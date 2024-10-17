Bir dönemin efsane oyunu Age of Empires, mobile çıktı

Tam Boyutta Gör Age of Empires Mobile, öncüllerinin özünü yakalamayı ve yenilikçi oyun öğeleri sunmayı hedefliyor. Aynı anda ekranda 1.000'e kadar askeri yöneterek epik ortaçağ savaşlarına katılacaksınız. Oyun, Çinliler, Romalılar, Franklar ve Bizanslılar dahil olmak üzere zengin bir medeniyet yelpazesine sahip. Julius Caesar, Joan of Arc ve Leonidas gibi 40'tan fazla tarihi kahraman arasından seçim yapabiliyorsunuz ve her kahraman, savaş stratejilerini etkileyecek ve oyun derinliğini artıracak benzersiz yeteneklere sahip.

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Serinin hayranları için tam bir hayal kırıklığı olabilir

Tam Boyutta Gör Age of Empires mobil versiyonu, kaynak yönetimi ve imparatorluk kurma gibi klasik Age of Empires mekaniklerini içerirken, mobil cihazlar için kontrolleri optimize ediyor.

Age of Empires Mobile'ın oyuncuların klasik dönemleri deneyimlemelerine ve savaşa katılmalarına izin vermesi takdire şayan. Ancak keşfedilecek bir dünya haritası yok ve şehir inşa etme çok keyifli değil. Bu muhtemelen mobil platforma uyum sağlamak için yapılmış. Her detayına kadar yönetilebilen birlikler yerine kahramanları ve onlara bağlı atanmış birlik gruplarını kontrol edebiliyorsunuz.

Age of Empires mobile indir

Age of Empires mobil sürümü ücretsiz ancak diğerleri gibi hiç para harcamadan ilerlemek hem zaman alıyor hem de belli bir seviyeye kadar gelebiliyorsunuz. Oyunu denemek istiyorsanız, aşağıdaki linklerden Android/iOS cihazınıza indirebilirsiniz:

Age of Empires Mobile Games Ücretsiz 1,2 GB

Age of Empires Mobile Level Infinite Strateji

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Age of Empires Mobile Android ve iOS için çıkış yaptı