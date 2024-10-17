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    Bir dönemin efsane oyunu Age of Empires, mobile çıktı

    1997'de çıkış yapan ortaçağ savaş oyunu Age of Empires, mobil platforma çıkış yaptı. TiMi Studios tarafından geliştirilen Age of Empires mobil Android ve iOS için ücretsiz indirilmeye açıldı.
    Age of Empires Mobile çıktı indir ios & android Tam Boyutta Gör
    Age of Empires Mobile, öncüllerinin özünü yakalamayı ve yenilikçi oyun öğeleri sunmayı hedefliyor. Aynı anda ekranda 1.000'e kadar askeri yöneterek epik ortaçağ savaşlarına katılacaksınız. Oyun, Çinliler, Romalılar, Franklar ve Bizanslılar dahil olmak üzere zengin bir medeniyet yelpazesine sahip. Julius Caesar, Joan of Arc ve Leonidas gibi 40'tan fazla tarihi kahraman arasından seçim yapabiliyorsunuz ve her kahraman, savaş stratejilerini etkileyecek ve oyun derinliğini artıracak benzersiz yeteneklere sahip.

    Serinin hayranları için tam bir hayal kırıklığı olabilir

    Age of Empires mobil oynanış nasıl Tam Boyutta Gör
    Age of Empires mobil versiyonu, kaynak yönetimi ve imparatorluk kurma gibi klasik Age of Empires mekaniklerini içerirken, mobil cihazlar için kontrolleri optimize ediyor.

    Age of Empires Mobile'ın oyuncuların klasik dönemleri deneyimlemelerine ve savaşa katılmalarına izin vermesi takdire şayan. Ancak keşfedilecek bir dünya haritası yok ve şehir inşa etme çok keyifli değil. Bu muhtemelen mobil platforma uyum sağlamak için yapılmış. Her detayına kadar yönetilebilen birlikler yerine kahramanları ve onlara bağlı atanmış birlik gruplarını kontrol edebiliyorsunuz.

    Age of Empires mobile indir

    Age of Empires mobil sürümü ücretsiz ancak diğerleri gibi hiç para harcamadan ilerlemek hem zaman alıyor hem de belli bir seviyeye kadar gelebiliyorsunuz. Oyunu denemek istiyorsanız, aşağıdaki linklerden Android/iOS cihazınıza indirebilirsiniz:

    Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Games Ücretsiz 1,2 GB

    Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Age of Empires Mobile Level Infinite Strateji

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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