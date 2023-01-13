Airbus, DragonFly özelliğiyle uçaklarında otonom uçuş teknolojisini test etmeye başladı

Otonom uçaklar çok uzakta değil
Airbus DragonFly şimdilik bir “yardımcı” konumunda olsa da bunun gelecekte değişeceğini ve pilotların yerini alacağını söylememiz yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte DragonFly sistemi, sadece havaalanına giden en iyi rotayı değil ayrıca hava trafik kontrolü, operasyon merkezi ile iletişim, otomatik kalkış-iniş ve otomatik taksi gibi süreçleri gerçekleştirebilir. Eğer pilotlar için bir acil durum varsa Airbus’ın DragonFly özelliği uçağı güvenli bir şekilde indirebilir.
DragonFly şimdilik bir asistan
Airbus, bir test sahası olan Toulouse-Blagnac Havalimanı'nda bir A350-1000 uçağı kullanarak yeni özellikleri test ediyor. Teknolojiyi daha geniş filoya yaymadan önce tüm testler firmanın yan kuruluşu olan Airbus UpNext tarafından yürütülüyor. Airbus UpNext’ten Isabelle Lacaze yaptığı açıklamada, "Bu testler, operasyonları daha da geliştirmek ve güvenliği artırmak için teknolojilerin metodik araştırmasındaki birkaç adımdan biridir" dedi. Lacaze, sistemin bir yusufçuğun sahip olduğu doğal yeteneklerden ilham alınarak geliştirildiğini belirtiyor.Kaynakça https://www.engadget.com/airbus-dragonfly-autonomous-pilot-assist-171226854.html https://www.airbus.com/en/newsroom/stories/2023-01-could-the-humble-dragonfly-help-pilots-during-flight Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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