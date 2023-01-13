Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Airbus, DragonFly özelliğiyle uçaklarında otonom uçuş teknolojisini test etmeye başladı

    Airbus’ın DragonFly olarak adlandırdığı proje, otonom taksi yapma, kalkış ve iniş dahil olmak üzere yüksek kabiliyetli otonom uçuş teknolojisini bazı uçaklarında test etmeye başladı.
    Oy Ver
    Airbus, uçaklarında otonom uçuş teknolojisini test etmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Otonom ulaşım yardımı sadece arabalarla sınırlı değil ve olmayacakmış gibi de görünüyor. Airbus, acil bir durumda bir uçağı kurtarabilecek bir pilot yardım özelliği olan DragonFly'ı test etmeye başladığını kısa bir süre önce duyurdu. Sistem, acil bir durumda uçağı otomatik olarak yönlendirebilecek yeteneklere sahip.

    Otonom uçaklar çok uzakta değil

    Airbus DragonFly şimdilik bir “yardımcı” konumunda olsa da bunun gelecekte değişeceğini ve pilotların yerini alacağını söylememiz yanlış olmayacaktır. Bununla birlikte DragonFly sistemi, sadece havaalanına giden en iyi rotayı değil ayrıca hava trafik kontrolü, operasyon merkezi ile iletişim, otomatik kalkış-iniş ve otomatik taksi gibi süreçleri gerçekleştirebilir. Eğer pilotlar için bir acil durum varsa Airbus’ın DragonFly özelliği uçağı güvenli bir şekilde indirebilir.

    DragonFly şimdilik bir asistan

    Airbus, bir test sahası olan Toulouse-Blagnac Havalimanı'nda bir A350-1000 uçağı kullanarak yeni özellikleri test ediyor. Teknolojiyi daha geniş filoya yaymadan önce tüm testler firmanın yan kuruluşu olan Airbus UpNext tarafından yürütülüyor. Airbus UpNext’ten Isabelle Lacaze yaptığı açıklamada, "Bu testler, operasyonları daha da geliştirmek ve güvenliği artırmak için teknolojilerin metodik araştırmasındaki birkaç adımdan biridir" dedi. Lacaze, sistemin bir yusufçuğun sahip olduğu doğal yeteneklerden ilham alınarak geliştirildiğini belirtiyor.

    Airbus, uçaklarında otonom uçuş teknolojisini test etmeye başladı Tam Boyutta Gör
    Testler sırasında Airbus'ın deneysel uçağı, uçuş bölgeleri, belirli araziler ve hava durumu gibi dış koşulları tanıyıp bunlara yanıt verebildi. Uçak yeni bir uçuş rotası oluşturdu ve bu bilgiyi hava trafik kontrolüyle birlikte diğer havalimanı operatörlerine tamamen otonom olarak iletti. DragonFly sistemi uçağa konumlandırılmış sensör ve bilgisayarları yoğun bir şekilde kullanıyor ve çevre algılamasını buna göre yapıyor. Bu aynı zamanda inişin zor olduğu havaalanlarına (Yeni Zelanda'nın Wellington Havaalanı gibi) yapılan uçuşların artmasına ve taksiyle ilgili gecikmelerin en aza indirilmesine yardımcı olabilir.
    Kaynakça https://www.engadget.com/airbus-dragonfly-autonomous-pilot-assist-171226854.html https://www.airbus.com/en/newsroom/stories/2023-01-could-the-humble-dragonfly-help-pilots-during-flight
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus D509DA-EJ315
    Asus D509DA-EJ315
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız