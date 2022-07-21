Ağustos 2022'de Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

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Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2022 Ağustos ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

House of The Dragon dizisinden yeni fragman geldi 7 sa. önce eklendi

Netflix Ağustos 2022 Takviminde Dikkat Çekenler

Neil Gaiman'ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanan The Sandman dizisi 5 Ağustos'ta Netflix'te .

. Netflix'in popüler dizisi Locke & Key, 3. sezonuyla 10 Ağustos'ta Netflix'te.

Netflix'in yeni yerli filmi Gönül, 10 Ağustos'ta Netflix'te.

Oyundan uyarlamam The Cuphead Show'un 2. sezonu 19 Ağustos'ta Netflix'te.

Mark Wahlberg ve Kevin Hart'ın başrolünde olduğu Boş Zaman 26 Ağustos'ta Netflix'te.

Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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