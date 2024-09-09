Apple AirPods Pro 2 klinik düzeyde işitme cihazı oluyor

Klinik düzeyde işitme cihazı
iPhone 16 etkinliğinde tanıtılan yeni özellik on binlerce test ve medikal organizasyonlar ile çalışmalar sonucu geliştirilmiş. 8 milyarlık insan nüfusu içerisinde halen duyma sorununun farkında olmayan sayısız insan olduğu belirtiliyor. Yeni özellik AirPods Pro 2 modeli ile kullanıcının kendisine testler yapmasını sağlıyor.
Kullanıcı 5 dakika süren bir test ile klinik düzeyde duyma seviyesini öğrenebiliyor. Health uygulamasında bu testin sonuçları görülebiliyor. Eğer sonuçlarda belirli oranda duyma problemi ortaya çıkarsa kulaklık otomatik olarak işitme cihazı moduna geçiyor.
Bu modda çevredeki sesler biraz daha netleştiriliyor ve kullanıcıya iletiliyor. Müzik dinlerken de otomatik bir profil aktif ediliyor. Bu özellik ABD İlaç Dairesi onayından sonra bir güncelleme ile kullanıma sunulacak. Tüm bunlardan hariç yüksek ortamlarda bir pasif gürültü engelleme özelliği de varsayılan olarak gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.