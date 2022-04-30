Airbnb, çalışanlarına kalıcı uzaktan çalışma seçeneği sunuyor

Covid-19 ile beraber çoğu şirket uzaktan çalışma sistemine geçiş yapmış ancak daha sonrasında bazı şirketler kademeli olarak çalışanlarını ofise geri çağırmıştı. Airbnb, geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni bir açıklamayla çoğu çalışanının tam zamanlı uzaktan çalışmaya devam edebileceğini belirtti.
Airbnb, esnek çalışma ortamı sunuyor
Airbnb, uzaktan çalışmaya izin vermekle birlikte çalışanlarının yıl boyunca yüz yüze buluşmasını sağlamak adına periyodik olarak ekip toplantıları, saha dışı ve sosyal etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.
Şirketin CEO'su Brian Chesky, çalışanlarına gönderdiği e-postada: "Şimdi, insanları bir ofiste görmemenin endişesini anlıyorum - onları göremediğiniz halde çalışanlarınızın işlerini yapıp yapmadığını nasıl anlarsınız? Benim için basit: Sana güveniyorum ve esneklik ancak ekibindeki insanlara güvendiğinde işe yarar. Uzaktan ne kadar çok şey başarabileceğinizi gösterdiniz. Son iki yılda, uzaktan çalışırken pandemide yol aldık, şirketi sıfırdan yeniden inşa ettik, halka açtık, tüm hizmetimizi yükselttik ve rekor kazançlar bildirdik. Esnekliğin Airbnb için işe yaradığı açık." ifadelerinde bulundu.
Airbnb, evden veya ofisten çalışma özgürlüğünü tanımasıyla beraber ayrıca çalışanların, ülkenin herhangi bir yerinden çalışmayı tercih edebileceklerini söylüyor. Şirket, şehir değiştiren çalışanların maaşında değişikliğe gidilmeyeceğini belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.