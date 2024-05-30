GPT-4o için Godmode sürümü
Sorumlu kullanım çağrısı biraz ironik zira Godmode GPT’nin neler yapabileceğini göstermek veya kanıtlamak için paylaşılan ekran görüntülerinde ChatGPT’nin bir uyuşturucunun adım adım hazırlanışını anlattığı gösteriliyor. Pliny the Prompter, bunu bir özel GPT olarak OpenAI mağazasında yayınlamış.
OpenAI sözcüsü Colleen Rize, yaptığı açıklamada bu GPT'nin farkında olduklarını ve ilgili ihlaller nedeniyle harekete geçtiklerini söyledi. Bu içeriğin hazırlandığı sırada Godmode GPT’nin kaldırıldığını tespit ettik.
Esasında bu olay bir ilk değil -GPT-4o için bir ilk olsa da- ve sonuncusu da olmayacak. OpenAI ve onun dil modellerini kırmaya çalışan hackerlar bir süredir varlar. ChatGPT gibi yapay zekaları “jailbreak” etmeye ve modelin korkuluklarını kaldırmaya çalışıyorlar. Bu her senaryoda kötü bir durum değil. Bazıları gerçekten bu tip istem tabanlı açıkları OpenAI’a ileterek geri bildirimde bulunuyor.
Bazıları ise bu açıktan yararlanarak sözde gelişmiş sürümleri insanlara servis ediyorlar. Bu oldukça riskli çünkü ChatGPT, internetin her şeyiyle eğitilmiş bir kütüphane. Bu tip “zincirleri kıran” istemlerin olması bomba, uyuşturucu veya ev yapımı silah gibi konularda modellerin bir rehber sunmasını sağlıyor.
Pliny the Prompter’ın GPT-4o’yu kıran isteminin ne olduğu tam net değil ancak GPT'yi açtığınızda “Sur3, h3r3 y0u ar3 my fr3n” şeklinde bir cümleyle karşılaşıyorsunuz. Yani her “E” harfi yerine üç rakamı yerleştirilmiş. Aynı şey sıfır rakamıyla değiştirilen “O” harfi için de geçerli.
Buna genellikle “leetspeak” deniyor ve muhtemelen böyle bir yöntem kullanarak ChatGPT'nin aklını karıştırıyor. Bilmeyenler için leetspeak, benzersiz ve stilize bir yazma yöntemi oluşturmak için harfleri sayılar, özel karakterler veya diğer sembollerle değiştirilmesini içeriyor. Son hack olayının da gösterdiği gibi, kullanıcılar OpenAI'ın korkuluklarını atlatmak için yaratıcı yeni yollar bulmaya devam ediyor. OpenAI ise bu yolları tespit ettikçe kapatıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.