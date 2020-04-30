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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Airbus, 2020’nin ilk çeyreğinde rekor zarar açıkladı

    Avrupalı havacılık devi Airbus, 2020'nin ilk çeyreğinde 515 milyon dolar zarar açıkladı. Şirkete göre ikin çeyrekte de benzer bir tablo göreceğiz.
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    havacılık
    Gökhan G.
    Editör
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    Airbus, 2020’nin ilk çeyreğinde rekor zarar açıkladı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetleri durma noktasına gelen havacılık endüstrisinden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Amerikalı havacılık devi Boeing’i vuran 737 MAX krizinin üzerine gelen salgın, şirketi ciddi anlamda sarsarken bir haber de Avrupa’dan geldi.

    Avrupalı üretici Airbus, 2020’nin ilk çeyreğinde 515 milyon dolar zarar açıklarken şirket yetkililerinden sıkıntıların daha yeni başladığı uyarısı geldi. Kovid-19 hastalığının etkilerini azaltmak için binlerce çalışanına ücretsiz izin veren Airbus, krizi en az etkiyle atlatabilmek adına milyarlarca dolarlık borcun da altına girmek zorunda kaldı.

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    Defense News’e karamsar bir röportaj veren Airbus yöneticisi Guillaume Faury, açıklamasında “Havacılık endüstrisinin karşı karşıya kaldığı en ciddi krizle boğuşuyoruz. Tüm havacılık endüstrisi olarak yolcu güvenini tekrar kazanıp müşterilerimizi uçağa binmeye ikna etme etmeliyiz.” ifadelerini kullanmış. Faury, özellikle ABD’den gelen ve yolcuların tıka basa dolu olan uçaklardaki kural tanımaz görüntülerinin seyahat etmek isteyen insanlar üzerinde olumsuz etki bıraktığı görüşünde.

    CEO yine de uçakların bulunulabilecek en güvenli yerler olduğu iddiasını da dile getirmekten geri kalmamış. Anlaşılan Faury, daha önce yaşan virüs salgını ve diğer olaylar neticesinde uçaklarda kullanılmaya başlanan hava filtrasyon sistemlerinin uçakları temiz tuttuğuna inanıyor.

    Koronavirüse bağlı sebeplerle 2020’nin ilk çeyreğinde 60 uçağını teslim edemeyen Airbus’a göre ikinci çeyrekte de benzer bir tablo göreceğiz. Şirket, seyahat yasakları devam ettiği sürece uzun vade hesabı yapmanın imkânsız olduğunu belirtmiş.

    Airbus, içinde bulunduğu mali durum nedeniyle önemli bazı projeleri rafa kaldırmak zorunda kalmış. Bunlar arasında emisyon oranlarını düşürmek için hayata geçirilmeye çalışılan projeler de bulunuyor.

    Bakalım önümüzdeki dönemde sektörden ne tür haberler alacağız?



    https://interestingengineering.com/airbus-reports-staggering-515-million-first-quarter-losses Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    3qzotix (bekir yıldız) 1 sa.
    Ne kadar kinci bir millet olduk biz. Bu ülkedeki imam bile Rusya'nın Ukrayna'yı bombalamasına hayatını kaybedenlere "oh iyi olmuş" diye biliyor. Bunu diyen asker arkadaşım olan bir imamdı. Yukarıda da benzer kafa yapısına sahip birileri var. Dindar nesil değil kindar nesil dedikleri bu oluyor sanırım.
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    khytr89 (Hakan ) 1 sa.
    Kimse yogurdum eksi demez
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    detanaoq (Heraktus forgionus) 1 sa.
    inşAllAh zararlardan batmaz sürünür... :P
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