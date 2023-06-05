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    Apple'dan son dakika zammı: iPhone fiyatlarına bir zam geldi!

    Apple Türkiye, WWDC 2023 etkinliğinin sona ermesiyle birlikte Apple Store'daki fiyat listelerine zam yaptı. İşte yeni iPhone 14, 13, 12 ve SE fiyatları:         
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    WWDC etkinliği öncesinde satışa kapanan Apple Store, tekrardan erişime açıldı. Ancak Türkiye'deki kullanıcılar kötü bir sürpriz ile karşılaştı. Zira Apple Türkiye'nin henüz 2 hafta önce yapmış olduğu zammın ateşi soğumamışken, Apple ürünlerine 5 Haziran 2023 itibariyle yeni bir zam daha geldi. Yapılan zamlarla birlikte iPhone 14, iPhone 13, iPhone 12, iPhone SE, Apple Watch, iPad fiyatları ile birlikte MacBook fiyatları da yükseldi.

    iPhone fiyatları tekrardan arttı

    iphone zam Tam Boyutta Gör

    • iPhone 14 (128 GB) - 35.999 TL'den 37.999 TL'ye
    • iPhone 14 Plus (128 GB) - 38.999 TL'den 41.999 TL'ye
    • iPhone 14 Pro (128 GB) - 45.999 TL'den 48.999 TL'ye
    • iPhone 14 Pro Max (128 GB) - 49.999 TL'den 52.999 TL'ye
    • iPhone 13 (128 GB) - 29.999 TL'den - 31.999 TL'ye
    • iPhone 13 mini (128 GB) - 26.999 TL'den - 28.499 TL'ye
    • iPhone 12 (64 GB) - 26.999 TL'den 28.499 TL'ye
    • iPhone SE (64 GB) - 18.499 TL'den 19.499 TL'ye yükseldi.

    Apple Watch fiyatlarına da zam geldi

    aple watch zam Tam Boyutta Gör

    • Apple Watch SE - 6.499 TL'den 6.899 TL'ye
    • Apple Watch Series 8 - 9.999 TL'den 10.699 TL'ye
    • Apple Watch Ultra - 29.999 TL'den 32.499 TL'ye yükseldi.

    AirPods'lar da zamdan nasibini aldı

    airpods zam Tam Boyutta Gör

    • 2. nesil AirPods - 3.249 TL'den 3.999 TL'ye
    • 3. nesil AirPods - 4.299 TL'den 4.499 TL'ye
    • 2. nesil AirPods Pro - 5.899 TL'den 6.199 TL'ye yükseldi.

    iPad fiyatları da arttı

    ipad zam Tam Boyutta Gör

    • 9. nesil iPad - 8.999 TL'den 9.499 TL'ye
    • 10. nesil iPad - 11.999 TL'den 12.799 TL'ye
    • iPad mini - 13.999 TL'den 14.799 TL'ye
    • iPad Air - 16.299 TL'den 17.299 TL'ye
    • iPad Pro 11 inç - 21.999 TL'den - 22.999 TL'ye
    • iPad Pro 12.9 inç - 30.999 TL'den 32.499 TL'ye yükseldi.

    MacBook fiyatları da diğer ürün gamlarında olduğu gibi zamdan nasibini aldı. Yalnızca M2 çipli MacBook Air modellerinde küçük bir indirim yapıldı.

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