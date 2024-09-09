Apple AirPods Pro 2 klinik düzeyde işitme cihazı oluyor

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Tam Boyutta Gör Uzun süredir tam kablosuz kulaklıkların, işitme problemi olan insanları da kapsayacak şekilde geliştirildiğini görüyoruz. Apple da klinik olarak onaylanmış bir işitme cihazı özelliği için düğmeye bastı.

Klinik düzeyde işitme cihazı

iPhone 16 etkinliğinde tanıtılan yeni özellik on binlerce test ve medikal organizasyonlar ile çalışmalar sonucu geliştirilmiş. 8 milyarlık insan nüfusu içerisinde halen duyma sorununun farkında olmayan sayısız insan olduğu belirtiliyor. Yeni özellik AirPods Pro 2 modeli ile kullanıcının kendisine testler yapmasını sağlıyor.

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Kullanıcı 5 dakika süren bir test ile klinik düzeyde duyma seviyesini öğrenebiliyor. Health uygulamasında bu testin sonuçları görülebiliyor. Eğer sonuçlarda belirli oranda duyma problemi ortaya çıkarsa kulaklık otomatik olarak işitme cihazı moduna geçiyor.

Bu modda çevredeki sesler biraz daha netleştiriliyor ve kullanıcıya iletiliyor. Müzik dinlerken de otomatik bir profil aktif ediliyor. Bu özellik ABD İlaç Dairesi onayından sonra bir güncelleme ile kullanıma sunulacak. Tüm bunlardan hariç yüksek ortamlarda bir pasif gürültü engelleme özelliği de varsayılan olarak gelecek.

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Apple AirPods Pro 2 önemli bir güncelleme olacak