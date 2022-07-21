Ağustos 2022'de Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2022 Ağustos ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.
Netflix Ağustos 2022 Takviminde Dikkat Çekenler
- Neil Gaiman'ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanan The Sandman dizisi 5 Ağustos'ta Netflix'te.
- Netflix'in popüler dizisi Locke & Key, 3. sezonuyla 10 Ağustos'ta Netflix'te.
- Netflix'in yeni yerli filmi Gönül, 10 Ağustos'ta Netflix'te.
- Oyundan uyarlamam The Cuphead Show'un 2. sezonu 19 Ağustos'ta Netflix'te.
- Mark Wahlberg ve Kevin Hart'ın başrolünde olduğu Boş Zaman 26 Ağustos'ta Netflix'te.
Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi
editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.
Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş