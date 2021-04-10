Age of Empires 4'ten yarım saatlik Türkçe dublajlı tanıtım videosu yayınlandı, çıkış tarihi açıklandı

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Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in yaptığı strateji oyunu Age of Empires IV'ün çıkış tarihi açıklandı ve yeni detaylar paylaşıldı.

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Geçtiğimiz yıllarda duyurulan strateji türünün en popüler oyunlarından olan Age of Empires'ın yeni oyunu Age of Empires IV için geçtiğimiz saatlerde bir sunum yapıldı. Sunum sırasında oyuna dair birçok oynanış görüntüsü, geliştirme aşamasına dair detaylar ve çok daha fazlası yer aldı.

Ayrıca oyunun çıkış dönemi de açıklandı. Oyun bu yıl sonbahar aylarında çıkış yapacak. Oyun Türkçe dil desteği sunacak. Age of Empires IV; PC için Steam üzerinden çıkış yapacak ancak ilk günden Xbox Game Pass'e de eklenecek.

Yapılan sunum ayrıca sadece İngilizce dilinde değil, daha birçok dilde de yapıldı. Sunumun Türkçe dublajlı halini de aşağıda bulabilir ve sunumdaki tüm bilgileri direkt olarak öğrenebilirsiniz. Sunumda Age of Empires 4 dışında Age II: Definitive Edition ve Age III: Definitive Edition güncellemeleri ile ilgili bilgiler de yer alıyor.

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