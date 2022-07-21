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    Ağustos 2022'de Netflix'e eklenecek özel yapımlar belli oldu

    Türkiye'de hizmet veren en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in 2022 Ağustos ayında platforma ekleyeceği özel içerikler belli oldu.             
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    Ağustos 2022 Netflix kütüphanesi belli oldu
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    Hem dünyada hem de Türkiye'de en büyük video akış platformlarından biri olan Netflix'in, 2022 Ağustos ayında Türkiye'de yayınlayacağı özel içerikler belli oldu.

    Netflix Ağustos 2022 Takviminde Dikkat Çekenler

    • Neil Gaiman'ın aynı isimli çizgi romanından uyarlanan The Sandman dizisi 5 Ağustos'ta Netflix'te.
    • Netflix'in popüler dizisi Locke & Key, 3. sezonuyla 10 Ağustos'ta Netflix'te.
    • Netflix'in yeni yerli filmi Gönül, 10 Ağustos'ta Netflix'te.
    • Oyundan uyarlamam The Cuphead Show'un 2. sezonu 19 Ağustos'ta Netflix'te. 
    • Mark Wahlberg ve Kevin Hart'ın başrolünde olduğu Boş Zaman 26 Ağustos'ta Netflix'te. 

    Özel içerikler dışında bu ay her zaman olduğu gibi özel olmayan içerikler de platforma eklenecek. Bu ay eklenecek tüm özel yapımların videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    TheJudgé 20 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 1 gün önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 1 hafta önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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