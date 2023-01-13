Airbus, DragonFly özelliğiyle uçaklarında otonom uçuş teknolojisini test etmeye başladı

Tam Boyutta Gör Otonom ulaşım yardımı sadece arabalarla sınırlı değil ve olmayacakmış gibi de görünüyor. Airbus, acil bir durumda bir uçağı kurtarabilecek bir pilot yardım özelliği olan DragonFly'ı test etmeye başladığını kısa bir süre önce duyurdu. Sistem, acil bir durumda uçağı otomatik olarak yönlendirebilecek yeteneklere sahip.

Otonom uçaklar çok uzakta değil

Airbus DragonFly şimdilik bir “yardımcı” konumunda olsa da bunun gelecekte değişeceğini ve pilotların yerini alacağını söylememiz yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte DragonFly sistemi, sadece havaalanına giden en iyi rotayı değil ayrıca hava trafik kontrolü, operasyon merkezi ile iletişim, otomatik kalkış-iniş ve otomatik taksi gibi süreçleri gerçekleştirebilir. Eğer pilotlar için bir acil durum varsa Airbus’ın DragonFly özelliği uçağı güvenli bir şekilde indirebilir.

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DragonFly şimdilik bir asistan

Airbus, bir test sahası olan Toulouse-Blagnac Havalimanı'nda bir A350-1000 uçağı kullanarak yeni özellikleri test ediyor. Teknolojiyi daha geniş filoya yaymadan önce tüm testler firmanın yan kuruluşu olan Airbus UpNext tarafından yürütülüyor. Airbus UpNext’ten Isabelle Lacaze yaptığı açıklamada, "Bu testler, operasyonları daha da geliştirmek ve güvenliği artırmak için teknolojilerin metodik araştırmasındaki birkaç adımdan biridir" dedi. Lacaze, sistemin bir yusufçuğun sahip olduğu doğal yeteneklerden ilham alınarak geliştirildiğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Testler sırasında Airbus'ın deneysel uçağı, uçuş bölgeleri, belirli araziler ve hava durumu gibi dış koşulları tanıyıp bunlara yanıt verebildi. Uçak yeni bir uçuş rotası oluşturdu ve bu bilgiyi hava trafik kontrolüyle birlikte diğer havalimanı operatörlerine tamamen otonom olarak iletti. DragonFly sistemi uçağa konumlandırılmış sensör ve bilgisayarları yoğun bir şekilde kullanıyor ve çevre algılamasını buna göre yapıyor. Bu aynı zamanda inişin zor olduğu havaalanlarına (Yeni Zelanda'nın Wellington Havaalanı gibi) yapılan uçuşların artmasına ve taksiyle ilgili gecikmelerin en aza indirilmesine yardımcı olabilir.

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