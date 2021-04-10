Age of Empires 4'ten yarım saatlik Türkçe dublajlı tanıtım videosu yayınlandı, çıkış tarihi açıklandı

Yayıncılığını Xbox Game Studios'un yaptığı, geliştiriciliğini ise Relic Entertainment ve World's Edge'in yaptığı strateji oyunu Age of Empires IV'ün çıkış tarihi açıklandı ve yeni detaylar paylaşıldı.
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Geçtiğimiz yıllarda duyurulan strateji türünün en popüler oyunlarından olan Age of Empires'ın yeni oyunu Age of Empires IV için geçtiğimiz saatlerde bir sunum yapıldı. Sunum sırasında oyuna dair birçok oynanış görüntüsü, geliştirme aşamasına dair detaylar ve çok daha fazlası yer aldı.
Ayrıca oyunun çıkış dönemi de açıklandı. Oyun bu yıl sonbahar aylarında çıkış yapacak. Oyun Türkçe dil desteği sunacak. Age of Empires IV; PC için Steam üzerinden çıkış yapacak ancak ilk günden Xbox Game Pass'e de eklenecek.
Yapılan sunum ayrıca sadece İngilizce dilinde değil, daha birçok dilde de yapıldı. Sunumun Türkçe dublajlı halini de aşağıda bulabilir ve sunumdaki tüm bilgileri direkt olarak öğrenebilirsiniz. Sunumda Age of Empires 4 dışında Age II: Definitive Edition ve Age III: Definitive Edition güncellemeleri ile ilgili bilgiler de yer alıyor.
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Oyun dış basında deli gibi taşlandı.
Oyun hamurundan yapılmış gibi karakterler, o ok animasyonları görselleri nedir ? Mobil oyun gibi aradan puf puf puf diye çıkan beyaz beyaz tatli bulutlar. Şu trailerdan çalıp mobil oyun reklamı yapacak bir sürü kişi çıkacaktır :)
Şu geliştirici kadrosuna bakın, pembe saçlı asyalı lider kadınlar, kafayı üç numaraya vurmuş lezbiyen ablalar. Resmen oyun sektörünü de mahvettiler.
En son Cyberpunk'da gördüğüm geliştirici kadrosu üzerine oyunun kötü çıkacağını söylediğimde gülünmüştü bana... Gördünüz.
Pembe saçlı bir kadın, bizlere hitap eden bir oyun ya-pa-maz ! Community Manager olup bizlerden gelen doğru sesleri din-le-ye-mez !
Oyunun trailerlarında bile frame düşmeleri göz kanatıyor.
Bu arada Dawn of War III rezaletini unutmayın Relic tarafından. Warhammer hayranı olan ben oyunun yarısına kadar dayanamamıştım. DoW I ve II ne kadar iyiydiler oysa ki ? Bilin bakalım ne değişmiş; evet geliştirici kadro !
İsmi imparatorluklar çağı olan bir oyunda orta çağı kapatıp yeni çağı başlatmış bir imparatorluk osmanlı yok, delhi sultanlığı getirmişler ama ingilizlerin, hindistanı sömürmesi muhabbeti kimin ilgisini çeker bilmiyorum.
*Yine ingilizlerin kendi arasındaki savaş muhabbeti de kimsenin ilgisini çekmez.
*Moğol ve çinlileri getirmişler güzel gözükse de tuhaf kaçıyor bir noktada.
Oyuna daha fazla uygarlık eklenmeli diye düşünüyorum,''Roma İmparatorluğu, Osmanlı, Timur, Altın Orda'' Yeni Çağ'a kadar bir sürü eklenebilecek uygarlık var.
Daha fazla uygarlık eklenecekse yorumum önemsizdir ancak bu haliyle çıkarsa aoe 3 deki tadı dahi veremeyebilir.
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