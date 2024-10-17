Bir dönemin efsane oyunu Age of Empires, mobile çıktı

Serinin hayranları için tam bir hayal kırıklığı olabilir
Age of Empires Mobile'ın oyuncuların klasik dönemleri deneyimlemelerine ve savaşa katılmalarına izin vermesi takdire şayan. Ancak keşfedilecek bir dünya haritası yok ve şehir inşa etme çok keyifli değil. Bu muhtemelen mobil platforma uyum sağlamak için yapılmış. Her detayına kadar yönetilebilen birlikler yerine kahramanları ve onlara bağlı atanmış birlik gruplarını kontrol edebiliyorsunuz.
Age of Empires mobile indir
Age of Empires mobil sürümü ücretsiz ancak diğerleri gibi hiç para harcamadan ilerlemek hem zaman alıyor hem de belli bir seviyeye kadar gelebiliyorsunuz. Oyunu denemek istiyorsanız, aşağıdaki linklerden Android/iOS cihazınıza indirebilirsiniz:
Age of Empires Mobile Games Ücretsiz 1,2 GB
Age of Empires Mobile Level Infinite StratejiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.