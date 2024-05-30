AI destekli hibrit araç kamerası, nesneleri 100 kat hızlı algılayabiliyor

Zürih Üniversitesi Robotik ve Algılama Grubu, canlılardan esinlenilen olay kamerasını yapay zeka ile birleştirerek, çok daha hızlı algılama yapmasının dışında çok daha az hesaplama gücü kullanıyor.
Standart kameralar yavaş kalıyor
Sürücü destek sistemlerinde kullanılan geleneksel kare (frame) tabanlı kameralar, genellikle saniyede 30 ila 50 kare olacak şekilde anlık görüntüler yakalıyor. Dolayısıyla her iki kare arasında 20 ile 30 milisaniyelik bir zaman dilimi bulunuyor. Bu zaman diliminde gerçekleşecek bir olay kamera tarafından gecikmeli olarak tespit edilebiliyor. Bu sorunu aşmak için kare hızı arttırılabilir ancak bu da daha fazla bant genişliği, hesaplama ve işleme gücü gerektiriyor.
Olay kameraları ise farklı bir prensibe dayanarak çalışıyor. Sabit bir kare hızı yerine, hızlı hareketleri her algıladıklarında bilgiyi kaydeden akıllı piksellere sahipler. Bu sayede kareler arasında kör noktalar kalmıyor, bu da engelleri daha hızlı tespit etmelerine olanak tanıyor. Bu kameralara nöromorfik kameralar da deniyor çünkü insan gözünün görüntüleri algılama şeklini taklit ediyorlar. Ancak dezavantajları da bulunuyor: Yavaş hareket eden şeyleri kaçırabiliyorlar ve görüntüleri, yapay zeka algoritmasını eğitmek için kullanılan türdeki verilere kolayca dönüştürülemiyor.
Çözüm hibrit sistem
Bu sınırlamaların üstesinden gelmek için araştırmacılar, olay kamerasını saniyede 20 görüntü yakalayan standart bir kamerayla birleştirdiler. Standart kameranın görüntüleri, araçları ve yayaları tanımak üzere eğitilmiş evrişimli bir sinir ağı (convolutional neural network) tarafından işlenirken, olay kamerasının verileri, zaman içinde değişen 3D verilerde uzmanlaşmış, asenkron bir grafik sinir ağı tarafından analiz ediliyor. Bu hibrit sistem, standart kameranın tespitlerini öngörmek ve geliştirmek için olay kamerasından gelen verilerden yararlanıyor.
Araştırmacılar aynı zamanda hibrit sistemin ölçeklenebileceğini belirtiyor. Demo testlerinde öne bakan stereo bir kamera kullanıldığını ancak istenildiği takdirde birden fazla kamerayla sistemin kolayca genişletilebileceğini söylüyorlar. Sistemin birden fazla kameradan gelen verileri gerçek zamanlı olarak birleştirme konusunda herhangi bir engelle karşılaşmadığını ekliyorlar.
Araştırmacılar, kameraların sürücüsüz araçlarda yaygın olarak kullanılan LiDAR sensörleriyle entegre edilmesiyle yöntemlerinin daha da geliştirilebileceğini öngörüyor.
Bu çığır açan teknoloji, ileride sürücü destek sistemlerini çok daha hızlı ve güvenli hale getirme potansiyeli taşıyor. Otonom araçlar gerçeğe dönüştükçe, bu tür gelişmiş engel tespit sistemleri hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğinin sağlanması açısından hayati önem taşıyacak.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/ai-camera-obstacle-detection https://www.eurekalert.org/news-releases/1046107 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.