyunlarından olan Age of Empires'ın yeni oyunu Age of Empires IV için geçtiğimiz saatlerde bir sunum yapıldı. Sunum sırasında oyuna dair birçok oynanış görüntüsü, geliştirme aşamasına dair detaylar ve çok daha fazlası yer aldı.

    Ayrıca oyunun çıkış dönemi de açıklandı. Oyun bu yıl sonbahar aylarında çıkış yapacak. Oyun Türkçe dil desteği sunacak. Age of Empires IV; PC için Steam üzerinden çıkış yapacak ancak ilk günden Xbox Game Pass'e de eklenecek.

    Yapılan sunum ayrıca sadece İngilizce dilinde değil, daha birçok dilde de yapıldı. Sunumun Türkçe dublajlı halini de aşağıda bulabilir ve sunumdaki tüm bilgileri direkt olarak öğrenebilirsiniz. Sunumda Age of Empires 4 dışında Age II: Definitive Edition ve Age III: Definitive Edition güncellemeleri ile ilgili bilgiler de yer alıyor.



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    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Denorath 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Microsoft’un Türkçe işine girmesi çok güzel bir gelişme. Gamepass Türk kullanıcıları için gün be gün daha cazip hale gelmeye başladı.
    Yanıtla +89
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    N nuksws_99 (dasasd ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    rise of nations da yapsalar keşke..
    1 Yanıt Yanıtla +41
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    N nuksws_99 (dasasd ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) TITAN
    sen lol oyna, aoe2 de pro olmak için lol gibi saatler dökmeye gerek yoktur. Starcraft ıle karsılastırdın herhalde.
    2 Yanıt Yanıtla +35
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    Yorumlar (64) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    E evo_4 20 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Vurmayın beyler adam öldü. 9.cu da benden gelsin. Sen git kumda oyna.
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    İbrahim770 (İbrahim CAMBAZ) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Karakterler ölürken uf oluyor :d bunu hangi yaratıcı zeka düşünmüş bilmem ama olmamış. Tarzı değişik böyle animasyon-çizgil film arası gidip geliyor bu yüzden aşağı yukarı böyle çıkacak diye düşünüyorum dediğim gibi. Hikaye kısmı belki ilgi çekici olabilir. Ama bu video bitmemiş hali ise niye gösterirsin. Şu fillere savaşçılara bak havaya vuruyorlar. Total war Rome da bile daha iyi animasyon. Tahta duvara ateş atıp yanmadan yıkılması. Geliştiricilere bakınca iyi sanırsın. Ama yenilikçi hiç bir şey göremedim. Çıkınca uyguna mutlaka alacağım ama fikrim değişti boşuna beklemedik :d
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    D die4never2 (A. Yılmaz) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aoe2 nin aynısı olmuş çok bir fark göremedim ben daha yenilikçi bir oyun görmeyi bekliyordum açıkçası. Şuna Aoe2 remake desen kimse itiraz etmez herhalde.
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    S Syniox 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/agofem <== AGE OF EMPİRES TUTKUNLARINI SEVİNDİREN HABER OHAAA BURAYA ÇABUK BAKIN
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    Antikaruh (Gökhan ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Konu Türkçe olunca, kesin millet kuru-soğan edebiyatı yapmıştır dedim yanılmadım. Nasıl cicilemiş bicilemişler.

    Oyun dış basında deli gibi taşlandı.

    Oyun hamurundan yapılmış gibi karakterler, o ok animasyonları görselleri nedir ? Mobil oyun gibi aradan puf puf puf diye çıkan beyaz beyaz tatli bulutlar. Şu trailerdan çalıp mobil oyun reklamı yapacak bir sürü kişi çıkacaktır :)

    Şu geliştirici kadrosuna bakın, pembe saçlı asyalı lider kadınlar, kafayı üç numaraya vurmuş lezbiyen ablalar. Resmen oyun sektörünü de mahvettiler.

    En son Cyberpunk'da gördüğüm geliştirici kadrosu üzerine oyunun kötü çıkacağını söylediğimde gülünmüştü bana... Gördünüz.

    Pembe saçlı bir kadın, bizlere hitap eden bir oyun ya-pa-maz ! Community Manager olup bizlerden gelen doğru sesleri din-le-ye-mez !

    Oyunun trailerlarında bile frame düşmeleri göz kanatıyor.

    Bu arada Dawn of War III rezaletini unutmayın Relic tarafından. Warhammer hayranı olan ben oyunun yarısına kadar dayanamamıştım. DoW I ve II ne kadar iyiydiler oysa ki ? Bilin bakalım ne değişmiş; evet geliştirici kadro !
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu oyunu bilenler ve oynayanlar çoluk çucuk sahibi oldular :D o kadar eskidir
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    İNthEnd 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    2 sini ne oynardık beee
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    Sarısin (Zed ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Multiplayer kısmını bilmem ama hikaye (campaign) kısmında büyük sıkıntılar yaşayacağı açık bir oyun, yeni uygarlıklar eklenecek mi bundan habersiz biri olarak ve age of empires ın sitesindeki uygarlıklara göre yorum yapacaksam https://www.ageofempires.com/games/age-of-empires-iv/civilizations/

    İsmi imparatorluklar çağı olan bir oyunda orta çağı kapatıp yeni çağı başlatmış bir imparatorluk osmanlı yok, delhi sultanlığı getirmişler ama ingilizlerin, hindistanı sömürmesi muhabbeti kimin ilgisini çeker bilmiyorum.

    *Yine ingilizlerin kendi arasındaki savaş muhabbeti de kimsenin ilgisini çekmez.

    *Moğol ve çinlileri getirmişler güzel gözükse de tuhaf kaçıyor bir noktada.

    Oyuna daha fazla uygarlık eklenmeli diye düşünüyorum,''Roma İmparatorluğu, Osmanlı, Timur, Altın Orda'' Yeni Çağ'a kadar bir sürü eklenebilecek uygarlık var.

    Daha fazla uygarlık eklenecekse yorumum önemsizdir ancak bu haliyle çıkarsa aoe 3 deki tadı dahi veremeyebilir.
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    salvatore_volkan (volkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Uygun fiyatlı olur ise satın alırım.
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    Atmavada (Ersen AK) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    10 yıl önce oynuyorduk ama 10 yıl önce. Gerçek strateji eu4 tür veta total war serileride güzeldir
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    34021 kez okundu.
    60 kişi, toplam 64 yorum yazdı.

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    age of empires, age of empires 4 ve
    8 etiket daha türkçe dublaj tanıtım videosu türkçe altyazı xbox game pass steam oynanış ne zaman Yazılım
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